Petrolul - Dinamo 0-3 „Câinii” urcă pe podium după victoria spectaculoasă de la Ploiești +11 foto
Petrolul - Dinamo.
Superliga

Petrolul - Dinamo 0-3 „Câinii” urcă pe podium după victoria spectaculoasă de la Ploiești

alt-text Ionuț Cojocaru , George Neagu
alt-text Publicat: 15.09.2025, ora 20:28
alt-text Actualizat: 15.09.2025, ora 23:14
  • Dinamo a câștigat meciul cu Petrolul, scor 3-0, în ultimul meci al etapei #9.
  • După această victorie, echipa antrenată de Zeljko Kopic a urcat pe locul 3 în clasament.

Prima repriză dintre Petrolul și Dinamo a fost una echilibrată. Nu au existat foarte multe faze la cele două porți.

Spectacol în tribune  VIDEO+FOTO. Scenografii de senzație ale galeriei Petrolului la derby-ul cu Dinamo
Citește și
Spectacol în tribune VIDEO+FOTO. Scenografii de senzație ale galeriei Petrolului la derby-ul cu Dinamo
Citește mai mult
Spectacol în tribune  VIDEO+FOTO. Scenografii de senzație ale galeriei Petrolului la derby-ul cu Dinamo

Petrolul - Dinamo 0-3. „Câinii” urcă pe podium după victoria spectaculoasă de la Ploiești

Chică-Roșă și Mateiu au fost avertizați de „centralul” Andrei Chivulete după niște faulturi dure la jucătorii lui Dinamo.

În finalul primei reprizei, Cătălin Cîrjan a deschis scorul după ce a driblat doi fundași ai gazdelor și l-a învins pe Roșca cu un șut din afara careului. Alexandru Musi a fost cel care a pasat decisiv.

Dinamo a majorat diferența în minutul 60. Armstrong se află la capătul unor pase foarte bune ale „câinilor” și înscrie după un șut perfect la colțul lung al porții lui Krell.

Dinamo a mai marcat prin Sivis în prelungirile meciului și a stabilit scorul final, 3-0.

Petrolul - Dinamo 0-3

  • Au marcat: Cîrjan (45), Armstrong (60), Sivis (90)

Final de meci.

Min. 90+5 - Sivis face 3-0 pentru Dinamo.

Min. 90 - Roșca vede cartonașul galben pentru tragere de timp.

Min 87 - Stoinov face o greșeală mare în careu, iar Petrolul este aproape să marcheze.

Min. 82 - Schimbări la Dinamo: ies Karamoko și Ikoko și intră Pop și Sivis.

Min. 68 - Kyriakou îl înlocuiește pe Milanov.

Min. 65 - Schimbare la Petrolul: Mateiu și Tolea sunt înlocuiți de Doumtsios și Correia.

Min. 63 - Petrolul este aproape să marcheze. Șutul lui Tolea trece prin fața porții lui Roșca.

Min. 60 - Gol Dinamo! Armstrong înscrie după o serie de pase foarte bune reușite de „câini”. Scoțianul îl învinge pe Krell cu un șut perfect la colțul lung.

Min. 55 - Ricardinho îi trimite o pasă foarte bună lui Jyry, care trimite un șut slab din partea dreaptă a porții „câinilor”.

Min. 47 - Dinamo ratează o șansă mare după ce șutul lui Ikoko este trimis pe centrul porții lui Krell.

Pauză la Ploiești.

Min 45 - Gol Dinamo! Cătălin Cîrjan deschide scorul după ce s-a distrat cu apărarea Petrolului și l-a învins pe Krell. Musi a pasat decisiv.

Min. 43 - Paul Papp deviază mingea cu capul și trece prin fața porții lui Roșca, dar jucătorii ploieșteni nu reușesc să înscrie.

Min. 39 - Andrei Chivulete îi arată direct cartonașul roșu directorului sportiv de la Petrolul după o ieșire nervoasă.

Min 38 - Alexandru Mateiu ia și el cartonașul galben după mai multe proteste.

Min. 37 - Jyry trimite un șut către poarta lui Roșca, dar mingea trece pe lângă. Ploieștenii cer lovitură de la colț.

Min. 28 - Primul cartonaș galben din meci îl vede Chică-Roșă după ce îl împinge pe Milanov.

Min. 26 - Dinamo are o lovitură liberă după ce Tommi Jyry l-a faultat pe Milanov.

Min. 13 - Primul corner al partidei îi aparține Petrolului.

Min. 1 - A început partida!

