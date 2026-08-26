Ayyoub Bouaddi, la Manchester City Puștiului cu ascensiune fulminantă îi place și școala: a absolvit cu un an mai devreme un liceu cu profil științific: „Sunt aici pentru viitor” +14 foto
Ayyoub Bouaddi, prezentat la Manchester City (foto: mancity.com)
Campionate

Ayyoub Bouaddi, la Manchester City Puștiului cu ascensiune fulminantă îi place și școala: a absolvit cu un an mai devreme un liceu cu profil științific: „Sunt aici pentru viitor”

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 26.08.2026, ora 14:23
alt-text Actualizat: 26.08.2026, ora 15:06
  • Manchester City a oficializat transferul lui Ayyoub Bouaddi (18 ani).
  • Mijlocașul marocan a semnat un contract valabil până în 2031 și ajunge pe Etihad după o ascensiune fulminantă la Lille și un Campionat Mondial în care a entuziasmat ca mare speranță a fotbalului african.
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Înainte să ajungă la Manchester City, Bouaddi a strâns deja 50 de apariții în Ligue 1, performanță care i-a permis să doboare un record deținut anterior de Eden Hazard.

A debutat în fotbalul profesionist la numai 16 ani, iar un sezon mai târziu a fost titular împotriva lui Real Madrid, chiar în ziua în care împlinea 17 ani. Lille avea să câștige partida cu 1-0.

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Ayyoub Bouaddi, prezentat la Manchester City

Cariera lui Bouaddi a accelerat într-un ritm neașteptat. Debutul pentru Lille a venit la doar 3 zile după împlinirea vârstei de 16 ani, într-o partidă de Conference League cu KI Klaksvik, scor 0-0.

În sezonul următor, mijlocașul a primit șansa de a evolua în Champions League, iar adversarul a fost Real Madrid, chiar în ziua în care împlinea 17 ani.

Înainte să părăsească Franța, Bouaddi devenise unul dintre cei mai utilizați adolescenți din primele cinci campionate europene.

A acumulat 2.329 de minute în 30 de meciuri, cifre care l-au plasat pe primul loc la categoria jucătorilor sub 18 ani din Anglia, Spania, Germania, Franța și Italia, conform mancity.com.

Născut în Franța, Bouaddi a crescut urmărind transformarea lui Manchester City într-una dintre marile puteri ale fotbalului european.

A urmărit perioada lui Pep Guardiola și spune că succesul clubului l-a impresionat încă de la început. Acum, după ce a semnat cu City, are șansa să joace în campionatul pe care îl consideră cel mai atractiv și competitiv din lume: „Fiecare jucător visează să joace în Premier League”, a spus el.

Sunt aici pentru viitor. La un club mare trebuie să câștigi Ayyoub Bouaddi, Man. City

Ayyoub Bouaddi, un fotbalist polivalent

Unul dintre motivele pentru care Bouaddi este considerat atât de valoros este versatilitatea sa.

Ayyoub Bouaddi, prezentat oficial la Manchester City (foto: mancity.com)
Ayyoub Bouaddi, prezentat oficial la Manchester City (foto: mancity.com)

Galerie foto (14 imagini)

Ayyoub Bouaddi, prezentat oficial la Manchester City (foto: mancity.com) Ayyoub Bouaddi, prezentat oficial la Manchester City (foto: mancity.com) Ayyoub Bouaddi, prezentat oficial la Manchester City (foto: mancity.com) Ayyoub Bouaddi, prezentat oficial la Manchester City (foto: mancity.com) Ayyoub Bouaddi, prezentat oficial la Manchester City (foto: mancity.com)
+14 Foto
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La Campionatul Mondial, marocanul a fost utilizat în special ca mijlocaș defensiv. La Lille a evoluat însă și mai avansat, iar în anumite momente a fost folosit chiar ca fundaș dreapta.

Această capacitate de a se adapta mai multor roluri poate deveni un avantaj important la Manchester City, un club în care flexibilitatea tactică este esențială.

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Îi place și școala

Bouaddi a absolvit cu un an mai devreme un liceu cu profil științific, cu rezultate peste medie, iar în timpul liber studiază matematica pentru a obține o diplomă.

În 2023, a câștigat inclusiv un concurs de discurs public destinat jucătorilor din academiile profesioniste franceze, organizat la Palatul Elysee.

Site-ul oficial al lui City oferă date interesante despre noua achiziție.

În fotbal, a devenit al doilea cel mai tânăr jucător din istoria Ligue 1 care oferă o pasă decisivă, după Eduardo Camavinga.

La nivel internațional, a fost al treilea cel mai tânăr fotbalist care a evoluat pentru Franța U21, înainte de a alege să reprezinte Marocul.

La Mondial, a devenit primul fotbalist african adolescent care a bifat 5 apariții la turneul final.

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