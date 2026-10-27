Audi Q7, generația a treia În epoca luxului digital, dieselul nu a murit

Noile modele Q7 ale constructorului german au devenit disponibile și în România

Într-o epocă a propulsoarelor electrice, Audi pariază pe diesel mild-hibrid

Noul Q7 propune un design complet nou, dezvoltat pe noua platformă Premium Platform Combustion (PPC), folosită și pe Audi A5, Audi A6 și Audi Q5

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Cumpărătorii români care își doresc un SUV premium de mari dimensiuni și nu sunt dispuși să renunțe la avantajele propulsiei termice, au acum la dispoziție cel mai nou model Q7 de la Audi. Ajuns la a treia generație, emblematicul model prin care constructorul german a pătruns în acest segment în urmă cu 20 de ani marchează un salt tehnologic semnificativ, în ton cu noile tendințe ale pieței auto, păstrând caracterul și identitatea tradiționale ale mărcii. Și, poate cel mai important, cel puțin la momentul lansării pe piața românească, Audi păstrează motorizările diesel atât de apreciate de cumpărătorii români, în special pentru cuplul generos și autonomia oferită la drum lung.

Două motorizări diesel V6 de 3 litri, cu 245 și 299 CP

Pentru început, Audi oferă două motorizări diesel V6 de 3 litri, cu 245 și 299 CP, la prețuri de pornire de 87.939 €, respectiv 90.313 €, pentru versiunile de echipare basic. Ambele variante sunt mild-hibrid, folosind tehnologia MHEV plus, ceea ce poate adăuga temporar până la 18 kW (24 CP) și 370 Nm și permite perioade scurte de deplasare parțial electrică, inclusiv la parcare, manevre și în traficul urban. Compresorul acționat electric dezvoltă presiune de supraalimentare foarte rapid, reducând întârzierea răspunsului la accelerație. Roata compresorului poate ajunge la 90.000 rpm în numai 250 de milisecunde. Consumul combinat se încadrează între 7,1–7,8 l/100 km și 7,2–8,0 l/100 km, iar emisiile de CO₂ le situează în clasa G.

Ambele motorizări vin cu aceeași configurație standard: cutie automată tiptronic cu opt trepte și tracțiune integrală permanentă quattro, cu un nou diferențial central autoblocant cu preîncărcare. Echiparea standard include suspensie cu arcuri din oțel și jante din aliaj de 20 de inci, opțional putându-se alege și suspensie pneumatică adaptivă sau jante de 21, 22 și, pentru prima oară pe Q7, 23 de inci. Cea mai puternică versiune reușește să atingă 100 km/h în 6,2 secunde.

Audi își provoacă propria tradiție cu un design radical

În timp ce arhitectura mecanică păstrează elemente tradiționale Audi — dieselul V6, transmisia automată clasică și quattro permanent — designul exterior și interior se îndepărtează mai hotărât de conservatorismul care caracteriza marca.

La primul contact, noul Q7 surprinde prin designul exterior care pare să încadreze modelul în noua estetică regăsită la multe alte modele electrice și hibride ale momentului. Partea frontală a fost complet redesenată, grila Singleframe este mai mare și mai impunătoare, rezultând o expresie mai agresivă, mai puțin discretă decât la generația precedentă. Cea mai vizibilă ruptură stilistică de tradiția modelului este separarea farurilor în două niveluri: luminile de zi, subțiri, sunt plasate în partea superioară, iar farurile principale, disponibile opțional și în varianta Digital Matrix LED, sunt plasate distinct, dedesubt. O redesenare radicală a suferit-o și partea din spate a mașinii, unde avem o bandă luminoasă continuă și, separat, stopuri digitale OLED. Sunt disponibile până la opt semnături digitale pentru faruri și stopuri, iar grila Singleframe poate fi iluminată opțional. Noul design propune imaginea unei mașini chiar mai impunătoare decât generația anterioară, creând impresia unui automobil mai lat și mai robust, în același timp extrem de modern.

Lux digital la interior

Caracterul modern e accentuat la interior unde tehnologia digitală e la ea acasă. Planșa de bord a fost complet reproiectată și e dominată de ecrane uriașe OLED. Ansamblul digital panoramic curbat și orientat către șofer, compus din două display-uri integrate într-o singură compoziție vizuală, e completat în dotarea standard de un ecran aflat în dreptul pasagerului și destinat exclusiv acestuia. Întreaga arhitectură interioară e mai minimalistă și digitalizată, comenzile fizice sunt reduse, numeroase funcții fiind transferate către interfața digitală - de exemplu gurile de aer sunt integrate discret și pot fi controlate electric doar din interfața digitală. Această redesenare are ca rezultat includerea a noi spații de depozitare, a două suprafețe de încărcare wireless a telefoanelor, cu fixare magnetică și a unor suporturi mai mari pentru pahare. Dispariția comenzilor fizice face interiorul mai spectaculos, dar rămâne de văzut dacă interacțiunea cu automobilul devine la rândul ei cu adevărat mai simplă, mai ales că vorbim de un brand renumit în trecut pentru ergonomia și logica interioarelor sale.