Echipele de start:

  • Petrolul Ploiești: Krell - Sălceanu, Roche, Papp, Ricardinho - Dongmo, Mateiu, Jyry - Grozav, Chică-Roșă, Tolea
  • Rezerve: Bălbărău, Marian, Prce, Guilherme, Doukansy, Radu, Ludewig, Boțogan, Hanca, Paraschiv, Correia, Doumtsios
  • Antrenor: Liviu Ciobotariu
  • Dinamo: Roșca - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Karamoko, Musi
  • Rezerve: Din Licaciu, Licsandru, Tabuncic, Bordușanu, Perica, Kyriakou, Caragea, Toader, Sivis, Bărbulescu, Soro, Pop
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Stadion: „Ilie Oană” (Ploiești)
  • Arbitru: Chivulete Andrei Florin (Bucureşti) / A1: Ilinca Cristian Daniel (Craiova), A2: Marin Nicusor (Suseni) / Arbitru VAR: Cojocaru Adrian Viorel (Galaţi), Arbitru AVAR: Mitruţi Daniel (Craiova)

Galerie foto (11 imagini)

Meciul dintre Dinamo și Petrolul (1).jpg Meciul dintre Dinamo și Petrolul (2).jpg Meciul dintre Dinamo și Petrolul (3).jpg Meciul dintre Dinamo și Petrolul (4).jpg Meciul dintre Dinamo și Petrolul (5).jpg
+11 Foto
labels.photo-gallery

Scenografia Petrolului în meciul cu Dinamo

Video - Atmosfera din meciul dintre Petrolul și Dinamo

Zeljko Kopic: „Cristi Mihai, Mazilu și Mărginean nu sunt pregătiți”

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu Petrolul Ploiești, Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre jucătorii accidentați de la echipă.

„După pauza competițională prilejuită de meciurile echipelor naționale, toți jucătorii sunt sănătoși. Doar Cristi Mihai, care a revenit de la naționala U21, are o mică accidentare și nu va fi pregătit pentru acest meci. Mărginean, de asemenea, nu este pregătit. Mazilu nu este pregătit.

Toți ceilalți băieți, pentru moment, sunt bine. Urmează Petrolul și putem spune că e un derby local. Știm ce ne așteaptă: un adversar puternic și agresiv”, a declarat Zeljko Kopic, potrivit dinamo1948.club.

Dacă va câștiga, Dinamo își va asigura poziția a treia în clasament, apropiindu-se la un singur punct de Rapid.

Cunoaștem foarte bine jucătorii Petrolului, sunt acolo de mai mult timp. I-am analizat etapă de etapă. Au pierdut câteva puncte în acest sezon, dar tot ceea ce am analizat arată că sunt o echipă bună, compactă, cu calitate, cu experiență, și știm că în fața noastră avem un adversar foarte dificil. Zeljko Kopic

Liviu Ciobotariu: „Am avut timp să reglăm din probleme”

Petrolul a obținut singura victorie a sezonului pe 25 iulie, împotriva celor de la Metaloglobus, scor 3-0.

„Ne dorim foarte mult să câștigăm, mai ales că venim după două înfrângeri în campionat, și suntem conștienți că am rămas datori față de toată lumea.

Va trebui să ne luptăm pentru cele trei puncte și sper că pauza competițională ne-a priit, pentru că am avut mai mult timp la dispoziție ca să reglăm din probleme, atât cele fizice, cât și cele tactice.

Este clar că o să apară schimbări în primul 11, pentru că este normal să le ofer șanse și celor care au jucat mai puțin și s-au antrenat foarte bine”, a declarat Ciobotariu, conform fcpetrolul.ro.

97 de meciuri
au disputat cele două echipe în prima competiție internă: ploieștenii s-au impus de 21 de ori, „câinii” de 56 de ori, iar 20 de partide s-au încheiat la egalitate, conform lpf.ro

Ultimul duel direct în Superliga a avut loc pe 24 noiembrie 2024, când Petrolul a pierdut acasă în fața lui Dinamo, scor 0-1.

Clasamentul din Liga 1

Loc/ EchipăMeciuriPuncte
1. U Craiova923
2. Rapid919
3. FC Botoșani916
4. FC Argeș916
5. Dinamo815
6. UTA Arad914
7. U Cluj913
8. Farul Constanța913
9. Unirea Slobozia811
10. Oțelul Galați910
11. Hermannstadt87
12. FCSB97
13. CFR Cluj87
14. Petrolul Ploiești86
15. Csikszereda83
16. Metaloglobus92

