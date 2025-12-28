Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație de la FCSB, a vorbit la superlativ despre Juri Cisotti (32 de ani).

Evoluțiile mijlocașului italian l-au fermecat pe Mihai Stoica.

Mihai Stoica, despre Juri Cisotti: „Cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc”

Oficialul de la FCSB a ținut să-l elogieze pe Cisotti și a reamintit de insistența fotbalistului de 32 de ani la faza care a adus victoria roș-albaștrilor la meciul cu Feyenoord, 4-3, din Europa League.

Atunci, mijlocașul italian a câștigat un duel aerian, a scăpat singur cu portarul, l-a driblat și i-a oferit o pasă perfectă lui Florin Tănase, care a înscris fără probleme.

„Cisotti este cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc pentru mine.

Poate că sunt tentat să fac niște comparații exagerate, este posibil și asta, dar un jucător ca Cisotti nu am întâlnit în carieră, un jucător care să ajungă la nivel de Divizia C și apoi să facă diferența în multe meciuri de Europa.

Faza care îl definește perfect este ce a făcut la meciul cu Feyenoord. Este o fază «iconică». O fază pe care cred că am să o văd toată viața”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport, citat de gsp.ro.

Juri Cisotti a ajuns la FCSB în această iarnă, după ce a fost transferat de la Oțelul Galați în schimbul sumei de 200.000 de euro.

Mijlocașul italin s-a integrat rapid în sistemul roș-albaștrilor și a fost unul dintre factorii decisivi ce au contribuit la câștigarea celui de-al doilea titul consecutiv al echipei patronate de Gigi Becali.

800.000 de euro este cota lui Juri Cisotti, potrivit transfermarkt.ro

