Se dezintegrează  FOTO. Stadionul lui Șahtior arată deplorabil, la 12 ani de la ultimul meci găzduit » Campioana Ucrainei se mută în Anglia +4 foto
Foto: X/@ZoryaLondonsk
Campionate

Se dezintegrează FOTO. Stadionul lui Șahtior arată deplorabil, la 12 ani de la ultimul meci găzduit » Campioana Ucrainei se mută în Anglia

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.08.2026, ora 13:54
alt-text Actualizat: 26.08.2026, ora 13:54
  • Donbas Arena, „casa” clubului Șahtior Donețk, a ajuns într-o stare deplorabilă, în urma războiului dintre Rusia și Ucraina.
  • Campioana Ucraina nu a mai evoluat pe propriul stadion din 2014.
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În contextul în care Șahtior s-a calificat în faza principală a Ligii Campionilor, gruparea ucraineană își va disputa meciurile de pe teren propriu pe Stamford Bridge, stadionul lui Chelsea.

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FOTO. Cum arată Donbas Arena, stadionul celor de la Șahtior

Donbas Arena a fost construită în 2009 și a găzduit meciuri de la Euro 2012, competiție organizată de Polonia și Ucraina.

La 17 ani de la inaugurare, stadionul echipei Șahtior a ajuns într-o stare șocantă.

Campioana Ucrainei nu a mai disputat un meci pe propria arenă din 2014, atunci când Rusia a început invazia.

Cum arată Donbas Arena, stadionul celor de la Șahtior. Foto: X/@ZoryaLondonsk
Cum arată Donbas Arena, stadionul celor de la Șahtior. Foto: X/@ZoryaLondonsk

Galerie foto (4 imagini)

Cum arată Donbas Arena, stadionul celor de la Șahtior. Foto: X/@ZoryaLondonsk Cum arată Donbas Arena, stadionul celor de la Șahtior. Foto: X/@ZoryaLondonsk Cum arată Donbas Arena, stadionul celor de la Șahtior. Foto: X/@ZoryaLondonsk Cum arată Donbas Arena, stadionul celor de la Șahtior. Foto: X/@ZoryaLondonsk
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Acum, starea stadionului ultramodern lasă de dorit. Acesta este complet abandonat, iar în jurul său a crescut multă vegetație, semn că zona nu a mai fost îngrijită deloc.

În plus, sticla din care este construită fațada stadionului este spartă în unele locuri.

Arena din Donețk se află la doar 48 de kilometri vest de granița cu Rusia. Din cauza conflictelor, Șahtior a fost nevoită să joace meciurile de pe teren propriu din campionat pe Arena Lviv.

Stadionul din Lviv se află în partea opusei a Ucrainei, la aproximativ 1.200 de kilometri vest de Donețk.

În cupele europene, campioana Ucrainei și-a disputat meciurile de pe teren propriu din ultimele sezoane în Germania, Slovenia și Polonia, conform nytimes.com.

În sezonul trecut, Șahtior și-a început parcursul european pe stadionul Stozice din Ljubljana (Slovenia), iar ulterior a folosit Synerise Arena din Cracovia (Polonia).

Șahtior se mută pe Stamford Bridge

Șahtior s-a calificat în faza principală din Liga Campionilor. Toate meciurile de pe teren propriu din această competiție le va juca pe Stamford Bridge, stadionul lui Chelsea.

Echipa antrenată de Xabi Alonso a ratat calificarea în cupele europene, după ce s-a clasat pe locul 10 în Premier League în sezonul trecut.

În acest sens, conducerea celor două cluburi au ajuns la un acord, pe 21 august, pentru ca Șahtior să-și desfășoare partidele de pe teren propriu pe Stamford Bridge, conform shakhtar.com.

Stamford Bridge este unul dintre cele mai cunoscute stadioane din Anglia, fiind inaugurat pentru prima dată în 1877. Arena a trecut printr-un amplu proces de modernizare între anii 1970 și 2000.

Stadionul este situat în Fulham, în vestul Londrei, și este „casa” lui Chelsea din 1905. În prezent, Stamford Bridge are o capacitate de 40.022 de locuri.

Șahtior își va afla adversarele din Liga Campionilor joi, de la ora 19:00, atunci când va avea loc tragerea la sorți.

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