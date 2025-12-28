Uluit de gestul lui Munteanu Ciprian Marica despre decizia atacantului de la CFR Cluj: „A făcut-o intenționat” +3 foto
Uluit de gestul lui Munteanu Ciprian Marica despre decizia atacantului de la CFR Cluj: „A făcut-o intenționat”

28.12.2025, ora 23:30
alt-text Actualizat: 28.12.2025, ora 23:30
  • Ciprian Marica (40 de ani), fost internațional român și actual acționar minoritar la Farul, a vorbit despre scandalul în care Louis Munteanu este implicat de câteva zile.
  • Săptămâna aceasta, la un meci demonstrativ într-o sală din Vaslui, atacantul de la CFR Cluj a fost surprins îmbrăcat în tricoul FCSB.

Ciprian Marica a vorbit deseori la superlativ despre fostul atacant de la Farul, iar acum a rămas uluit de gestul acestuia de a se afișa în tricoul rivalei lui CFR.

Ciprian Marica, uluit de gestul lui Munteanu: „Mă lasă mască”

„Sincer, eu îl susțin pe Louis Munteanu, l-am apreciat, îmi place jocul lui. Chiar am spus că e jucător de echipă națională, însă acest gest mă lasă mască. Nu pot să cred că e întâmplător!

Dacă faci acest gest, trebuie să-ți asumi toate repercusiunile, fără să ai nici cel mai mic lucru de comentat”, a declarat Ciprian Marica, conform sport.ro.

Louis Munteanu, în tricoul FCSB-ului / FOTO: Facebook: ASC Ivacec Vaslui
Louis Munteanu, în tricoul FCSB-ului / FOTO: Facebook: ASC Ivacec Vaslui

Întrebat dacă Munteanu ar fi făcut acest gest doar pentru a-l impresiona pe Gigi Becali, fostul internațional a replicat:

„Este un lucru... nici nu vreau să mă gândesc! Nu-ți poți închipui că un astfel de jucător poate să facă așa ceva. Oricât aș ține la Louis Munteanu, nu pot să spun că a făcut întâmplător acest lucru.

Nu de alta, dar îl consider un jucător inteligent. N-ai cum să faci lucrul ăsta decât intenționat”.

Conform regulamentului intern al celor de la CFR Cluj , jucătorul în vârstă de 23 de ani riscă o amendă de aproximativ 2.100 euro, echivalentul a 10% din salariul lunar, pentru că s-a îmbrăcat în echipamentul rivale din Superliga.

Conducerea ardelenilor a anunțat că fotbalistul va fi transferat doar în străinătate, în cazul în care va primi o ofertă suficient de bună, în timp ce Gigi Becali a afirmat că va încerca din nou să obțină semnătura vârfului.

Munteanu s-a justificat prin faptul că era un tricou de la FCSB al lui Mihai Popescu, fundaș care se recuperează după o accidentare gravă, purtat „ca semn de prietenie și susținere”.

