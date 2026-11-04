Vrea să schimbe Capitala  Fostul fotbalist român, devenit milionar, vrea să transforme clădirea uitată din centrul Bucureștiului
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Diverse

Vrea să schimbe Capitala Fostul fotbalist român, devenit milionar, vrea să transforme clădirea uitată din centrul Bucureștiului

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.11.2026, ora 17:51
  • Aurel Munteanu (71 de ani), fost fotbalist la Sportul Studențesc și proprietarul lanțului hotelier „Împăratul Romanilor”, a reactivat proiectul de transformare a „Circului Foamei” din Piața Unirii, din București, care a fost blocat în ultimii 10 ani.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Munteanu, care are o avere estimată la aproximativ 250 de milioane de euro, vrea să schimbe fața Bucureștiului și să transforme radical fostul „Circ al Foamei” din spatele mall-ului Unirea Shopping Center.

Cămătaru și-a ales favoritul Pe cine preferă dintre cei trei atacanți ai Craiovei: „Și-a făcut datoria de multe ori”
Citește și
Cămătaru și-a ales favoritul Pe cine preferă dintre cei trei atacanți ai Craiovei: „Și-a făcut datoria de multe ori”
Citește mai mult
Cămătaru și-a ales favoritul Pe cine preferă dintre cei trei atacanți ai Craiovei: „Și-a făcut datoria de multe ori”

Aurel Munteanu a reactivat proiectul de transformare a fostului „Circ al Foamei” din București

Numele clădirii din centrul Capitalei a fost dat ironic de bucureșteni, făcând referire la complexele comerciale agroindustriale din perioada comunistă, care ar fi trebuit să funcționeze ca niște piețe publice cu mâncare gătită.

Proiectul de reabilitare a început în 2012, când se dorea construirea unui mall cu o suprafață de până la 30.000 de metri pătrați. Lucrările au fost oprite însă în 2016.

După 10 ani în care proiectul a fost blocat, Aurel Munteanu vrea să revină pe șantier și să construiască spații de birouri și magazine la parter, având o suprafață închiriabilă de 27.000 de metri pătrați, întinsă pe 4 etaje supraterane, conform profit.ro.

Proiectul include și o parcare subterană cu 307 locuri. Va exista și una exterioară cu 45 de locuri. Lucrările ar urma să înceapă la începutul lui 2027, iar complexul va fi finalizat după jumătatea anului 2028.

Clădirea va include și 8 lifturi, sisteme de climatizare performante, iluminat tip LED, dar și un sistem de management tehnic al clădirii, conform agendaconstructiilor.ro.

Fostul fotbalist de la Sportul Studențesc este proprietarul lanțului hotelier „Împăratul Romanilor”, având locații în București, Brașov, Alba Iulia și Sibiu.

Aurel Munteanu mai deține și celebrul magazin Victoria din București.

Acesta a candidat în 2009 și la președinția Federației Române de Tenis, fiind un mare fan al acestui sport.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
sportul studentesc Aurel Munteanu bucuresti constructie Circul Foamei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:01
Pleacă de la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat despărțirea de un jucător esențial pentru „câini” sezonul trecut
Pleacă de la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat despărțirea de un jucător esențial pentru „câini” sezonul trecut
11:35
Primele rezultate ale autopsiei Lovitura suferită pe teren de Jesus de Miguel i-ar fi provocat un traumatism fatal. Sunt așteptate și alte investigații
Primele rezultate ale autopsiei Lovitura suferită pe teren de Jesus de Miguel i-ar fi provocat un traumatism fatal. Sunt așteptate și alte investigații
11:35
Tensiuni uriașe la Napoli FOTO. De Bruyne și Lucca s-au înjurat pe gazon, după eșecul rușinos cu Porto. Ce s-a întâmplat
Tensiuni uriașe la Napoli FOTO. De Bruyne și Lucca s-au înjurat pe gazon, după eșecul rușinos cu Porto. Ce s-a întâmplat
10:48
A ales România în dauna Germaniei! FIFA a aprobat cererea atacantului care i-a reprezentat pe nemți la U16 și U17
A ales România în dauna Germaniei! FIFA a aprobat cererea atacantului care i-a reprezentat pe nemți la U16 și U17 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Top stiri
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
Superliga
04.11
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
Citește mai mult
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după  acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Campionate
03.11
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Citește mai mult
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după  acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Liga Campionilor
04.11
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Citește mai mult
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu
B365
04.11
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu
Citește mai mult
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 21 rapid 22 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share