Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după  succesul răsunător  cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”

U CRAIOVA - SPARTAK TRNAVA 3-0. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, este de părere că elevii săi ar face cea mai mare greșeală dacă s-ar gândi deja la calificare.

Returul „dublei” manșe din turul trei preliminar din Conference League este programat, joi, 14 august, cu începere de la ora 21:30.

În ciuda scorului de pe tabelă, Rădoi a transmis că jucătorii săi ar trebui să rămână cu picioarele pe pământ, deoarece îi va aștepta un meci greu la retur, iar calificarea nu este deja jucată.

„O victorie meritată, la o diferență de scor la care, sincer, nu mă așteptam. Am întâlnit o echipă bună și dacă ea a părut slabă, a fost doar datorită evoluției echipei noastre.

O primă repriză pe care am controlat-o. Am fost puțin precipitați. După aceea, s-au schimbat câteva lucruri la pauză care, din punct de vedere tactic, n-au adus foarte mari schimbări.

În momentul în care am avut puțină răbdare, ne-am păstrat pozițiile și dinamica jocului, au început să apară și ocaziile mai clare.

Și simțeam de pe bancă, la fel cum am simțit și la returul cu Sarajevo, că e chestie de timp până vom marca.

O primă manșă pe care am câștigat-o cu 3-0, dar nu am realizat mare lucru. Am făcut fericiți suporterii aceștia minunați, care au fost la stadion, și sunt sigur că și pe cei care au privit la televizor această partidă.

Dar eu știu ce înseamnă să joci la Spartak Trnava (n.r. în deplasare), am văzut foarte multe meciuri de-acolo.

Va fi o atmosferă mult mai ostilă și mai incendiară decât a fost în seara asta și decât a fost la Sarajevo. O echipă care va începe foarte agresiv acolo, va juca om la om, pe tot terenul.

Am văzut câteva partide de-ale lor, ne va aștepta un retur foarte, foarte greu.

Și am face cea mai mare greșeală să credem că suntem calificați. Chiar dacă scorul ne arată acum că suntem favoriți și este adevărat, nu trebuie să avem în minte că ne-am calificat deja”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă.

A fost un meci foarte greu, un meci european. Din păcate, în prima repriză nu am reușit să înscriem. Am avut o mare ocazie în prima parte a meciului. În repriza a doua am făcut un joc mult mai bun și am câștigat. Consider că ambele echipe au fost bune. Și cu Sarajevo, și cu Trnava am făcut jocuri bune. Mai ales pe teren propriu, suntem un adversar foarte dificil. La retur sper să câștigăm și să nu ne gândim la acest scor de azi Ștefan Baiaram, la Digi Sport Special

