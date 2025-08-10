După 10 ani, căpitanii echipelor din Premier League nu vor mai purta banderole în culorile curcubeului.

Noul sezon al primei ligi din Anglia va începe vineri, 15 august.

Banderolele în culorile curcubeului nu vor mai fi purtate de căpitanii din Premier League

După 10 ani, Premier League a încheiat colaborarea cu Stonewall, o organizație pentru drepturile omului. Odată cu această schimbare, banderolele curcubeu nu vor mai apărea pe brațul căpitanilor din Premier League.

Banderola a fost purtată pentru prima dată în anul 2014. De-a lungul timpului, acestea au fost purtate alături de șireturi în mai multe culori, în cadrul campaniei „Șireturi Curcubeu” a celor de la Stonewall.

În vara acestui ani, organizația pentru drepturile omului și Premier League au încheiat colaborarea, astfel că însemnele LGBTQ+ nu vor mai apărea din sezonul viitor.

Totuși, prima ligă din Anglia va organiza o campanie internă în luna februarie, scopul fiind același, combaterea discriminării membrilor comunității LGBTQ+.

Banderola curcubeu, obiectul controverselor

În cei 10 ani în care a apărut pe brațele căpitanilor, banderola în culorile curcubeului a provocat mai multe dezbateri și controverse.

În sezonul trecut, căpitanul celor de la Ipswich, Sam Morsy, a refuzat să o poarte, invocând motive religioase. Ulterior, Marc Guehi de la Crystal Palace a scris pe aceasta „Isus te iubește”, deși Federația din Anglia interzice orice mesaj cu tentă religioasă.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport