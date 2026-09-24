Portarul s-a întors cu spatele VIDEO. A refuzat să apere un penalty în minutul 90+24, la 2-2! Ce s-a întâmplat cu arbitrul

Partida dintre Atletico Independiente și Wilstermann Cooperativas de Potosi, scor 3-2, a fost marcată de mai multe tensiuni, mai ales în finalul jocului.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Meciul a avut loc în cadrul Cupei Simón Bolívar, iar gazdele s-au impus după un gol marcat în prelungiri, după ce Gustavo Tesonotte, portarul lui Wilstermann, a protestat într-un mod neobișnuit.

Atletico Independiente și Wilstermann Cooperativas 3-2 . Portarul a refuzat să apere un penalty

Partida din Bolivia a fost prelungită inițial cu 6 minute, însă întreruperile au dus la un timp suplimentar de 24 de minute, moment în care Atletico Independiente a beneficiat de o lovitură de la 11 metri.

Decizia arbitrului Carlos Arteaga a venit după un presupus fault al portarului asupra unui atacant al gazdelor, iar aceasta a fost contestată dur mai ales de Tesonotte, potrivit reduno.com.bo.

Lipsa sistemului VAR în această competiție a făcut ca decizia să rămână cea din teren, iar acest lucru l-a determinat pe portarul celor de la Wilstermann să refuze să apere lovitura.

Tesonotte s-a întors în poartă și a stat cu spatele la adversar, lipindu-se de unul dintre cei doi stâlpi ai porții.

Adiri, atacantul gazdelor, a transformat lovitura de pedeapsă și a adus victoria pentru Atletico, însă până și acesta a fost surprins de abordarea portarului advers.

După meci, arbitrul Carlos Arteaga a fost suspendat pe termen nelimitat, scrie record.pt.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport