„Avem nevoie de 2-3 jucători” Dinamo s-a distrat cu Petrolul, însă Kopic insistă pentru transferuri: „Trebuie să înțelegem asta”

Petrolul - Dinamo 0-3. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor roșii”, a fost mulțumit de prestația elevilor săi.

Tehnicianul susține că echipa e în creștere de formă, dar cere încă 2-3 transferuri.

La sfârșitul partidei câștigate de pe „Ilie Oană”, Zeljko Kopic a avut cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi.

Zeljko Kopic, cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi

„Știam că va fi un meci greu și dacă nu dăm 100%, nu putem să câștigăm. Adversarul a fost foarte compact, nu am reușit să ne creăm ocazii.

Prima dată când am reușit o pasă pe tranziție pozitivă, am și reușit să înscriem. Bineințeles că în repriza a doua am cerut mai multă eficiență în acea parte a terenului.

Petrolul a și oferit mai mult spațiu acolo, fiind condusă. Am reușit să obținem cele 3 puncte cu sprijinul fanilor noștri minunați.

Acum suntem în nivel bun, câțiva jucători sunt la punctul maxim, alții sunt în drum spre acel punct. Suntem bine. Nu suntem top, dar suntem bine ”, a spus Zeljko Kopic, la Digi Sport.

Kopic cere transferuri

Antrenorul celor de la Dinamo așteaptă ca jucătorii pe care îi are la dispoziție în lot să progreseze, însă continuă să ceară conducerii transferuri.

„Vin meciurile din Cupă, meciurile echipei naționale și, când oboseala va crește, trebuie să înțelegem că mai avem nevoie de 2-3 jucători. Până acum, nu am reușit să îi aducem.

Cred că nu ajută să fiu supărat că nu au venit jucători. Știm ce avem nevoie. Vom vedea ce putem face în continuare. Vreau să fac tot posibilul cu ce am la dispoziție”, a continuat tehnicianul croat.

VIDEO. Golul marcat de Cîrjan în Petrolul - Dinamo 0-3

Cătălin Cîrjan, despre lupta la titlu: „De noi nu se vorbește”

Întrebat dacă Dinamo are puterea de a se lupta la titlu, Cătălin Cîrjan este optimist.

„Am văzut că de noi nu se vorbește la titlu, am văzut că se vorbește Craiova, de Rapid. Noi vrem să muncim în liniște, să adunăm victorii și să o luăm pas cu pas.

Totuși, este încă începutul, s-au jucat 9 meciuri, vrem să o luăm pas cu pas și la finalul sezonului vom vedea unde vom fi”, a spus Cătălin Cîrjan, la Digi Sport.

