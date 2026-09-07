Baiaram lipsește din lot Ce s-a întâmplat cu vedeta lui Filipe Coelho înainte de meciul cu „U” Cluj  
Ștefan Baiaram foto: Sport Pictures
Superliga

Baiaram lipsește din lot Ce s-a întâmplat cu vedeta lui Filipe Coelho înainte de meciul cu „U” Cluj

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 07.09.2026, ora 21:57
  • Ștefan Baiaram (23 de ani) a fost scos din calcule pentru partida Universitatea Craiova - „U” Cluj, din etapa #8 a Ligii 1.
  • Motivul pentru care vedeta lui Filipe Coelho a lipsit din lot, în rândurile de mai jos.
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Oltenii au început partida cu Matei, Al Hamlawi și Etim în ofensivă, fără Baiaram, autor a 4 goluri în 15 meciuri în acest sezon.

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Ce s-a întâmplat cu Ștefan Baiaram înainte de meciul cu „U” Cluj

Ștefan Baiaram s-a accidentat înaintea duelului din Bănie, însă absența nu ar urma să fie una de lungă durată.

Baiaram este așteptat să revină până la meciul cu Corvinul Hunedoara, programat pe 13 septembrie, conform sport.ro.

Atacantul a mai absentat în două meciuri din acest sezon, cu Dinamo, scor 1-5, în etapa #2, și cu FC Voluntari, scor 3-1, în etapa #6. În ultima partidă, 1-1 cu Rapid, din etapa #7, Baiaram a evoluat 63 de minute.

262 de meciuri
a jucat Ștefan Baiaram la U Craiova, formație pentru care a marcat 52 de goluri și a oferit 25 de pase decisive

Absența lui Baiaram vine într-un moment în care viitorul său la Craiova este, de asemenea, intens discutat.

Baiaram a atras interesul mai multor cluburi din străinătate în ultimele luni. Anderlecht a oferit aproximativ 4-4,5 milioane de euro, însă Universitatea Craiova a refuzat propunerea.

Atacantul ar mai fost dorit de Istanbul Bașakșehir și Bologna, iar cea mai recentă variantă este PAOK Salonic, care a luat legătura cu formația din Bănie.

Baiaram este cotat la 5 milioane de euro de Transfermarkt.

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