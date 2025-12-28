Kyrgios a câștigat „Bătălia Sexelor” Fostul finalist de Grand Slam s-a impus în minimum de seturi în duelul cu Aryna Sabalenka

Nick Kyrgios (30 de ani, fost finalist de Grand Slam) a învins-o pe Aryna Sabalenka (27 de ani, #1 WTA), scor 6-3, 6-3, în „Bătălia Sexelor”

Nick Kyrgios și Aryna Sabalenka au oferit un adevărat spectacol la Dubai. Liderul WTA a demonstrat că-i poate face față pe teren fostului finalist de Grand Slam (Wimbledon 2022 vs Novak Djokovic).

A reușit și câteva dintre cele mai frumoase puncte ale meciului, dar în final a trebuit să se recunoască învinsă în minimum de seturi.

Aryna Sabalenka - Nick Kyrgios 3-6 , 3-6

Desfășurarea partidei:

Final de meci! Kyrgios reușește să se impună în minimum de seturi (3-6).

Australianul face un nou break și este la doar un game de a câștiga meciul (3-5).

Kyrgios reacționează și câștigă patru gameuri la rând pentru a prelua din nou conducerea în setul doi (3-4).

Liderul WTA reușește să se desprindă pentru prima dată la două gameuri în față (3-1).

Transmisiunea partidei a picat a temporar, după ce Digi Sport a întâmpinat mai multe probleme tehnice.

Sabalenka câștigă primul game pe serviciu din setul 2, la 0 și egalează pe tabelă (1-1).

Australianul își adjudecă primul set, după ce a câștigat trei gameuri consecutive, însă Aryna a reușit una dintre cele mai frumoase lovituri ale meciului (3-6).

Sabalenka leaves Krygios SPEECHLESS 😱



Can't hit a better forehand on the run 👏 pic.twitter.com/Q852fzI4ek — Tennis Channel (@TennisChannel) December 28, 2025

Mare fan al tenisului, brazilianul Ronaldo este prezent în tribunele arenei din Dubai

The world's biggest tennis fan.



Ronaldo in the house for the Battle of the Sexes 🤩 pic.twitter.com/Z0wmO5OlDN — Tennis Channel (@TennisChannel) December 28, 2025

Se merge în continuare cap la cap. Kyrgios reușise un nou break, dar și-a pierdut imediat serviciul (3-3).

Kyrgios îi întoarce cadourile Arynei din game-ul precedent, iar bielorusa își recuperează break-ul (2-2).

Sabalenka trimite de două ori în out, iar Nick profită și face primul break al meciului, la 0. (1-2).

Kyrgios se impune și el la serviciu, după un game în care a pierdut un singur punct. (1-1)

Sabalenka își adjudecă primul game.

Sabalenka SMOKES the winner past Kyrgios 😮‍💨 pic.twitter.com/sDvpo3qucj — Tennis Channel (@TennisChannel) December 28, 2025

Meciul a început cu Aryna la serviciu.

Sabalenka și-a făcut intrarea printre fanii aflați în public

ICONIC walkout for the tigress 🐯🎶



Aryna Sabalenka takes the court against Nick Kyrgios for the Battle of the Sexes! pic.twitter.com/LysNCidESU — Tennis Channel (@TennisChannel) December 28, 2025

Terenul a fost modificat pentru această partidă, jumătatea Arynei fiind cu 9% mai mică, pentru a compensa diferențele de viteză și putere de lovire.

Ambii jucători vor avea la dispoziție un singur serviciu, în loc de două, pentru a reduce avantajul serviciului mai puternic al lui Kyrgios.

Meciul se va juca în sistemul „cel mai bun din trei seturi”, cu un super tie-break de zece puncte în caz de egalitate, informează as.com.

Aryna Sabalenka: „Cred că inspir următoarea generație”

Ocupanta primei poziții din clasamentul WTA a vorbit despre importanța duelului cu Kyrgios.

„Aștept cu nerăbdare meciul. Am muncit foarte mult și sunt pregătită. Sunt obișnuită să fiu sub presiune și sunt obișnuită atât cu dragostea, cât și cu ura de pe rețelele de socializare, așa că nu acord prea multă atenție. Știu că sunt oameni care susțin evenimentul și alții care nu. Sunt concentrată doar pe mine.

Sper să avem un meci bun. Cred că, punându-mă în această situație, confruntându-mă cu un bărbat, inspir următoarea generație să fie mai curajoasă și să se provoace. Așa văd eu lucrurile”, a declarat Sabalenka, la conferință, potrivit puntodebreak.com.

