Pleacă Bancu de la Craiova? Mihai Rotaru a vorbit despre viitorul căpitanului din Bănie
Nicușor Bancu. Foto: Sportpictures
Superliga

Pleacă Bancu de la Craiova? Mihai Rotaru a vorbit despre viitorul căpitanului din Bănie

Ionuț Cojocaru
Publicat: 08.08.2025, ora 09:01
Actualizat: 08.08.2025, ora 09:33
  • Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, a vorbit despre posibila plecare a căpitanului Nicușor Bancu (32 de ani).
  • Bancu a jucat până în minutul 59 în victoria, scor 3-0, cu Spartak Trnava, în primul meci al „dublei” din turul 3 preliminar din Conference League.

Fotbalistul a petrecut mai bine de un deceniu în tricoul alb-albastru.

Mihai Rotaru, despre viitorul lui Nicușor Bancu: „Dacă cineva îți oferă ceva, trebuie să-l tratezi cu respect”

Deși Universitatea Craiova a transferat recent un fundaș stânga, pe Florin Ștefan, Rotaru a ținut să sublinieze că mutarea nu are legătură cu un eventual transfer al lui Bancu.

„Nu am luat în calcul plecările, dar noi nu suntem o echipă care vinde jucători, ci care își dorește jucători, dar luăm în calcul orice ofertă. Dacă cineva îți oferă ceva, trebuie să-l tratezi cu respect.

A fost acea discuție că vine Florin Ștefan, că pleacă Bancu, dar nu este adevărat. Am adus jucători cu experiență mare, dar și pe unii tineri, am fost echilibrați.

Muncim oricum pentru grupe, dar am făcut achiziții pentru a ne întări”, a declarat Rotaru, conform digisport.ro.

U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial
U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial

Galerie foto (9 imagini)

U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial
+9 Foto
labels.photo-gallery

Bancu a jucat 397 de meciuri pentru Universitatea Craiova, în care a reușit să înscrie 30 de goluri și să ofere 59 de pase decisive.

Alături de olteni, Bancu a câștigat două Cupe ale României: 2017-2018, 2020-2021.

1,2 milioane de euro
este cota de piață a fotbalistului al cărui contract expiră pe 30 iunie 2028, conform transfermarkt.com

Nicușor Bancu, gata să plece de la Universitatea Craiova: „E ultimul tren!”

În urmă cu câteva zile, veteranul din vestiarul trupei din „Bănie” a declarat că își dorește o nouă experiență profesională.

„Dacă rămân aici, cu siguranță aștept noul sezon. Dacă nu, vedem ce îmi rezervă viitorul. Perioada de transferuri e lungă. Am speranțe că se poate rezolva ceva. Sunt cu inima deschisă, iar dacă rămân aici, voi rămâne cu mare plăcere.

Nu contează unde mi-aș dori să plec. Undeva unde să fie bine și pentru familia mea. La vârsta mea, trebuie să mă duc undeva unde să câștig bine pentru că mai am foarte puțin de jucat. E greu să iau exemplul lui Mitriță și să iau banii pe care îi ia el. El e atacant și atacanții sunt plătiți mult mai bine.

Cred că ar fi timpul pentru un transfer. Dacă nici acum nu se va întâmpla... probabil e ultimul tren. Îmi doresc din tot sufletul să fac și eu pasul. Mulți au plecat și aș vrea să văd și eu cum este.

Din ce știu, conducerea mă înțelege și e alături de mine. Acum, să vedem ce va urma. Oferte? Vom vedea, nu pot să zic mai multe”, a declarat Nicușor Bancu, pentru sport.ro.

2 goluri
în 46 de meciuri are Bancu la naționala României

Universitatea Craiova transfer liga 1 mihai rotaru nicusor bancu
