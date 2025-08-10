 Și-a rupt clavicula Momente de panică: un pilot NASCAR a căzut de pe mașina pe care sărbătorea victoria și a fost dus de urgență la spital

Connor Zilisch (19 ani) a suferit o accidentare gravă în timp ce sărbătorea câștigarea cursei Xfinity Series.

Pilotul Connor Zilisch a căzut de pe mașina sa în timp ce se bucura pentru câștigarea cursei de la Watkins Glen din America. Zilisch și-a rupt clavicula în urma căzăturii.

Connor Zilisch și-a rupt clavicula după cursa Xfinity Series

După ce a terminat cursa de la Watkins Glen pe prima poziție, Connor Zilisch s-a urcat pe mașina sa, un Chevrolet, și a vrut să sărbătorească în fața fanilor, scrie thesun.co.uk.

Tânărul pilot și-a pierdut echilibrul, și-a prins piciorul stâng în geamul ușii și a căzut în cap. Timp de câteva secunde, Zilisch a rămas nemișcat pe pământ.

Medicii au intervenit rapid, iar pilotul a fost transportat la spital. După ce i s-au făcut analize amănunțite, a fost externat.

Connor Zilisch, după externare: „Mă simt deja mai bine”

Ulterior, și-a informat fanii cu privire la starea sa de sănătate și a precizat că, în urmă căzăturii, s-a ales cu clavicula ruptă.

„Am ieșit din spital și mă simt deja mai bine. Am doar clavicula ruptă.

Sunt recunoscător tuturor medicilor pentru atenție și sunt bucuros că nu a fost ceva mai grav.

Zilisch s-a aflat la conducere în 60 din cele 82 de tururi, asigurându-și victoria în cursa Xfinity Series.