Jucătoarea din Belarus a vorbit și despre faimosul meci dintre Billie Jean King și Bobby Riggs, din 1973.

Cred că pe atunci era o poveste complet diferită. Luptau pentru lucruri diferite. Suntem aici pentru a duce tenisul la un alt nivel, pentru a atrage atenția asupra sportului nostru, pentru a-l ajuta să crească și pentru a ne distra. Femeile au demonstrat deja că merităm egalitate. Vreau să arăt că suntem capabile să ducem o luptă grozavă cu un bărbat. Vreau să fiu un exemplu de putere, curaj și luptă pentru drepturile noastre. Aryna Sabalenka, locul 1 WTA

Nick Kyrgios: „Aryna are unele slăbiciuni. Voi câștiga ușor”

Kyrgios a transmis și el câteva replici înaintea partidei.

„Voi ieși acolo și voi arăta lumii că, oricât de bună ar fi, Aryna are unele slăbiciuni. Este foarte încrezătoare în jocul ei și foarte agresivă sub presiune. Voi câștiga ușor.

Știu că rolul meu aici ar putea fi cel al personajului negativ. Aș minți dacă nu aș spune că sunt puțin nervos.

Știu că întreaga lume se va uita. Aryna a încercat să mă distragă cu viața de noapte de aici, dar rămân concentrat”, a declarat Kyrgios.

Toate meciurile disputate între bărbați și femei

1888 : Ernest Renshaw - Lottie Dod (2-6, 7-5, 7-5)

: Ernest Renshaw - Lottie Dod (2-6, 7-5, 7-5) 1888 : Lottie Dod - Harry Grove (1-6, 6-0, 6-4)

: Lottie Dod - Harry Grove (1-6, 6-0, 6-4) 1888 : Lottie Dod - William Renshaw (6-2, 6-4)

: Lottie Dod - William Renshaw (6-2, 6-4) mai 1921 : Bill Tilden - Suzanne Lenglen (6-0)

: Bill Tilden - Suzanne Lenglen (6-0) 1928 : Bill Johnston - Helen Wills

: Bill Johnston - Helen Wills 1928 : Edward Chandler - Helen Wills

: Edward Chandler - Helen Wills 1928 : Helen Wills - Elmer Griffin

: Helen Wills - Elmer Griffin 1928 : Helen Wills - Phil Neer

: Helen Wills - Phil Neer ianuarie 1933 : Helen Wills - Phil Neer (6-3, 6-4)

: Helen Wills - Phil Neer (6-3, 6-4) iulie 1936 : Dorothy Round - Bunny Austin (7-5, 6-8)

: Dorothy Round - Bunny Austin (7-5, 6-8) iulie 1939 : Cyril Kemp - Alice Marble (9-7, 8-6)

: Cyril Kemp - Alice Marble (9-7, 8-6) 1975 : Ion Țiriac - Abigail Maynard (6-0, 6-0)

: Ion Țiriac - Abigail Maynard (6-0, 6-0) octombrie 1975 : Bjorn Borg - Virginia Wade (6-3)

: Bjorn Borg - Virginia Wade (6-3) octombrie 1975 : Evonne Goolagong Cawley - Ilie Năstase (7-5)

: Evonne Goolagong Cawley - Ilie Năstase (7-5) august 1985 : Martina Navratilova/Pam Shriver - Vitas Gerulaitis/Bobby Riggs (6-3, 6-2, 6-4)

: Martina Navratilova/Pam Shriver - Vitas Gerulaitis/Bobby Riggs (6-3, 6-2, 6-4) ianuarie 1998 : Karsten Braasch - Serena Williams (6-1)

: Karsten Braasch - Serena Williams (6-1) ianuarie 1998 : Karsten Braasch - Venus Williams (6-2)

: Karsten Braasch - Venus Williams (6-2) decembrie 2003 : Yannick Noah - Justine Henin-Hardenne (4-6, 6-4, 7-6)

: Yannick Noah - Justine Henin-Hardenne (4-6, 6-4, 7-6) octombrie 2013 : Li Na - Novak Djokovic (3-2)

: Li Na - Novak Djokovic (3-2) noiembrie 2017 : Johanna Konta - Pat Cash (6-3)

: Johanna Konta - Pat Cash (6-3) iulie 2021 : Iga Swiatek - Hubert Hurkacz (7-4 tiebreak)

: Iga Swiatek - Hubert Hurkacz (7-4 tiebreak) decembrie 2023: Yanis Ghazouani Durand - Mirra Andreeva (7-5, 6-2)

*Sursă: bbc.com