Una dintre cele mai spectaculoase noutăți este plafonul panoramic inteligent cu transparență reglabilă și care integrează 78 de LED-uri pentru iluminarea ambientală. Întreaga iluminare ambientală a fost extinsă și e interactivă: o bandă LED traversează întreaga planșă de bord și poate transmite informații despre funcționarea automobilului, inclusiv semnalizarea, iar unele scaune opționale primesc iluminare sub tetiere.

Confortul: un SUV gândit pentru călătorii lungi

Noul Q7 e disponibil în configurații de cinci, șapte și, pentru prima oară la acest model, șase locuri, această variantă introducând două fotolii individuale pe rândul al doilea. Ca în cazul oricărui SUV premium, confortul poate fi maximizat printr-o multitudine de dotări opționale: scaunele din față pot beneficia opțional de ventilație și masaj, ușile pot fi acționate electric, iar sistemul audio opțional Bang & Olufsen 4D include 22 de difuzoare, putere de până la 1.360 W. O dotare care poate schimba semnificativ atât confortul pasagerilor cât și comportamentul dinamic al mașinii este suspensie pneumatică adaptivă, care poate compensa automat încărcarea mașinii și poate utiliza date geografice pentru a anticipa anumite particularități ale traseului, precum trecerile la nivel cu calea ferată. De asemenea, ea poate coborî automobilul cu până la 62 mm pentru a facilita urcarea și coborârea pasagerilor. Tot opțional e disponibilă și direcția integrală, ceea ce face mai ușor de manevrat un automobil de peste cinci metri la viteze mici și contribuie la stabilitatea la viteze ridicate.

491 € + TVA / lună Cu ocazia lansării în România, Audi oferă o promoție de leasing pentru primele 50 de automobile vândute până la 31 decembrie 2026. Oferta este destinată exclusiv persoanelor juridice și prevede, pentru versiunea Q7 V6 TDI de 299 CP, o rată lunară de 491 de euro + TVA în primele 18 luni, care crește ulterior la 749 de euro + TVA. Contractul are o durată de 48 de luni, cu un avans de 25%, iar asigurarea CASCO este inclusă. Oferta este supusă condițiilor de finanțare și aprobării dosarului.

Cinci stele Euro NCAP și sisteme de asistență sofisticate

Noua generație Q7 a obținut calificativul maxim de cinci stele la testele Euro NCAP și include o serie de tehnologii menite să protejeze ocupanții mașinii și ceilalți participanți la trafic de incidente neprevăzute. Pe lângă frânare automată de urgență și cameră 360°, modelul mai poate fi echipat cu funcții de memorare a până la cinci manevre de parcare, de maximum 200 de metri fiecare, are posibilitatea de a proiecta simboluri și avertizări pe carosabil și e prevăzut cu protecție la deschiderea ușilor (senzorii detectează vehiculele sau bicicliștii care se apropie și pot împiedica deschiderea unei uși în calea acestora). În plus, o funcție importantă este Emergency Assist: dacă șoferul nu mai reacționează, automobilul poate reduce viteza și, în anumite condiții, se poate deplasa către banda de urgență, oprind în siguranță și inițiind un apel de urgență.

Portbagaj generos și modularitate

Cu o lungime de 5,06 metri și un ampatament de aproape trei metri, Q7 concurează în segment alături de BMW X5 și Mercedes-Benz GLE. Comparativ cu acestea, însă, modelul Audi oferă, în versiunea de 5 locuri, cel mai încăpător portbagaj, având un volum de 806 litri. Acesta dispune de un hayon electric standard, prevăzut cu posibilitatea deschiderii printr-o mișcare a piciorului sub bara spate și de un sistem opțional de șine în portbagaj, pentru fixarea bagajelor și organizarea obiectelor.

Pe lângă posibilitatea de a comanda modelul în variante de 5 – 6 sau 7 locuri, un alt detaliu practic important e acela că în configurațiile cu cinci și șapte locuri, pe bancheta mediană pot fi instalate trei scaune pentru copii unul lângă altul, ceea ce îl face deosebit de atractiv pentru familiile cu mai mulți copii.

Noul Q7 arată că, în ciuda tranziției către mobilitatea electrică, constructorii premium nu sunt încă pregătiți să renunțe la motoarele termice, în special atunci când acestea continuă să ofere avantaje concrete pentru anumite categorii de utilizatori. Audi mizează pe o formulă care combină tradiția mecanică, reprezentată de dieselul V6 și tracțiunea quattro, cu tehnologii digitale tot mai sofisticate și un design care își provoacă propria moștenire stilistică. Rămâne de văzut dacă această combinație va avea același succes ca generațiile precedente, dar un lucru este clar: pentru Audi, cel puțin deocamdată, viitorul nu este exclusiv electric.

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