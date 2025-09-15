Dinamo a câștigat meciul cu Petrolul, scor 3-0, în ultimul meci al etapei #9.

După această victorie, echipa antrenată de Zeljko Kopic a urcat pe locul 3 în clasament.

Prima repriză dintre Petrolul și Dinamo a fost una echilibrată. Nu au existat foarte multe faze la cele două porți.

Chică-Roșă și Mateiu au fost avertizați de „centralul” Andrei Chivulete după niște faulturi dure la jucătorii lui Dinamo.

În finalul primei reprizei, Cătălin Cîrjan a deschis scorul după ce a driblat doi fundași ai gazdelor și l-a învins pe Roșca cu un șut din afara careului. Alexandru Musi a fost cel care a pasat decisiv.

Dinamo a majorat diferența în minutul 60. Armstrong se află la capătul unor pase foarte bune ale „câinilor” și înscrie după un șut perfect la colțul lung al porții lui Krell.

Dinamo a mai marcat prin Sivis în prelungirile meciului și a stabilit scorul final, 3-0.

Au marcat: Cîrjan (45), Armstrong (60), Sivis (90)

Final de meci.

Min. 90+5 - Sivis face 3-0 pentru Dinamo.

Min. 90 - Roșca vede cartonașul galben pentru tragere de timp.

Min 87 - Stoinov face o greșeală mare în careu, iar Petrolul este aproape să marcheze.

Min. 82 - Schimbări la Dinamo: ies Karamoko și Ikoko și intră Pop și Sivis.

Min. 68 - Kyriakou îl înlocuiește pe Milanov.

Min. 65 - Schimbare la Petrolul: Mateiu și Tolea sunt înlocuiți de Doumtsios și Correia.

Min. 63 - Petrolul este aproape să marcheze. Șutul lui Tolea trece prin fața porții lui Roșca.

Min. 60 - Gol Dinamo! Armstrong înscrie după o serie de pase foarte bune reușite de „câini”. Scoțianul îl învinge pe Krell cu un șut perfect la colțul lung.

Min. 55 - Ricardinho îi trimite o pasă foarte bună lui Jyry, care trimite un șut slab din partea dreaptă a porții „câinilor”.

Min. 47 - Dinamo ratează o șansă mare după ce șutul lui Ikoko este trimis pe centrul porții lui Krell.

Pauză la Ploiești.

Min 45 - Gol Dinamo! Cătălin Cîrjan deschide scorul după ce s-a distrat cu apărarea Petrolului și l-a învins pe Krell. Musi a pasat decisiv.

Min. 43 - Paul Papp deviază mingea cu capul și trece prin fața porții lui Roșca, dar jucătorii ploieșteni nu reușesc să înscrie.

Min. 39 - Andrei Chivulete îi arată direct cartonașul roșu directorului sportiv de la Petrolul după o ieșire nervoasă.

Min 38 - Alexandru Mateiu ia și el cartonașul galben după mai multe proteste.

Min. 37 - Jyry trimite un șut către poarta lui Roșca, dar mingea trece pe lângă. Ploieștenii cer lovitură de la colț.

Min. 28 - Primul cartonaș galben din meci îl vede Chică-Roșă după ce îl împinge pe Milanov.

Min. 26 - Dinamo are o lovitură liberă după ce Tommi Jyry l-a faultat pe Milanov.

Min. 13 - Primul corner al partidei îi aparține Petrolului.

Min. 1 - A început partida!

Echipele de start:

Petrolul Ploiești: Krell - Sălceanu, Roche, Papp, Ricardinho - Dongmo, Mateiu, Jyry - Grozav, Chică-Roșă, Tolea

Krell - Sălceanu, Roche, Papp, Ricardinho - Dongmo, Mateiu, Jyry - Grozav, Chică-Roșă, Tolea Rezerve: Bălbărău, Marian, Prce, Guilherme, Doukansy, Radu, Ludewig, Boțogan, Hanca, Paraschiv, Correia, Doumtsios

Bălbărău, Marian, Prce, Guilherme, Doukansy, Radu, Ludewig, Boțogan, Hanca, Paraschiv, Correia, Doumtsios Antrenor: Liviu Ciobotariu

