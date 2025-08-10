Filippo Baroncini, în comă indusă  Sportivul a suferit multiple fracturi după ce a căzut în Turul Poloniei . Anunțul medicilor
Filippo Baroncini. Foto: Imago
Ciclism

Filippo Baroncini, în comă indusă Sportivul a suferit multiple fracturi după ce a căzut în Turul Poloniei. Anunțul medicilor

Ionuț Cojocaru
Publicat: 10.08.2025, ora 17:05
Actualizat: 10.08.2025, ora 17:34
  • Filippo Baroncini (24 de ani) se află în comă indusă după accidentul grav suferit în a treia etapă a Turului Poloniei.
  • Viața sportivului nu este în pericol, dar medicii au decis să-l mențină în această stare pentru a-i asigura imobilitatea totală, necesară din cauza unei fracturi la pomeți.

Italianul a fost implicat într-un accident în care au fost răniți alți cinci cicliști, produs miercuri la aproximativ 20 km înainte de finalul etapei.

Accident grav în Turul Poloniei. Filippo Baroncini, în comă indusă

Accidentul a dus la oprirea cursei, deoarece toate ambulanțele au fost folosite pentru a-i ajuta pe cei răniți.

Baroncini a suferit răni grave la față, o fractură la coloană cervicală (fără probleme neurologice), precum și fracturi faciale și de claviculă.

„Nu a suferit leziuni ale organelor vitale. Viața lui Filippo nu este în pericol”, au transmis medicii spitalului din Walbrzych, unde acesta este internat, conform marca.com.

„Ciclistul nostru se află în comă indusă. Medicii l-au sedat profund, iar starea lui este stabilă”, a declarat Mauro Gianetti, directorul general al UAE Team Emirates.

El a explicat că sedarea este necesară pentru a evita agravarea fracturii la pomeții stângi, leziune pentru care sportivul va fi operat cât mai curând.

„Am decis să îl operăm în Italia. Filippo va ajunge marți seara în Italia, cel mai probabil la Milano, unde va avea loc intervenția chirurgicală”, a adăugat Gianetti.

4 fracturi
a suferit Baroncini în cariera sa, trei de încheietură și una de cot

Baroncini s-a alăturat echipei UAE Emirates în ianuarie 2024.

A fost vicecampion mondial la categoria U23 în 2021 și a trecut la profesioniști în anul următor.

Sezonul trecut, a câștigat Super 8 Classic Impanis, iar în acest an s-a impus în Turul Belgiei.

accidentare ciclism turul poloniei filippo baroncini
