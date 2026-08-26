Laporta despre Alvarez  Președintele Barcelonei, pe contul oficial al clubului: „Jucătorul vrea să vină”
Julián Álvarez
Campionate

Laporta despre Alvarez Președintele Barcelonei, pe contul oficial al clubului: „Jucătorul vrea să vină”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 26.08.2026, ora 21:03
alt-text Actualizat: 26.08.2026, ora 21:07
  • FC Barcelona își menține interesul pentru transferul lui Julián Álvarez.
  • Președintele Joan Laporta a confirmat că oferta clubului catalan pentru atacantul lui Atlético Madrid rămâne valabilă.
  • Oficialul Barcelonei a explicat că gruparea de pe Camp Nou este pregătită să reia negocierile în cazul în care formația madrilenă va decide să-l pună pe jucător pe piața transferurilor.
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Laporta a declarat că Barcelona a înaintat deja o propunere considerată importantă, în condițiile în care antrenorul catalanilor și-ar dori foarte mult să-l aibă pe internaționalul argentinian în lot.

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Președintele a confirmat că a discutat personal cu Miguel Ángel Gil Marín, CEO-ul lui Atlético, pentru a-i transmite intenția clară a Barcelonei.

„Această ofertă am confirmat-o telefonic, într-o discuție personală cu Miguel Ángel Gil, pentru a-i confirma că îl vrem pe jucător”, a declarat Laporta.

Potrivit președintelui Barcelonei, răspunsul primit din partea clubului madrilen a fost că Atlético nu intenționează să se despartă de Álvarez în acel moment, deoarece nu avea pregătit un înlocuitor pentru atacant.

Barcelona așteaptă decizia lui Atlético

Laporta susține că Barcelona a acceptat inițial situația și a pus negocierile în așteptare. „I-am spus lui Deco: «Lăsați-l în așteptare, pentru că se pare că, în lipsa unei alternative, nu îl vând»”, a explicat oficialul catalan.

Ulterior, însă, Barcelona ar fi aflat că Atlético Madrid discută cu alte cluburi despre posibilitatea unei eventuale plecări a lui Álvarez. Informația a determinat conducerea formației blaugrana să-și păstreze oferta activă.

„Această informație ne creează o situație în care menținem oferta și ne-am dori să ni-l vândă nouă, nu altui club”, a spus Laporta.

Președintele Barcelonei a precizat că gruparea catalană a apelat inclusiv la persoane apropiate conducerii lui Atlético pentru a obține informații despre situația atacantului. Chiar dacă mesajul oficial transmis de madrileni a fost că jucătorul nu este de vânzare, Barcelona spune că nu și-a retras propunerea.

Julián Álvarez, dorit de Barcelona

„Noi nu am făcut altceva decât să spunem că propunerea Barcelonei, oferta Barcelonei, este valabilă în cazul în care vor să vândă”, a punctat Laporta.

Oficialul catalan a susținut, de asemenea, că Barcelona este încrezătoare că Álvarez ar fi interesat de o mutare pe Camp Nou. „Se pare că jucătorul vrea să vină la Barça, prin urmare ne păstrăm speranța și intenția, cu tot respectul pentru Atlético Madrid, de a putea transfera jucătorul”, a afirmat președintele.

Atacantul argentinian a ajuns la Atlético în 2024, după transferul de la Manchester City, și a devenit una dintre piesele importante ale formației antrenate la Madrid. Interesul Barcelonei pentru el nu este unul nou, iar situația depinde în continuare de poziția clubului madrilen.

Laporta, mesaj pentru Atlético Madrid

Laporta a insistat că Barcelona nu dorește să intre într-un conflict cu Atlético și a subliniat relațiile bune dintre cele două cluburi.

„FC Barcelona respectă Atlético Madrid și pe conducătorii săi, pe care îi cunoaștem de mulți ani și față de care avem o apreciere personală. Barça s-a ridicat la nivelul situației”, a declarat acesta.

În același timp, președintele catalanilor a transmis că ușa negocierilor rămâne deschisă și că Barcelona preferă să ajungă la un acord direct cu Atlético Madrid.

„Ne-ar plăcea să ajungem la o înțelegere cu Atlético Madrid”, a spus Laporta.

El a încheiat prin a confirma încă o dată poziția clubului: „Ne menținem oferta către Atlético Madrid și sperăm să existe o înțelegere între cele două cluburi.”

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