„Avem nevoie de 2-3 jucători” Dinamo s-a distrat cu Petrolul, însă Kopic insistă pentru transferuri: „Trebuie să înțelegem asta” +11 foto
Zeljko Kopic FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Superliga

„Avem nevoie de 2-3 jucători” Dinamo s-a distrat cu Petrolul, însă Kopic insistă pentru transferuri: „Trebuie să înțelegem asta”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 15.09.2025, ora 23:32
alt-text Actualizat: 16.09.2025, ora 00:08
  • Petrolul - Dinamo 0-3. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor roșii”, a fost mulțumit de prestația elevilor săi.
  • Tehnicianul susține că echipa e în creștere de formă, dar cere încă 2-3 transferuri.

La sfârșitul partidei câștigate de pe „Ilie Oană”, Zeljko Kopic a avut cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi.

Petrolul - Dinamo 0-3 „Câinii” urcă pe podium după victoria spectaculoasă de la Ploiești
Citește și
Petrolul - Dinamo 0-3 „Câinii” urcă pe podium după victoria spectaculoasă de la Ploiești
Citește mai mult
Petrolul - Dinamo 0-3 „Câinii” urcă pe podium după victoria spectaculoasă de la Ploiești

Zeljko Kopic, cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi

„Știam că va fi un meci greu și dacă nu dăm 100%, nu putem să câștigăm. Adversarul a fost foarte compact, nu am reușit să ne creăm ocazii.

Prima dată când am reușit o pasă pe tranziție pozitivă, am și reușit să înscriem. Bineințeles că în repriza a doua am cerut mai multă eficiență în acea parte a terenului.

Petrolul a și oferit mai mult spațiu acolo, fiind condusă. Am reușit să obținem cele 3 puncte cu sprijinul fanilor noștri minunați.

Acum suntem în nivel bun, câțiva jucători sunt la punctul maxim, alții sunt în drum spre acel punct. Suntem bine. Nu suntem top, dar suntem bine”, a spus Zeljko Kopic, la Digi Sport.

Galerie foto (11 imagini)

Meciul dintre Dinamo și Petrolul (1).jpg Meciul dintre Dinamo și Petrolul (2).jpg Meciul dintre Dinamo și Petrolul (3).jpg Meciul dintre Dinamo și Petrolul (4).jpg Meciul dintre Dinamo și Petrolul (5).jpg
+11 Foto
labels.photo-gallery

Kopic cere transferuri

Antrenorul celor de la Dinamo așteaptă ca jucătorii pe care îi are la dispoziție în lot să progreseze, însă continuă să ceară conducerii transferuri.

„Vin meciurile din Cupă, meciurile echipei naționale și, când oboseala va crește, trebuie să înțelegem că mai avem nevoie de 2-3 jucători. Până acum, nu am reușit să îi aducem.

Cred că nu ajută să fiu supărat că nu au venit jucători. Știm ce avem nevoie. Vom vedea ce putem face în continuare. Vreau să fac tot posibilul cu ce am la dispoziție”, a continuat tehnicianul croat.

VIDEO. Golul marcat de Cîrjan în Petrolul - Dinamo 0-3

Cătălin Cîrjan, despre lupta la titlu: „De noi nu se vorbește”

Întrebat dacă Dinamo are puterea de a se lupta la titlu, Cătălin Cîrjan este optimist.

„Am văzut că de noi nu se vorbește la titlu, am văzut că se vorbește Craiova, de Rapid. Noi vrem să muncim în liniște, să adunăm victorii și să o luăm pas cu pas.

Totuși, este încă începutul, s-au jucat 9 meciuri, vrem să o luăm pas cu pas și la finalul sezonului vom vedea unde vom fi”, a spus Cătălin Cîrjan, la Digi Sport.

