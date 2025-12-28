„Cea mai mare surpriză” Oficialul de la FCSB, fermecat  de evoluțiile unui titular: „Faza aceasta îl definește perfect” +74 foto
Juri Cisotti/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
„Cea mai mare surpriză” Oficialul de la FCSB, fermecat de evoluțiile unui titular: „Faza aceasta îl definește perfect”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 28.12.2025, ora 19:45
alt-text Actualizat: 28.12.2025, ora 20:37
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație de la FCSB, a vorbit la superlativ despre Juri Cisotti (32 de ani).

Evoluțiile mijlocașului italian l-au fermecat pe Mihai Stoica.

Așteaptă oferta de la FCSB Jucătorul din Liga 1 propus la campioana României nu dă înapoi: „Pot face față"
Așteaptă oferta de la FCSB Jucătorul din Liga 1 propus la campioana României nu dă înapoi: „Pot face față”
Așteaptă oferta de la FCSB Jucătorul din Liga 1 propus la campioana României nu dă înapoi: „Pot face față”

Mihai Stoica, despre Juri Cisotti: „Cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc”

Oficialul de la FCSB a ținut să-l elogieze pe Cisotti și a reamintit de insistența fotbalistului de 32 de ani la faza care a adus victoria roș-albaștrilor la meciul cu Feyenoord, 4-3, din Europa League.

Atunci, mijlocașul italian a câștigat un duel aerian, a scăpat singur cu portarul, l-a driblat și i-a oferit o pasă perfectă lui Florin Tănase, care a înscris fără probleme.

„Cisotti este cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc pentru mine.

Poate că sunt tentat să fac niște comparații exagerate, este posibil și asta, dar un jucător ca Cisotti nu am întâlnit în carieră, un jucător care să ajungă la nivel de Divizia C și apoi să facă diferența în multe meciuri de Europa.

Faza care îl definește perfect este ce a făcut la meciul cu Feyenoord. Este o fază «iconică». O fază pe care cred că am să o văd toată viața”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport, citat de gsp.ro.

FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg

Juri Cisotti a ajuns la FCSB în această iarnă, după ce a fost transferat de la Oțelul Galați în schimbul sumei de 200.000 de euro.

Mijlocașul italin s-a integrat rapid în sistemul roș-albaștrilor și a fost unul dintre factorii decisivi ce au contribuit la câștigarea celui de-al doilea titul consecutiv al echipei patronate de Gigi Becali.

800.000 de euro
este cota lui Juri Cisotti, potrivit transfermarkt.ro

„Nu am cum să uit" Daniel Pancu, șocat de ce a găsit în vestiarul lui CFR Cluj: „Îmi pare rău că nu am făcut o poză"
Superliga
19:38
„Nu am cum să uit” Daniel Pancu, șocat de ce a găsit în vestiarul lui CFR Cluj: „Îmi pare rău că nu am făcut o poză”
„Nu am cum să uit” Daniel Pancu, șocat de ce a găsit în vestiarul lui CFR Cluj: „Îmi pare rău că nu am făcut o poză”
Cine din fotbal face audiență TV Din cele mai vizionate 20 de meciuri în 2025, doar într-unul nu au jucat nici FCSB și nici naționala României
Media
19:31
Cine din fotbal face audiență TV Din cele mai vizionate 20 de meciuri în 2025, doar într-unul nu au jucat nici FCSB și nici naționala României
Cine din fotbal face audiență TV Din cele mai vizionate 20 de meciuri în 2025, doar într-unul nu au jucat nici FCSB și nici naționala României

