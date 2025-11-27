Baiaram, ochit de o forță a Turciei Starul de la U Craiova, în „triunghiul de foc” al Istanbulului. Cu cine s-ar duela pe extremă
  • Ștefan Baiaram, 22 de ani, este curtat de campioana ultimelor trei sezoane în Super Lig. Ar putea fi coechipier cu vedete internaționale la Istanbul.

Un sezon bun pentru Ștefan Baiaram. Atacantul în vârstă de 22 de ani are 24 de meciuri în toate competițiile și e la doar un gol de 2023-2024 (9) și la patru de 2024-2025 (12), performanța maximă reușită la Craiova.

8 goluri
și două assisturi are Baiaram până acum în actuala stagiune, în Liga 1 și Conference League

Baiaram, apreciat de Panduru după primul gol la națională

O toamnă în care a debutat la echipa națională, titular la 2-1 în amicalul contra Republicii Moldova, marcând și pasând decisiv în premieră printre „tricolori” la 7-1 cu San Marino, în preliminariile CM 2026. 

Apreciat de Basarab Panduru după evoluția împotriva San Marino: „Poate fi un jucător important, dacă îl lucrezi. Are lucruri bune”.

Ștefan Baiaram, la 7-1 cu San Marino Foto: Sport Pictures Ștefan Baiaram, la 7-1 cu San Marino Foto: Sport Pictures
Ștefan Baiaram, la 7-1 cu San Marino Foto: Sport Pictures

Pe acest fond, o ofertă se profilează la orizont. Îl vrea cel mai valoros club al Turciei, campioana Super Lig în ultimele trei sezoane.

Baiaram s-ar putea duela cu Yilmaz și Sallai la Galatasaray

Galatasaray l-a trecut pe listă pentru perioada de mercato din ianuarie.

Potrivit postului TV turc A Spor, absențele din lot provocate de accidentări și suspendări l-au făcut pe antrenorul Okan Buruk să ceară întăriri, iar Baiaram ar fi una dintre soluțiile propuse. 

Baiaram i-a oferit o pasă de gol lui Hagi, care i-ar putea fi adversar în Super Lig Foto: Sport Pictures Baiaram i-a oferit o pasă de gol lui Hagi, care i-ar putea fi adversar în Super Lig Foto: Sport Pictures
Baiaram i-a oferit o pasă de gol lui Hagi, care i-ar putea fi adversar în Super Lig Foto: Sport Pictures

Extrema s-ar duela pe partea stângă a ofensivei Cim-Bom-Bom cu doi internaționali, turcul Bariș Yilmaz, 25 de ani, și maghiarul Roland Sallai (28).

Sub contract la Craiova până în 2028, Baiaram are o cotă în creștere constantă din decembrie 2023.

3 milioane de euro
este suma la care îl evaluează Transfermarkt pe Ștefan Baiaram

Dacă transferul s-ar realiza, românul ar intra într-un vestiar plin de vedete. 

Printre numele mari, germanii Leroy Sane și Ilkay Gundogan, nigerianul Victor Osimhen și argentinianul Mauro Icardi.

turcia Universitatea Craiova transfer liga 1 galatasaray super lig stefan baiaram