Citește și

„Lucescu n-a fost inspirat” Ce spune Victor Pițurcă despre venirea lui Hagi la naționala României
Nationala
23:57
„Lucescu n-a fost inspirat” Ce spune Victor Pițurcă despre venirea lui Hagi la naționala României
Citește mai mult
„Lucescu n-a fost inspirat” Ce spune Victor Pițurcă despre venirea lui Hagi la naționala României
Au vrut să susțină neonaziștii! Blocați de jandarmi! Cu ce banner voiau să intre ultrașii lui Dinamo pe „Ilie Oană”
Superliga
23:44
Au vrut să susțină neonaziștii! Blocați de jandarmi! Cu ce banner voiau să intre ultrașii lui Dinamo pe „Ilie Oană”
Citește mai mult
Au vrut să susțină neonaziștii! Blocați de jandarmi! Cu ce banner voiau să intre ultrașii lui Dinamo pe „Ilie Oană”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
dinamo bucuresti petrolul ploiesti superliga
Știrile zilei din sport
Nimeni sub FCSB Record negativ jenant » Nicio campioană de pe continent nu are un start de sezon mai slab!
Superliga
15.09
Nimeni sub FCSB Record negativ jenant » Nicio campioană de pe continent nu are un start de sezon mai slab!
Citește mai mult
Nimeni sub FCSB Record negativ jenant » Nicio campioană de pe continent nu are un start de sezon mai slab!
Gata să demisioneze VIDEO. Fanii Petrolului nu-l mai vor pe Ciobotariu! Ce s-a întâmplat după eșec + reacția antrenorului
Superliga
00:28
Gata să demisioneze VIDEO. Fanii Petrolului nu-l mai vor pe Ciobotariu! Ce s-a întâmplat după eșec + reacția antrenorului
Citește mai mult
Gata să demisioneze VIDEO. Fanii Petrolului nu-l mai vor pe Ciobotariu! Ce s-a întâmplat după eșec + reacția antrenorului
Dezvăluiri despre haosul de la FCSB! Moment penibil pe bancă după intervenția lui Becali! Ce a putut să-i spună Pintilii lui Tavi Popescu
Superliga
15.09
Dezvăluiri despre haosul de la FCSB! Moment penibil pe bancă după intervenția lui Becali! Ce a putut să-i spună Pintilii lui Tavi Popescu
Citește mai mult
Dezvăluiri despre haosul de la FCSB! Moment penibil pe bancă după intervenția lui Becali! Ce a putut să-i spună Pintilii lui Tavi Popescu
Au vrut să susțină neonaziștii! Blocați de jandarmi! Cu ce banner voiau să intre ultrașii lui Dinamo pe „Ilie Oană”
Superliga
15.09
Au vrut să susțină neonaziștii! Blocați de jandarmi! Cu ce banner voiau să intre ultrașii lui Dinamo pe „Ilie Oană”
Citește mai mult
Au vrut să susțină neonaziștii! Blocați de jandarmi! Cu ce banner voiau să intre ultrașii lui Dinamo pe „Ilie Oană”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:10
Românul e imaginea lui Bayern Șvabul bănățean căruia GOLAZO.ro i-a aflat povestea a debutat în Bundesliga » Gestul făcut de Kimmich pentru el
Românul e imaginea lui Bayern Șvabul bănățean căruia GOLAZO.ro i-a aflat povestea a debutat în Bundesliga » Gestul făcut de Kimmich pentru el
09:00
Lucescu s-a înțeles cu FRF GOLAZO.ro a aflat decizia Federației: ce se întâmplă astăzi la Casa Fotbalului
Lucescu s-a înțeles cu FRF GOLAZO.ro a aflat decizia Federației: ce se întâmplă astăzi la Casa Fotbalului
10:26
Papp, în conflict cu fanii Fundașul a explicat motivul pentru care le-a arătat semne obscene: „Nu le cer scuze!”
Papp, în conflict cu fanii Fundașul a explicat motivul pentru care le-a arătat semne obscene : „Nu le cer scuze!”
09:45
Boris Becker, amenințat cu moartea Moment tensionat trăit de legendarul sportiv: „O să-ți tai gâtul!” » Cum s-a terminat conflictul
Boris Becker, amenințat cu moartea Moment tensionat trăit de legendarul sportiv : „O să-ți tai gâtul!” » Cum s-a terminat conflictul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Top stiri din sport
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent
Special
15.09
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent
Citește mai mult
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent
Monstrul Duplantis VIDEO. Aur și record mondial! Câți bani va primi pentru performanța istorică de la Mondialele din Tokyo
Atletism
15.09
Monstrul Duplantis VIDEO. Aur și record mondial! Câți bani va primi pentru performanța istorică de la Mondialele din Tokyo
Citește mai mult
Monstrul Duplantis VIDEO. Aur și record mondial! Câți bani va primi pentru performanța istorică de la Mondialele din Tokyo
„Mi-au hărțuit sexual fetița” Un fotbalist vorbește despre incidente șocante în parcarea stadionului. Victima?  Fiica lui de 13 ani!
Diverse
15.09
„Mi-au hărțuit sexual fetița” Un fotbalist vorbește despre incidente șocante în parcarea stadionului. Victima? Fiica lui de 13 ani!
Citește mai mult
„Mi-au hărțuit sexual fetița” Un fotbalist vorbește despre incidente șocante în parcarea stadionului. Victima?  Fiica lui de 13 ani!
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1
Superliga
15.09
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1
Citește mai mult
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1

Echipe/Competiții

fcsb 36 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 19 rapid 11 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
16.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share