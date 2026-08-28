Atletico și Barcelona, război în toată regula Noi atacuri dure: „Ne dezgustă falsitatea lor” » Catalanii au reacționat furios +14 foto
Julian Alvarez
Campionate

Atletico și Barcelona, război în toată regula Noi atacuri dure: „Ne dezgustă falsitatea lor” » Catalanii au reacționat furios

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 28.08.2026, ora 12:11
alt-text Actualizat: 28.08.2026, ora 12:14
  • Miguel Angel Gil Marin, directorul general al lui Atletico Madrid, a trimis noi „săgeți” către conducerea Barcelonei, în ceea ce privește situația lui Julian Alvarez.
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Reacția oficialului madrilenilor a venit după ultimele declarații ale lui Joan Laporta, care insistă pentru transferul atacantului argentinian, deși clubul din capitala Spaniei refuză să dea curs negocierilor.

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Gil Marin: „Suntem dezgustați de falsitatea lor”

După tragerea la sorți pentru faza principală a Ligii Campionilor, directorul lui Atletico a transmis că Alvarez trece prin momente grele și a criticat Barcelona pentru situația în care s-a ajuns.

„Julian trece cu adevărat printr-o perioadă dificilă. Au existat persoane care și-au asumat rolul de a-l înșela și de a-l deruta.

Regret enorm acest lucru, pentru că lucrăm cu el de mult timp. Este o persoană minunată, un profesionist de excepție și un fotbalist extraordinar, dar este complet dezorientat.

În prezent, trece printr-o situație foarte dificilă, atât pe plan personal, cât și profesional.

Suntem dezgustați de falsitatea lor, de lipsa de etică, de lipsa de transparență, de lipsa de profesionalism.

Nu putem face altceva decât să insistăm că nu vom negocia cu FC Barcelona sub nicio formă”, a transmis Gil Marin, potrivit barcauniversal.com.

FOTO. Julian Alvarez, huiduit de fanii lui Atletico, la primul meci al sezonului

Julian Alvarez, huiduit de propriii fani la Atletico - Villarreal (6).jpg
Julian Alvarez, huiduit de propriii fani la Atletico - Villarreal (6).jpg

Galerie foto (14 imagini)

Julian Alvarez, huiduit de propriii fani la Atletico - Villarreal (1).jpg Julian Alvarez, huiduit de propriii fani la Atletico - Villarreal (2).jpg Julian Alvarez, huiduit de propriii fani la Atletico - Villarreal (3).jpg Julian Alvarez, huiduit de propriii fani la Atletico - Villarreal (4).jpg Julian Alvarez, huiduit de propriii fani la Atletico - Villarreal (5).jpg
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Rafa Yuste: „O lipsă de politețe și respect”

La auzul declarațiilor lui Gil Marin, vicepreședintele Barcelonei, Rafa Yuste, a reacționat dur la rândul său.

„Ceea ce mă surprinde este faptul că, știindu-l pe Gil Marin, a făcut astfel de declarații. Este o lipsă de politețe și respect. Adică, președintele nostru, departamentul nostru sportiv, întregul club, au fost un exemplu de muncă asiduă și profesionalism timp de mulți ani.

Cuvintele lui depășesc o limită. Nu le înțeleg deloc. Nu sunt de acord cu ele și mă supără.

Ne-am salutat, pentru că cred că în viață trebuie să ai valori precum politețea. Am schimbat câteva cuvinte atât cu președintele Enrique Cerezo, cât și cu familia Gil, și ne-am împărtășit sentimentele.

Le-am spus că suntem calmi. Conștiința noastră nu ne permite să facem lucruri care depășesc limitele stabilite de club”, a spus Rafa Yuste, tot după evenimentul de la Monaco.

Întrebat apoi dacă Barcelona îl consideră acum pe Alvarez o cauză pierdută, acesta a transmis:

„Fereastra de transferuri se închide în câteva zile și asta este. Îmi pare sincer foarte rău pentru asta. Ceea ce trebuie să fac este să apăr clubul și profesioniștii, precum Deco și Bojan.

Respectăm Atletico ca instituție și toți fotbaliștii din lume. Dacă un jucător vrea să vină aici, asta ne bucură.”

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