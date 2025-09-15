Au vrut să susțină neonaziștii! Blocați de jandarmi! Cu ce banner voiau să intre ultrașii lui Dinamo pe „Ilie Oană”

Petrolul - Dinamo 0-3. Ultrașii „câinilor” au încercat să intre la meciul cu Petrolul cu un banner de susținere pentru gruparea neonazistă Strasbourg Offender!

Tentativa a fost blocată de Jandarmerie, care le-a interzis accesul cu acele mesaje.

În urmă cu aproape o săptămână, Guvernul Frranței a decis să dizolve gruparea. În decretul publicat în Monitorul Oficial se arăta că Strasbourg Offender era un grup „derivat din mișcarea ilegală neonazistă”.

Petrolul - Dinamo. Ultrașii „câinilor” au vrut să susțină neonaziștii!

Suporterii echipei antrenate de Zeljko Kopic au încercat să intre la meciul cu Petrolul cu un banner de susținere pentru gruparea franceză.

Mesajele fanilor erau scrise în franceză și criticau decizia Guvernului Franței: „Se poate dizolva un grup, dar nu și ideile!!!” și „Susținere pentru Strasbourg Offender”.

Jandarmeria a interzis însă accesul pe stadionul „Ilie Oană” cu cele două bannere.

Grupul ultra Strasbourg Offender a fost desființat de guvernul francez: „Huligani cu risc ridicat”

Comisia națională pentru prevenirea violenței la evenimente sportive emisese încă din 11 iunie un aviz favorabil dizolvării.

În decretul publicat în Monitorul Oficial se arată că Strasbourg Offender era un grup „derivat din mișcarea ilegală neonazistă”.

Cei 30 de membri au fost numiți „ huligani cu risc ridicat , implicați frecvent în acte de violență și confruntări fizice sau tentative de confruntări care au dus la mai mulți răniți, precum și la distrugeri de bunuri, atât în incinte sportive, cât și în apropierea acestora”.

Jurnalistul Guillaume Krempp de la Rue89 Strasbourg i-a caracterizat pe membrii Strasbourg Offender ca fiind violenți, rasiști, xenofobi și adepți ai ideologiei neonaziste.

Le groupe de hooligans Strasbourg Offender a été dissous par le gouvernement



➡️ https://t.co/Osyj2gTxob pic.twitter.com/XgYXD72O0r — L'Équipe (@lequipe) September 9, 2025

Gruparea de extremă dreaptă, formată din suporterii lui Racing Strasbourg, cu legături în grupările neonaziste din orașe precum Nancy, Reims, Rennes, Lyon și Toulouse, se afla printre cele cinci organizații vizate de Ministerul de Interne, potrivit sursei citate.

Alături de Strasbourg Offender se mai aflau:

Brigade Loire (Nantes),

Magic Fans (Saint-Etienne)

Green Angels (Saint-Etienne)

Legion X (Paris FC)

Dacă primele trei au beneficiat de un răgaz după ce au intrat în vizorul autorităților, Legion X a fost dizolvată în mai 2025.

Atunci, Ministrul Bruno Retailleau preciza că măsura face parte din eforturile de a restabili ordinea pe stadioanele din Franța.

