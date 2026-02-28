Dan Petrescu presează Rapidul Litigiul de 120.000 de euro și implicațiile pentru licența UEFA

Dan Petrescu a făcut recurs în litigiul de 120.000 de euro cu Rapid și CFR Cluj, după ce CNSL a decis că FRF nu este competentă să judece disputa.

Giuleștenii sunt presați: nu trebuie să aibă datorii la 31 martie pentru a primi licența UEFA.

Dan Petrescu (58 de ani) a atacat la Comisia de Recurs a Federației Române de Fotbal (FRF) decizia în litigiul cu FC Rapid și CFR Cluj, după ce Camera Națională de Soluționare a Litigiilor (CNSL) a stabilit că FRF nu este competentă să judece disputa.

Dan Petrescu presează Rapidul la Comisia de Recurs a FRF

Recursul depus de Dan Petrescu va fi analizat pe 5 martie 2026. „Demersul în sine e cumva inutil, pentru că, fiind datorie din transfer, până pe 31 martie Rapid îi va plăti suma lui Dan Petrescu pentru licența UEFA”, au declarat surse GOLAZO.ro.

Litigiul a pornit de la suma de 120.000 de euro, bani pe care Rapid trebuia să îi plătească către CFR Cluj până în octombrie 2025, ca parte a transferului jucătorului Kader Keita, perfectat în iulie 2025.

În același timp, Dan Petrescu, aflat la acel moment ca antrenor al echipei din Gruia, a împrumutat clubul cu aceeași sumă pentru a acoperi cheltuielile de deplasare la meciul european cu BK Häcken.

Rapid a contestat plata directă către Dan Petrescu

Din cauza problemelor financiare cu care s-a confruntat CFR Cluj și a necesității lui Dan Petrescu de a-și asigura tratamentul medical, clubul a cesionat antrenorului creanța pe care o are de încasat de la Rapid.

Astfel, CFR Cluj a notificat clubul din Giulești să vireze direct către Dan Petrescu suma de 120.000 de euro.

În fața Camerei Naționale de Soluționare a Litigiilor (CNSL), pe 18 decembrie 2025, Rapid a invocat excepția necompetenței generale a FRF, argumentând că litigiul nu mai are natură sportivă după cesiunea creanței către Dan Petrescu.

Avocații Rapidului au susținut că Petrescu nu mai este antrenorul echipei CFR Cluj și că nu a fost implicat în transferul lui Keita.

CNSL, 18 decembrie 2025: „Admite excepția necompetenței generale a jurisdicției FRF”

CNSL a admis aceste argumente și a decis că disputa trebuie soluționată de instanțele civile, fără a se pronunța asupra obligației de plată sau asupra fondului litigiului.

Decizia a fost transmisă cu mențiunea: „Admite excepția necompetenței generale a jurisdicției FRF. Respinge cererea ca inadmisibilă. Cu recurs în 5 zile de la comunicare”. Iar Dan Petrescu a făcut recurs.

Potrivit surselor GOLAZO.ro, conducerea Rapidului a amânat plata celor 120.000 de euro, deoarece acționarul majoritar Dan Șucu a prioritizat achitarea salariilor și primelor jucătorilor.

