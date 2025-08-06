FCU Craiova, eliminată surprinzător Echipa lui Mititelu, trimisă acasă de o formație din Liga 3 » Toate rezultatele din Cupa României

- Meciurile de azi din turul secund al Cupei României s-au încheiat, astfel că se știu aproape toate formațiile calificate în faza următoare a competiției.
- FC U Craiova a fost eliminată surprinzător din competiție, pe terenul unei formații de Liga 3.
În cursul zilei de miercuri s-au disputat 30 de meciuri în Cupa României. Ultima partidă a acestei faze se va disputa joi, de la 17:30. Duelul le va avea în prim-plan pe VSC Gyergyo și Odorheiu Secuiesc.
Anterior, în cursul zilei de marți, CSM Olimpia Satu Mare a mers mai departe în Cupă ca urmare a victoriei obținute în fața celor de la Lotus Băile Felix, scor 10-0.
FC U Craiova, eliminată surprinzător din Cupa României
După ce nu a primit licența pentru a participa în Liga 2, necazurile se țin lanț de formația patronată de Adrian Mititelu.
Echipa olteană a fost eliminată surprinzător din Cupa României, după ce a pierdut cu scorul de 2-3 pe terenul celor de la Vulturii Fărcășești, formație care activează în Liga 3.
Pentru trupa din Craiova a fost primul meci al actualului sezon.
Galerie foto (10 imagini)
Scandal la Moreni! Jandarmeria, decizie controversată la partida de Cupă
La meciul dintre Flacăra Moreni și Chindia Târgoviște, partidă disputată pe Stadionul „Flacăra”, Jandarmeria a confiscat recipientele în care suporterii țineau diverse băuturi.
Forțele de ordine nu au permis accesul pe stadion cu sticle, în contextul în care clubul gazdă nu a pus la dispoziție un spațiu de unde suporterii să se poată hidrata, iar afară era o temperatură foarte ridicată la ora meciului.
Rezultatele celui de-al doilea tur al Cupei României
- Lotus Băile Felix - CSM Olimpia Satu Mare 0-10
- CS U Alba Iulia - Unirea Alba Iulia 1-4
- Viitorul Livezile - Gloria Bistrița 0-4
- Avântul Reghin - Sănătatea Cluj 0-8
- Viitorul Cluj - SCM Zalău 1-1 (6-5 după penalty-uri)
- Sighetu Marmației - Minaur Baia Mare 2-0
- Viitorul Arad - Progresul Pecica 2-1
- Sânandrei Timiș - Politehnica Timișoara 0-2
- Timișul Șag - CSC Dumbrăvița 0-3
- Jiul Petroșani - Minerul Lupeni 1-0
- ARO Câmpulung - Kids Tâmpa Brașov 1-0
- Vulturii Fărcășești - FC U Craiova 3-2
- Oltul Curtișoara - Vedița Colonești 3-0
- Axi Adunații-Copăceni - Cetatea Turnu Măgurele 1-2
- FC Pucioasa - Muscelul Câmpulung 0-3
- Flacăra Moreni - Chindia Târgoviște 1-3
- CSO Plopeni - CSO Băicoi 1-2
- CS Blejoi - CS Dinamo 1-3
- LPS HD Clinceni - Progresul Spartac 2-0
- CSL Ștefănești - CS Tunari 1-3
- Agricola Borcea - Dunărea Călărași 3-1
- Progresul Fundulea - Popești-Leordeni 2-3
- Victoria Cumpăna - Gloria Băneasa 1-2
- Dacia Unirea Brăila - CSM Râmnicu Sărat (8-10 după penalty-uri)
- Sporting Liești - Unirea Braniștea 3-1
- Viitorul Onești - CSM Adjud 1-0
- CSM Vaslui - FC Bacău 1-3
- CSM Pașcani - Știința Miroslava 4-1
- Șoimii Gura Humorului - Bucovina Rădăuți 3-1
- CSM Săcele - ACS Mediaș 1-3
- Păușești-Otăsău - SCM Râmnicu Vâlcea 0-1
Programul Cupei României 2025/2026:
- Turul 3: 13 august 2025
- Play-off: 27 august 2025
- Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025
- Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025
- Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025
- Sferturi de finală: 4 martie 2026
- Semifinale: 22 aprilie 2026
- Finala: 13 mai 2026