Mourinho, eliminat din nou Tehnicianul portughez, în conflict cu oficialii lui Porto, după ce a fost numit „trădător”: „Un atac la adresa profesionalismului meu”

Benfica - Porto 2-2. Jose Mourinho (63 de ani) a fost eliminat în partida de pe Estadio da Luz, după un conflict cu cei de pe banca oaspeților.

Antrenorul gazdelor a mai văzut recent cartonașul roșu, în duelul cu Real Madrid, scor 0-1, în turul play-off-ului din Liga Campionilor, însă tensiunile par să fi fost și mai mari de această dată.

Benfica - Porto 2-2 . Jose Mourinho: „Un atac la adresa profesionalismului meu”

Benfica a revenit de la 0-2 în derby-ul cu Porto, restabilind egalitatea pe final, în minutul 88, moment urmat de un scandal imens pe banca celor două echipe, după ce oficialii lui Porto s-au plâns că Pepê a fost lovit de un obiect aruncat din tribune, potrivit abola.pt.

În același timp, Mourinho a fost implicat într-un conflict cu Lucho Gonzalez, antrenorul secund al lui Porto, care l-ar fi insultat de mai multe ori pe tehnicianul de la Benfica.

„Jucătorul de pe banca lui Porto, care a fost și el eliminat, m-a numit «trădător» de 50 de ori.

Putea să mă insulte și în alt mod, dar acesta a fost un atac la adresa profesionalismului meu, la care țin foarte mult.

Aș vrea să explice, ce înseamnă «trădător» aici? Am fost la Porto și mi-am dat sufletul acolo. Apoi am mers la cluburi precum Chelsea, Inter Milano, Real Madrid și Fenerbahce. Oriunde merg, dau totul. Asta înseamnă profesionalism.

Arbitrul spune că am șutat mingea spre banca lui Porto, ceea ce este complet fals”, a declarat Jose Mourinho, la conferința de după meci, conform marca.com.

Jose Mourinho, palmares impresionant la Porto

„The Special One” a petrecut doar doi ani și jumătate pe banca actualului lider din Portugalia, însă a reușit performanțe incredibile.

A cucerit două titluri, o Cupă și Supercupă a Portugaliei, dar și trofeele Champions League și Europa League, în sezoane consecutive.

