Chivu, lider la final de an VIDEO Inter învinge Atalanta și termină 2025 pe primul loc în Serie A. Ce a declarat antrenorul român după meci
Interul lui Chivu termină 2025 pe prima poziție în Serie A
Campionate

Chivu, lider la final de an VIDEO Inter învinge Atalanta și termină 2025 pe primul loc în Serie A. Ce a declarat antrenorul român după meci

Florin Voicu
Publicat: 29.12.2025, ora 00:09
Actualizat: 29.12.2025, ora 00:43
  • Atalanta - Inter 0-1. Lautaro Martinez a adus victoria vicecampioanei în ultimul meci din 2025 al nerazzurrilor

Interul lui Chivu termină 2025 pe prima poziție în Serie A. Anul acesta se va mai juca un singur meci, AS Roma - Genoa, care nu poate pune în pericol locul deținut de formația din Milano.

Antrenorul român a adunat 36 de puncte în 16 meciuri și are un punct peste AC Milan și două peste campioana Napoli.

Victoria de la Bergamo a fost adusă de Lautaro Martinez, din pasa lui Pio Esposito, care a profitat de eroarea lui Djimsiti.

A fost și câte un gol anulat de fiecare parte, iar Sommer a făcut minuni în poarta lui Inter.

Chivu: „Sunt mulțumit de atitudine”

„Sunt mulțumit de Marcus Thuram, i-a ținut ocupați pe apărătorii lor, a alergat. Când nu mai avea energie, am decis să-l introduc pe Pio, care s-a descurcat la fel de bine.

Sunt mulțumit de atitudinea lor, de tot ce a făcut această echipă. În a doua repriză, și-au intensificat puțin marcajul la jucători. Suntem mulțumiți de rezultat.

Esposito și Bonny sunt băieți dedicați, care și-au adus contribuția. Suntem încântați să avem patru atacanți extraordinari, care se distrează și marchează goluri.

În fotbal, nimic nu e dat de-a gata. Ca să fii competitiv, trebuie să îndrăznești și să demonstrezi asta pe teren. Clasamentul spune că suntem primii, dar asta nu e suficient, pentru că e decembrie.

Știm că mai avem mult de parcurs. Vrem să fim competitivi, să muncim din greu și să luptăm împotriva nedreptății, împotriva celor care cred că totul e de-a gata.

Apoi, pe teren se demonstrează adevărata valoare. Încercăm să pornim la drum cu forță. Important este să reacționăm la dificultăți și să fim gata să luptăm”.

Antonio Conte, antrenorul campioanei, a declarat după victoria lui Napoli cu Cremonese, 2-0, că „Juventus, Milan și Inter sunt diferite față de noi ca bugete, structură, salarii, valoarea bunurilor. Dacă o altă echipă e comparată cu ele, înseamnă că a făcut ceva extraordinar. Nu poți spune că nu există diferență. Încerci să o reduci, pe teren, dar vorbim de lumi diferite”. Întrebat de această declarație, Chivu a spus sec: „Nu mă interesează ce spune Conte”.

  • Chivu a fost notat cu 7 de tuttomercatoweb.com, site care a menționat: „După eșecurile avute, echipa sa, Inter, se ridică mereu. Această victorie valorează mult și se vede cum reușește să mențină o echipă care altfel ar suferi suișuri și coborâșuri în ceea ce privește concentrarea. Încheie anul 2025 privind de sus pe toată lumea, iar acest lucru i se datorează în mare măsură”.
Ne-am schimbat strategia, investind în jucători tineri. Vom lupta până la capăt, dar Napoli rămâne o candidată serioasă la titlu. Vom privi piața transferurilor cu seriozitate, dar știm că este una slabă. Cu toate acestea, avem obligația de a vedea dacă putem adăuga ceva la această listă de profesioniști care deja dovedesc că sunt la înălțime Beppe Marotta, președinte Inter

Lautaro a celebrat reușita cu preparatorul

Chivu, lider la final de an VIDEO Inter învinge Atalanta și termină 2025 pe primul loc în Serie A. Ce a declarat antrenorul român după meci

După reușită, Lautaro (28 de ani) a sărit în brațele lui Stefano Rapetti, preparatorul fizic care l-a ajutat să revină în formă, după problemele cu accidentările:

„Este munca întregului staff. Anii trec pentru toată lumea. Anul trecut am avut o accidentare foarte gravă la coapsă. M-am luptat să joc un meci important în care m-am accidentat foarte tare, dar apoi am ajuns la Campionatul Mondial al Cluburilor și la echipa națională.

Apoi am avut o mică pauză și am muncit din greu pentru a da tot ce am mai bun. Este întotdeauna important să încerci să te perfecționezi, mai ales pentru că băieții din spate împing, ridică nivelul și trebuie să fii mereu pregătit și să vrei să crești”.

5 goluri
în ultimele 4 meciuri are Lautaro, golgeterul din Serie A (9 reușite în total)

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

serie a italia INTER Cristi Chivu LIDER atalanta lautaro martinez