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

„Calmează-te, Mister!” Scene uluitoare cu antrenorul lui AC Milan, eliminat! Și-a dat jos sacoul, s-a certat cu arbitrii și a fost ținut cu greu de staff
Campionate
15:02
„Calmează-te, Mister!” Scene uluitoare cu antrenorul lui AC Milan, eliminat! Și-a dat jos sacoul, s-a certat cu arbitrii și a fost ținut cu greu de staff
Citește mai mult
„Calmează-te, Mister!” Scene uluitoare cu antrenorul lui AC Milan, eliminat! Și-a dat jos sacoul, s-a certat cu arbitrii și a fost ținut cu greu de staff
Chivu, decizie radicală? Gazzetta dello Sport anunță scenariul pe care l-ar pregăti românul
Campionate
11:08
Chivu, decizie radicală? Gazzetta dello Sport anunță scenariul pe care l-ar pregăti românul
Citește mai mult
Chivu, decizie radicală? Gazzetta dello Sport anunță scenariul pe care l-ar pregăti românul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
dinamo bucuresti petrolul ploiesti liga 1 Liviu Ciobotariu zeljko kopic
Știrile zilei din sport
Nimeni sub FCSB Record negativ jenant » Nicio campioană de pe continent nu are un start de sezon mai slab!
Superliga
15.09
Nimeni sub FCSB Record negativ jenant » Nicio campioană de pe continent nu are un start de sezon mai slab!
Citește mai mult
Nimeni sub FCSB Record negativ jenant » Nicio campioană de pe continent nu are un start de sezon mai slab!
Gata să demisioneze VIDEO. Fanii Petrolului nu-l mai vor pe Ciobotariu! Ce s-a întâmplat după eșec + reacția antrenorului
Superliga
00:28
Gata să demisioneze VIDEO. Fanii Petrolului nu-l mai vor pe Ciobotariu! Ce s-a întâmplat după eșec + reacția antrenorului
Citește mai mult
Gata să demisioneze VIDEO. Fanii Petrolului nu-l mai vor pe Ciobotariu! Ce s-a întâmplat după eșec + reacția antrenorului
Dezvăluiri despre haosul de la FCSB! Moment penibil pe bancă după intervenția lui Becali! Ce a putut să-i spună Pintilii lui Tavi Popescu
Superliga
15.09
Dezvăluiri despre haosul de la FCSB! Moment penibil pe bancă după intervenția lui Becali! Ce a putut să-i spună Pintilii lui Tavi Popescu
Citește mai mult
Dezvăluiri despre haosul de la FCSB! Moment penibil pe bancă după intervenția lui Becali! Ce a putut să-i spună Pintilii lui Tavi Popescu
Au vrut să susțină neonaziștii! Blocați de jandarmi! Cu ce banner voiau să intre ultrașii lui Dinamo pe „Ilie Oană”
Superliga
15.09
Au vrut să susțină neonaziștii! Blocați de jandarmi! Cu ce banner voiau să intre ultrașii lui Dinamo pe „Ilie Oană”
Citește mai mult
Au vrut să susțină neonaziștii! Blocați de jandarmi! Cu ce banner voiau să intre ultrașii lui Dinamo pe „Ilie Oană”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:10
Românul e imaginea lui Bayern Șvabul bănățean căruia GOLAZO.ro i-a aflat povestea a debutat în Bundesliga » Gestul făcut de Kimmich pentru el
Românul e imaginea lui Bayern Șvabul bănățean căruia GOLAZO.ro i-a aflat povestea a debutat în Bundesliga » Gestul făcut de Kimmich pentru el
09:00
Lucescu s-a înțeles cu FRF GOLAZO.ro a aflat decizia Federației: ce se întâmplă astăzi la Casa Fotbalului
Lucescu s-a înțeles cu FRF GOLAZO.ro a aflat decizia Federației: ce se întâmplă astăzi la Casa Fotbalului
10:26
Papp, în conflict cu fanii Fundașul a explicat motivul pentru care le-a arătat semne obscene: „Nu le cer scuze!”
Papp, în conflict cu fanii Fundașul a explicat motivul pentru care le-a arătat semne obscene : „Nu le cer scuze!”
09:45
Boris Becker, amenințat cu moartea Moment tensionat trăit de legendarul sportiv: „O să-ți tai gâtul!” » Cum s-a terminat conflictul
Boris Becker, amenințat cu moartea Moment tensionat trăit de legendarul sportiv : „O să-ți tai gâtul!” » Cum s-a terminat conflictul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Top stiri din sport
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent
Special
15.09
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent
Citește mai mult
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent
Monstrul Duplantis VIDEO. Aur și record mondial! Câți bani va primi pentru performanța istorică de la Mondialele din Tokyo
Atletism
15.09
Monstrul Duplantis VIDEO. Aur și record mondial! Câți bani va primi pentru performanța istorică de la Mondialele din Tokyo
Citește mai mult
Monstrul Duplantis VIDEO. Aur și record mondial! Câți bani va primi pentru performanța istorică de la Mondialele din Tokyo
„Mi-au hărțuit sexual fetița” Un fotbalist vorbește despre incidente șocante în parcarea stadionului. Victima?  Fiica lui de 13 ani!
Diverse
15.09
„Mi-au hărțuit sexual fetița” Un fotbalist vorbește despre incidente șocante în parcarea stadionului. Victima? Fiica lui de 13 ani!
Citește mai mult
„Mi-au hărțuit sexual fetița” Un fotbalist vorbește despre incidente șocante în parcarea stadionului. Victima?  Fiica lui de 13 ani!
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1
Superliga
15.09
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1
Citește mai mult
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1

Echipe/Competiții

fcsb 36 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 19 rapid 11 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
16.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share