Portarul s-a întors cu spatele VIDEO. A refuzat să apere un penalty în minutul 90+24, la 2-2! Ce s-a întâmplat cu arbitrul +15 foto
Foto: captură video X/SoloGoles
Campionate

Portarul s-a întors cu spatele VIDEO. A refuzat să apere un penalty în minutul 90+24, la 2-2! Ce s-a întâmplat cu arbitrul

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.09.2026, ora 13:10
alt-text Actualizat: 24.09.2026, ora 13:10
  • Partida dintre Atletico Independiente și Wilstermann Cooperativas de Potosi, scor 3-2, a fost marcată de mai multe tensiuni, mai ales în finalul jocului.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Meciul a avut loc în cadrul Cupei Simón Bolívar, iar gazdele s-au impus după un gol marcat în prelungiri, după ce Gustavo Tesonotte, portarul lui Wilstermann, a protestat într-un mod neobișnuit.

Gazon „crescut” cu lumină roz! FOTO: Tehnologia folosită de suedezi înaintea meciului cu România!  Cum „vindecă” suedezii iarba de calendarul aglomerat
Citește și
Gazon „crescut” cu lumină roz! FOTO: Tehnologia folosită de suedezi înaintea meciului cu România! Cum „vindecă” suedezii iarba de calendarul aglomerat
Citește mai mult
Gazon „crescut” cu lumină roz! FOTO: Tehnologia folosită de suedezi înaintea meciului cu România!  Cum „vindecă” suedezii iarba de calendarul aglomerat

Atletico Independiente și Wilstermann Cooperativas 3-2. Portarul a refuzat să apere un penalty

Partida din Bolivia a fost prelungită inițial cu 6 minute, însă întreruperile au dus la un timp suplimentar de 24 de minute, moment în care Atletico Independiente a beneficiat de o lovitură de la 11 metri.

Decizia arbitrului Carlos Arteaga a venit după un presupus fault al portarului asupra unui atacant al gazdelor, iar aceasta a fost contestată dur mai ales de Tesonotte, potrivit reduno.com.bo.

Lipsa sistemului VAR în această competiție a făcut ca decizia să rămână cea din teren, iar acest lucru l-a determinat pe portarul celor de la Wilstermann să refuze să apere lovitura.

Protest neobișnuit al unui portar din Bolivia. Foto: capturi video X/SoloGoles
Protest neobișnuit al unui portar din Bolivia. Foto: capturi video X/SoloGoles

Galerie foto (15 imagini)

Protest neobișnuit al unui portar din Bolivia. Foto: capturi video X/SoloGoles Protest neobișnuit al unui portar din Bolivia. Foto: capturi video X/SoloGoles Protest neobișnuit al unui portar din Bolivia. Foto: capturi video X/SoloGoles Protest neobișnuit al unui portar din Bolivia. Foto: capturi video X/SoloGoles Protest neobișnuit al unui portar din Bolivia. Foto: capturi video X/SoloGoles
+15 Foto
labels.photo-gallery

Tesonotte s-a întors în poartă și a stat cu spatele la adversar, lipindu-se de unul dintre cei doi stâlpi ai porții.

Adiri, atacantul gazdelor, a transformat lovitura de pedeapsă și a adus victoria pentru Atletico, însă până și acesta a fost surprins de abordarea portarului advers.

După meci, arbitrul Carlos Arteaga a fost suspendat pe termen nelimitat, scrie record.pt.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

DEZVĂLUIRI. Prietenii lui Călin Georgescu. Cine e omul de afaceri numit și introdus pentru a acoperi datoria de 1,1 milioane euro: „Acum aud prima oară că apar în dosar” 
DEZVĂLUIRI. Prietenii lui Călin Georgescu. Cine e omul de afaceri numit și introdus pentru a acoperi datoria de 1,1 milioane euro: „Acum aud prima oară că apar în dosar” 
DEZVĂLUIRI. Prietenii lui Călin Georgescu. Cine e omul de afaceri numit și introdus pentru a acoperi datoria de 1,1 milioane euro: „Acum aud prima oară că apar în dosar” 
PENALTY bolivia protest atletico independiente wilstermann cooperativas
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:39
Hagi pune la punct ultimele detalii VIDEO. Cum se pregătesc „tricolorii” pentru Suedia: „Face asta pentru a dezechilibra sistemul lor”
Hagi pune la punct ultimele detalii VIDEO. Cum se pregătesc „tricolorii” pentru Suedia: „Face asta pentru a dezechilibra sistemul lor”
13:45
Susține criminali de război! FOTO. Muriqi, mesaj după gol pentru cei 4 lideri kosovari ai Armatei de Eliberare condamnați pentru 96 de crime
Susține criminali de război! FOTO. Muriqi, mesaj după gol pentru cei 4 lideri kosovari ai Armatei de Eliberare condamnați pentru 96 de crime
13:29
„Cine se cred ăștia doi?” Fostul portar al Spaniei îi pune la zid pe Yamal și Mbappe după declarațiile despre Balonul de Aur
„Cine se cred ăștia doi?”  Fostul portar al Spaniei îi pune la zid pe Yamal și Mbappe după declarațiile despre Balonul de Aur
12:26
Vor pleca de la Rapid Daniel Pancu anunță trei despărțiri la finalul sezonului: „Nu putem să îi mai păstrăm”
Vor pleca de la Rapid Daniel Pancu anunță trei despărțiri la finalul sezonului: „Nu putem să îi mai păstrăm”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1
Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru
Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong
Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo
Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Top stiri
Lovitură grea pentru FCSB!  Roș-albaștrii au primit interdicție la transferuri din partea FIFA » Care este cauza
Superliga
09:25
Lovitură grea pentru FCSB! Roș-albaștrii au primit interdicție la transferuri din partea FIFA » Care este cauza
Citește mai mult
Lovitură grea pentru FCSB!  Roș-albaștrii au primit interdicție la transferuri din partea FIFA » Care este cauza
Chinezii nu renunță la Stanciu!  Decizie în privința jucătorului dorit de FCSB și U Cluj: „Asta ar vrea să facă”. Ce a discutat românul cu medicul lui Dalian
Stranieri
10:06
Chinezii nu renunță la Stanciu! Decizie în privința jucătorului dorit de FCSB și U Cluj: „Asta ar vrea să facă”. Ce a discutat românul cu medicul lui Dalian
Citește mai mult
Chinezii nu renunță la Stanciu!  Decizie în privința jucătorului dorit de FCSB și U Cluj: „Asta ar vrea să facă”. Ce a discutat românul cu medicul lui Dalian
&Icirc;l mai recunoști? El e omul care a făcut toată Rom&acirc;nia să pl&acirc;ngă. &bdquo;Acel moment mi-a schimbat viața&rdquo;
Special
10:00
Îl mai recunoști? El e omul care a făcut toată România să plângă. „Acel moment mi-a schimbat viața”
Citește mai mult
&Icirc;l mai recunoști? El e omul care a făcut toată Rom&acirc;nia să pl&acirc;ngă. &bdquo;Acel moment mi-a schimbat viața&rdquo;
FOTO | Muntele din București, sanctuarul alpiniștilor din oraș. Cine a adus la Trapezului aventura de pe creste
B365
24.09
FOTO | Muntele din București, sanctuarul alpiniștilor din oraș. Cine a adus la Trapezului aventura de pe creste
Citește mai mult
FOTO | Muntele din București, sanctuarul alpiniștilor din oraș. Cine a adus la Trapezului aventura de pe creste

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 2 dinamo bucuresti 19 rapid 17 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 19

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share