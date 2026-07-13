Ștefan Baiaram (23 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători ai Universității Craiova, ar putea pleca din Bănie în această vară.

Anderlecht ar fi în negocieri avansate cu Universitatea Craiova pentru transferul fotbalistului român.

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Crescut de academia Universității Craiova, Ștefan Baiaram joacă pentru prima echipă din 2019. În ultimele luni, atacantul a vorbit de mai multe ori despre un posibil transfer în străinătate.

Anderlecht negociază transferul lui Ștefan Baiaram

Iar acest transfer se poate realiza chiar în această vară. Anderlecht a înaintat o ofertă în valoare de 4,25 milioane de euro pentru fotbalistul român, la care s-ar putea adăuga bonusuri de 250.000 de euro, conform jurnalistului belgian Sacha Tavolieri.

Belgienii i-ar fi pus pe masă lui Baiaram un contract pe patru sezoane, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

În momentul de față, transferul nu este finalizat, însă discuțiile dintre cele două cluburi ar fi într-un stadiu avansat.

🟣 RSC Anderlecht are in advanced talks with CS Universitatea Craiova over the signing of Ștefan Baiaram.



🇷🇴 Belgian side submitted an €4,25M offer, with €250K add-ons.



✍️ Four-year contract, with an option for an additional year on table for Baiaram.



⏳ More to follow.… pic.twitter.com/VSmaKN5a0z — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 11, 2026

Posibila plecare a lui Baiaram vine într-un moment important pentru Universitatea Craiova.

Oltenii au câștigat Supercupa României după 1-1 cu U Cluj și 5-3 la loviturile de departajare, completând astfel un sezon în care au cucerit atât campionatul, cât și Cupa României.

Baiaram este cotat la 5 milioane de euro de Transfermarkt și mai are contract cu Universitatea Craiova până în vara lui 2028.

În sezonul trecut, Baiaram a fost unul dintre oamenii importanți ai Craiovei. A adunat 12 goluri și 6 pase decisive în 50 de meciuri disputate în toate competițiile.

249 de meciuri a disputat Baiaram la prima echipă a Universității Craiova, pentru care a marcat 49 de goluri și a oferit 23 de pase decisive

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