De ce a plecat Boloni de la națională Tehnicianul a dezvăluit de ce a ales Sporting în locul României: „Mă doare când sunt numit «trădător»"
Nationala
11:24
De ce a plecat Boloni de la națională Tehnicianul a dezvăluit de ce a ales Sporting în locul României: „Mă doare când sunt numit «trădător»”
Citește mai mult
De ce a plecat Boloni de la națională Tehnicianul a dezvăluit de ce a ales Sporting în locul României: „Mă doare când sunt numit «trădător»”
Șocurile lui Olăroiu Cele două meciuri care l-au traumatizat pe antrenorul român: „Durerea e imensă"
Campionate
11:11
Șocurile lui Olăroiu Cele două meciuri care l-au traumatizat pe antrenorul român: „Durerea e imensă”
Citește mai mult
Șocurile lui Olăroiu Cele două meciuri care l-au traumatizat pe antrenorul român: „Durerea e imensă”
„Inzaghi avea titularii lui" Jucătorul lui Chivu își atacă fostul antrenor: „Eram a treia variantă!" » Laude pentru român
Campionate
10:37
„Inzaghi avea titularii lui” Jucătorul lui Chivu își atacă fostul antrenor: „Eram a treia variantă!” » Laude pentru român
Citește mai mult
„Inzaghi avea titularii lui” Jucătorul lui Chivu își atacă fostul antrenor: „Eram a treia variantă!” » Laude pentru român
Scandalul „40% români" continuă Eduard Novak, mesaj pentru contestatarii legii care a înfuriat Liga 1: „Nu uitați că trăiți în România"
Superliga
10:27
Scandalul „40% români” continuă Eduard Novak, mesaj pentru contestatarii legii care a înfuriat Liga 1: „Nu uitați că trăiți în România”
Citește mai mult
Scandalul „40% români” continuă Eduard Novak, mesaj pentru contestatarii legii care a înfuriat Liga 1: „Nu uitați că trăiți în România”
16:21
Ce pregătește FCSB în 2026 Cum arată cele două echipe ale campioanei pentru partea a doua a sezonului. Probleme mari la meciurile din ianuarie
Ce pregătește FCSB în 2026 Cum arată cele două echipe ale campioanei pentru partea a doua a sezonului. Probleme mari la meciurile din ianuarie
17:08
„Avem șanse foarte mari!" David Miculescu știe de ce au nevoie „tricolorii" pentru a învinge Turcia: „E visul oricărui jucător"
„Avem șanse foarte mari!” David Miculescu știe de ce au nevoie „tricolorii” pentru a învinge Turcia: „E visul oricărui jucător”
17:00
Anthony Joshua, accident rutier! Boxerul a fost transportat la spital după o coliziune soldată cu doi morți » Care e starea lui
Anthony Joshua, accident rutier! Boxerul a fost transportat la spital după o coliziune soldată cu doi morți  » Care e starea lui
16:34
Critici dure după „Bătălia sexelor" Meciul dintre Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios a stârnit controverse în lumea tenisului: „Circ de neprivit!"
Critici dure după „Bătălia sexelor” Meciul dintre Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios a stârnit controverse în lumea tenisului: „Circ de neprivit!”
Ce l-a marcat pe primarul din New York Cum a descoperit democratul Zohran Mamdani naționala de fotbal care i-a definit copilăria
Campionate
10:09
Ce l-a marcat pe primarul din New York Cum a descoperit democratul Zohran Mamdani naționala de fotbal care i-a definit copilăria
Citește mai mult
Ce l-a marcat pe primarul din New York Cum a descoperit democratul Zohran Mamdani naționala de fotbal care i-a definit copilăria
Chivu îi dă replica Antrenorul lui Inter, mesaj dur pentru marele rival din Serie A: „Nu mă interesează ce spune"
Campionate
09:53
Chivu îi dă replica Antrenorul lui Inter, mesaj dur pentru marele rival din Serie A: „Nu mă interesează ce spune”
Citește mai mult
Chivu îi dă replica Antrenorul lui Inter, mesaj dur pentru marele rival din Serie A: „Nu mă interesează ce spune”
Drăgușin revine în Serie A? Presa din Italia anunță că românul și-a dat acordul! Clubul la care ar putea ajunge
Stranieri
09:42
Drăgușin revine în Serie A? Presa din Italia anunță că românul și-a dat acordul! Clubul la care ar putea ajunge
Citește mai mult
Drăgușin revine în Serie A? Presa din Italia anunță că românul și-a dat acordul! Clubul la care ar putea ajunge
Record de 111 ani, egalat! Secretul lui Aston Villa, revelația Premier League, care îi bate pe toți de 57 de zile: „Geniu tactic"
Campionate
08:58
Record de 111 ani, egalat! Secretul lui Aston Villa, revelația Premier League, care îi bate pe toți de 57 de zile: „Geniu tactic”
Citește mai mult
Record de 111 ani, egalat! Secretul lui Aston Villa, revelația Premier League, care îi bate pe toți de 57 de zile: „Geniu tactic”

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
