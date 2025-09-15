„Lucescu n-a fost inspirat” Ce spune Victor Pițurcă despre venirea lui Hagi la naționala României
„Lucescu n-a fost inspirat” Ce spune Victor Pițurcă despre venirea lui Hagi la naționala României

  • Victor Pițurcă (69 de ani) a vorbit despre declarațiile lui Mircea Lucescu (80 de ani) potrivit cărora i-ar ceda oricând locul lui Gheorghe Hagi (60 de ani) pe banca naționalei.

După rezultatele slabe ale României cu Canada, scor 0-3, și Cipru, scor 2-2, Mircea Lucescu spus că este dispus să plece de la echipa națională.

Victor Pițurcă, despre declarațiile lui Mircea Lucescu: „N-a fost inspirat”

Victor Pițurcă consideră că Mircea Lucescu nu trebuie să se gândească la plecarea de la națională.

Eu cred că nici din partea lui Mircea Lucescu nu a fost o idee inspirată să spună acest lucru. Nu!

El este antrenorul echipei naționale și trebuie să-și continue munca. Atunci când va pleca, va hotărî Federația cine va fi antrenor”, a declarat Pițurcă, potrivit prosport.ro.

Eu zic că Mircea Lucescu trebuie să-și vadă de treaba lui, să nu mai intre în conflict direct cu anumite persoane, fiindcă fiecare om are părerea lui. Eu am trecut prin multe momente de genul acesta, chiar mult mai grele. Eu eram criticat și când câștigam. Probabil, dacă eram eu și se întâmpla să fac un meci egal cu Cipru, eram linșat.

Așa că Mircea Lucescu trebuie să-și vadă de treabă și să continue fără niciun fel de problemă. Din punctul meu de vedere, nici nu se pune în discuție o eventuală demisie sau să plece de la echipa națională. Nu cred că va pleca Mircea Lucescu, pentru că este un om puternic, cu experiență mare. Trebuie să-și continue munca”, a adăugat fostul selecționer.

Trei mandate de selecționer a avut Victor Pițurcă până acum, între 1998-1999, 2004-2009 și 2011-2014. În total, acesta a stat pe banca naționalei României în 99 de meciuri.

Mircea Lucescu: „Mă dau la o parte pentru Hagi”

Mircea Lucescu a spus că dacă Gheorghe Hagi va dori să preia naționala, el îi va ceda locul.

„Eu am cerut să am o discuție cu ei. Dacă există vreo posibilitate să fiu înlocuit, eu mă dau la o parte.

Dacă poate să vină (n.r. Gheorghe Hagi), cu cea mai mare plăcere mă dau la o parte.

Gică trebuie să-și calculeze foarte bine, pentru că el nu mai are voie să facă o greșeală, eu pot să mai fac, dar el nu mai are voie.

Dacă are această ambiție, această dorință, m-aș da foarte ușor la o parte pentru el. E un moment de schimbare de generații, să nu credeți că lucrurile sunt simple

Gheorghe Hagi, despre revenirea la națională: „Într-o zi se va întâmpla. Acum e Lucescu acolo, să-l ascultăm”

După declarațiile lui Mircea Lucescu, Gheorghe Hagi a venit imediat cu un răspuns legat de o potențială revenire a sa pe banca României.

„Nu am niciun mesaj pentru români. E Mircea Lucescu acolo. Dânsul trebuie să vorbească. Ascultați-l pe el. Trebuie să-l ascultăm.

După aceea, e și președintele Federației, ei știu cel mai bine. Nu e teritoriul meu, eu sunt în vacanță. După aia, vom vedea”, a declarat Hagi.

Întrebat dacă ar accepta o ofertă din partea Federației Române de Fotbal, Hagi a spus:

Nu e cu dacă și cu parcă. Nu vorbiți cu mine lucrurile astea. V-am zis de multe ori, la televizor, trebuie să fim realiști, trebuie să fim concreți. Deocamdată, avem cel mai mare antrenor din România. Îl respectăm. Gheorghe Hagi

victor piturca mircea lucescu gheorghe hagi romania NATIONALA
