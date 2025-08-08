Rotaru, în al nouălea cer Finanțatorul Craiovei, după 3-0 cu Spartak Trnava: „Pentru astfel de seri merită să investești în fotbal” +10 foto
Mihai Rotaru/ Foto: sportpictures.eu
Conference League

Rotaru, în al nouălea cer Finanțatorul Craiovei, după 3-0 cu Spartak Trnava: „Pentru astfel de seri merită să investești în fotbal"

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.08.2025, ora 00:23
alt-text Actualizat: 08.08.2025, ora 00:25
  • U CRAIOVA - SPARTAK TRNAVA 3-0. Mihai Rotaru, finanțatorul oltenilor, a tras primele concluzii după victoria formației antrenate de Mirel Rădoi.
  • Returul „dublei” manșe din turul trei preliminar din Conference League este programat, joi, 14 august, cu începere de la ora 21:30.

Universitatea Craiova este cu un pas în play-off-ul Conference League. Mihai Rotaru s-a declarat entuziasmat de ceea ce s-a întâmplat pe „Ion Oblemenco”, în special de atmosfera din Bănie.

U CRAIOVA - SPARTAK TRNAVA 3-0. Mihai Rotaru: „Sărbătoare în Bănie”

„Mai avem un hop. Puțin îmi pasă de cum a fost jocul. Să fim optimiști acum. Îmi pasă de ce a fost în tribună, de ce a fost în teren. Pentru că a fost sărbătoare în Bănie.

A fost o atmosferă incredibilă. Și cred că publicul, pentru a «n»-a oară , a fost al doisprezecelea jucător. Toată lumea trebuie să înțeleagă cât de important este publicul.

Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Dacă vom avea același public de acum înainte, va fi greu pentru fiecare echipă să ia, nu puncte, nu punct, ci jumătate de punct în Bănie” a spus Mihai Rotaru la Digi Sport Special.

U Craiova - Spartak Trnava FOTO FB U Craiova (4).jpg
U Craiova - Spartak Trnava FOTO FB U Craiova (4).jpg

Mihai Rotaru: „Pentru astfel de seri merită să investești în fotbal”

Oficialul oltenilor a dezvăluit că nu a avut nicio teamă la 3-0, având în vedere antecedentele oltenilor, mai ales la Arad, unde formația lui Rădoi a condus la trei goluri diferență, dar partida s-a încheiat 3-3.

„Nu, la 3-0 echipa juca. Și gândiți-vă că am avut trei ocazii imense în prima repriză.

Puteam să intrăm cu cel puțin 1-0 la pauză. E adevărat că și ei au avut 15-20 de minute în care au arătat că sunt o echipă bună.

Per total, repet, pentru astfel de seri putem să spunem că merită să investești în fotbal. Nu ca rezultat, ca și coeziune, suporteri, echipă, a fost ceva incredibil”, a concluzionat Rotaru.

  • Dacă va trece de Spartak Trnava, Universitatea Craiova va da în play-off-ul Conference League peste Viking din Norvegia sau Istanbul Bașakșehir din Turcia. 

Universitatea Craiova Spartak Trnava mihai rotaru conference league