Liviu Ciobotariu Dinamo: Roșca - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Karamoko, Musi

Roșca - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Karamoko, Musi Rezerve: Din Licaciu, Licsandru, Tabuncic, Bordușanu, Perica, Kyriakou, Caragea, Toader, Sivis, Bărbulescu, Soro, Pop

Din Licaciu, Licsandru, Tabuncic, Bordușanu, Perica, Kyriakou, Caragea, Toader, Sivis, Bărbulescu, Soro, Pop Antrenor: Zeljko Kopic

Zeljko Kopic Stadion: „Ilie Oană” (Ploiești)

„Ilie Oană” (Ploiești) Arbitru: Chivulete Andrei Florin (Bucureşti) / A1: Ilinca Cristian Daniel (Craiova), A2: Marin Nicusor (Suseni) / Arbitru VAR: Cojocaru Adrian Viorel (Galaţi), Arbitru AVAR: Mitruţi Daniel (Craiova)

Zeljko Kopic: „Cristi Mihai, Mazilu și Mărginean nu sunt pregătiți”

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu Petrolul Ploiești, Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre jucătorii accidentați de la echipă.

„După pauza competițională prilejuită de meciurile echipelor naționale, toți jucătorii sunt sănătoși. Doar Cristi Mihai, care a revenit de la naționala U21, are o mică accidentare și nu va fi pregătit pentru acest meci. Mărginean, de asemenea, nu este pregătit. Mazilu nu este pregătit.

Toți ceilalți băieți, pentru moment, sunt bine. Urmează Petrolul și putem spune că e un derby local. Știm ce ne așteaptă: un adversar puternic și agresiv”, a declarat Zeljko Kopic, potrivit dinamo1948.club.

Dacă va câștiga, Dinamo își va asigura poziția a treia în clasament, apropiindu-se la un singur punct de Rapid.

Cunoaștem foarte bine jucătorii Petrolului, sunt acolo de mai mult timp. I-am analizat etapă de etapă. Au pierdut câteva puncte în acest sezon, dar tot ceea ce am analizat arată că sunt o echipă bună, compactă, cu calitate, cu experiență, și știm că în fața noastră avem un adversar foarte dificil. Zeljko Kopic

Liviu Ciobotariu: „Am avut timp să reglăm din probleme”

Petrolul a obținut singura victorie a sezonului pe 25 iulie, împotriva celor de la Metaloglobus, scor 3-0.

„Ne dorim foarte mult să câștigăm, mai ales că venim după două înfrângeri în campionat, și suntem conștienți că am rămas datori față de toată lumea.

Va trebui să ne luptăm pentru cele trei puncte și sper că pauza competițională ne-a priit, pentru că am avut mai mult timp la dispoziție ca să reglăm din probleme, atât cele fizice, cât și cele tactice.

Este clar că o să apară schimbări în primul 11, pentru că este normal să le ofer șanse și celor care au jucat mai puțin și s-au antrenat foarte bine”, a declarat Ciobotariu, conform fcpetrolul.ro.

97 de meciuri au disputat cele două echipe în prima competiție internă: ploieștenii s-au impus de 21 de ori, „câinii” de 56 de ori, iar 20 de partide s-au încheiat la egalitate, conform lpf.ro

Ultimul duel direct în Superliga a avut loc pe 24 noiembrie 2024, când Petrolul a pierdut acasă în fața lui Dinamo, scor 0-1.

Clasamentul din Liga 1

Loc/ Echipă Meciuri Puncte 1. U Craiova 9 23 2. Rapid 9 19 3. FC Botoșani 9 16 4. FC Argeș 9 16 5. Dinamo 8 15 6. UTA Arad 9 14 7. U Cluj 9 13 8. Farul Constanța 9 13 9. Unirea Slobozia 8 11 10. Oțelul Galați 9 10 11. Hermannstadt 8 7 12. FCSB 9 7 13. CFR Cluj 8 7 14. Petrolul Ploiești 8 6 15. Csikszereda 8 3 16. Metaloglobus 9 2

