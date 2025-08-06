Barcelona a obținut cu succes autorizația pentru a putea deschide noul stadion „Camp Nou” la capacitatea de 27.000 de locuri.

Inițial, clubul catalan dorea ca primul meci de pe noua arenă să se joace cu 60.000 de spectatori în tribune.

Barcelona va putea inaugura noul stadion „Camp Nou” la o capacitate de 27.000 de spectatori

Barcelona a obținut aprobarea din partea consiliului local pentru a modifica proiectul de construcție al noii arene, astfel că lucrările au fost împărțite în trei subfaze, conform mundodeportivo.com.

Prima fază se referă la finalizarea Peluzei Sud și a Tribunei 1, ceea ce reprezintă o capacitate de 27.000 de locuri. În acel moment, Barcelona ar putea juca primul meci „acasă”.

Cea de-a doua fază vizează tribuna a doua, ceea ce va crește capacitatea la 45.000 de locuri, iar ultima fază a lucrărilor se referă la Peluza Nord. Astfel, la finalul celor 3 subfaze, arena va avea o capacitate de 60.000 de locuri.

În momentul în care va fi finalizat și cel de-al treilea nivel al stadionului, capacitatea arenei va ajunge la 105.000 de spectatori.

În urma acestor măsuri, Barcelona ar putea inaugura noua arenă pe 14 septembrie, atunci când echipa va juca în compania celor de la Valencia, în etapa #4 a La Liga.

Jordi Valls, primarul interimar al Barcelonei, a confirmat că, în acest moment, atât consiliul local, cât și formația catalană își îndreaptă atenția spre finalizarea primei faze, pentru ca arena să își poată deschide porțile cât mai rapid.

„Pentru a obține autorizația (pentru prima fază) sunt necesare un certificat de control de mediu, un certificat de finalizare și un permis districtual, iar asta înseamnă că vor trebui efectuate inspecții, în special inspecții de siguranță, iar odată ce le vom avea pe toate acestea, se va lua o decizie”, a declarat Jordi Valls.

