Vrea să schimbe Capitala  Fostul fotbalist român, devenit milionar, vrea să transforme clădirea uitată din centrul Bucureștiului

Aurel Munteanu (71 de ani), fost fotbalist la Sportul Studențesc și proprietarul lanțului hotelier „Împăratul Romanilor”, a reactivat proiectul de transformare a „Circului Foamei” din Piața Unirii, din București, care a fost blocat în ultimii 10 ani.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Munteanu, care are o avere estimată la aproximativ 250 de milioane de euro, vrea să schimbe fața Bucureștiului și să transforme radical fostul „Circ al Foamei” din spatele mall-ului Unirea Shopping Center.

Aurel Munteanu a reactivat proiectul de transformare a fostului „Circ al Foamei” din București

Numele clădirii din centrul Capitalei a fost dat ironic de bucureșteni, făcând referire la complexele comerciale agroindustriale din perioada comunistă, care ar fi trebuit să funcționeze ca niște piețe publice cu mâncare gătită.

Proiectul de reabilitare a început în 2012, când se dorea construirea unui mall cu o suprafață de până la 30.000 de metri pătrați. Lucrările au fost oprite însă în 2016.

După 10 ani în care proiectul a fost blocat, Aurel Munteanu vrea să revină pe șantier și să construiască spații de birouri și magazine la parter, având o suprafață închiriabilă de 27.000 de metri pătrați, întinsă pe 4 etaje supraterane, conform profit.ro.

Proiectul include și o parcare subterană cu 307 locuri. Va exista și una exterioară cu 45 de locuri. Lucrările ar urma să înceapă la începutul lui 2027, iar complexul va fi finalizat după jumătatea anului 2028.

Clădirea va include și 8 lifturi, sisteme de climatizare performante, iluminat tip LED, dar și un sistem de management tehnic al clădirii, conform agendaconstructiilor.ro.

Fostul fotbalist de la Sportul Studențesc este proprietarul lanțului hotelier „Împăratul Romanilor”, având locații în București, Brașov, Alba Iulia și Sibiu.

Aurel Munteanu mai deține și celebrul magazin Victoria din București.

Acesta a candidat în 2009 și la președinția Federației Române de Tenis, fiind un mare fan al acestui sport.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport