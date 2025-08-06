FCU Craiova, eliminată surprinzător Echipa lui Mititelu, trimisă acasă de o formație din Liga 3 » Toate rezultatele din Cupa României

Meciurile de azi din turul secund al Cupei României s-au încheiat, astfel că se știu aproape toate formațiile calificate în faza următoare a competiției.

FC U Craiova a fost eliminată surprinzător din competiție, pe terenul unei formații de Liga 3.

În cursul zilei de miercuri s-au disputat 30 de meciuri în Cupa României. Ultima partidă a acestei faze se va disputa joi, de la 17:30. Duelul le va avea în prim-plan pe VSC Gyergyo și Odorheiu Secuiesc.

Anterior, în cursul zilei de marți, CSM Olimpia Satu Mare a mers mai departe în Cupă ca urmare a victoriei obținute în fața celor de la Lotus Băile Felix, scor 10-0.

FC U Craiova, eliminată surprinzător din Cupa României

După ce nu a primit licența pentru a participa în Liga 2, necazurile se țin lanț de formația patronată de Adrian Mititelu.

Echipa olteană a fost eliminată surprinzător din Cupa României, după ce a pierdut cu scorul de 2-3 pe terenul celor de la Vulturii Fărcășești, formație care activează în Liga 3.

Pentru trupa din Craiova a fost primul meci al actualului sezon.

Scandal la Moreni! Jandarmeria, decizie controversată la partida de Cupă

La meciul dintre Flacăra Moreni și Chindia Târgoviște, partidă disputată pe Stadionul „Flacăra”, Jandarmeria a confiscat recipientele în care suporterii țineau diverse băuturi.

Forțele de ordine nu au permis accesul pe stadion cu sticle, în contextul în care clubul gazdă nu a pus la dispoziție un spațiu de unde suporterii să se poată hidrata, iar afară era o temperatură foarte ridicată la ora meciului.

Rezultatele celui de-al doilea tur al Cupei României

Lotus Băile Felix - CSM Olimpia Satu Mare 0-10

CS U Alba Iulia - Unirea Alba Iulia 1-4

Viitorul Livezile - Gloria Bistrița 0-4

Avântul Reghin - Sănătatea Cluj 0-8

Viitorul Cluj - SCM Zalău 1-1 ( 6-5 după penalty-uri)

( după penalty-uri) Sighetu Marmației - Minaur Baia Mare 2-0

Viitorul Arad - Progresul Pecica 2-1

Sânandrei Timiș - Politehnica Timișoara 0-2

Timișul Șag - CSC Dumbrăvița 0-3

Jiul Petroșani - Minerul Lupeni 1-0

ARO Câmpulung - Kids Tâmpa Brașov 1-0

Vulturii Fărcășești - FC U Craiova 3-2

Oltul Curtișoara - Vedița Colonești 3-0

Axi Adunații-Copăceni - Cetatea Turnu Măgurele 1-2

FC Pucioasa - Muscelul Câmpulung 0-3

Flacăra Moreni - Chindia Târgoviște 1-3

CSO Plopeni - CSO Băicoi 1-2

CS Blejoi - CS Dinamo 1-3

LPS HD Clinceni - Progresul Spartac 2-0

CSL Ștefănești - CS Tunari 1-3

Agricola Borcea - Dunărea Călărași 3-1

Progresul Fundulea - Popești-Leordeni 2-3

Victoria Cumpăna - Gloria Băneasa 1-2

Dacia Unirea Brăila - CSM Râmnicu Sărat ( 8-10 după penalty-uri)

după penalty-uri) Sporting Liești - Unirea Braniștea 3-1

Viitorul Onești - CSM Adjud 1-0

CSM Vaslui - FC Bacău 1-3

CSM Pașcani - Știința Miroslava 4-1

Șoimii Gura Humorului - Bucovina Rădăuți 3-1

CSM Săcele - ACS Mediaș 1-3

Păușești-Otăsău - SCM Râmnicu Vâlcea 0-1

Programul Cupei României 2025/2026:

Turul 3: 13 august 2025

13 august 2025 Play-off: 27 august 2025

27 august 2025 Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

29 octombrie 2025 Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

3 decembrie 2025 Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

17 decembrie 2025 Sferturi de finală: 4 martie 2026

4 martie 2026 Semifinale: 22 aprilie 2026

22 aprilie 2026 Finala: 13 mai 2026

