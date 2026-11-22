Craiova îl urmărește pe Matej Deket, 17 ani, 1,85 m, vârful lui Borac Banja Luka, noul copil teribil al Bosniei, dar are rivale puternice.

Ce sume au oferit Steaua Roșie Belgrad și RB Salzburg pentru a-l transfera pe adolescentul convocat la ultima reuniune a naționalei mari.

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Matej Deket este o mare speranță a fotbalului bosniac. Crescut la juniorii lui Borac Banja Luka, a debutat la prima echipă într-un meci oficial pe 5 octombrie 2025, la doar 16 ani și 4 zile.

Craiova îl vrea pe Deket, puștiul lui Borac convocat la naționala mare

Astăzi, la 17 ani, vârful adolescent e comparat cu Edin Dzeko, simbolul naționalei albastre, care s-a retras de curând, la 40 de ani, cu recorduri de selecții (152) și goluri (73) pentru „dragoni”.

„Noul Dzeko” a fost convocat de Sergej Barbarez la ultima reuniune a reprezentativei: rezervă la 2-3 cu Suedia, a rămas în tribune la 2-1 cu România.

În ultima etapă de campionat, Deket a înscris un gol superb la Zeljeznicar - Borac 0-4: șut de la 25 de metri cu stângul, în diagonală, aproape de vinclu.

🇧🇦Bośniacki 17-letni talent znowu błysnął.🔥 🇧🇦Matej Deket popisał się wczoraj taką bramką z dystansu. Jego Borac Banja Luka wygrał na wyjeździe 4-0 z FK Željezničar. To jego piąta bramka w tym sezonie ligowym. W poprzednim również strzelił pięć goli. Nadzieja lokalnej piłki. https://t.co/ZAmzDHPOOR — Adam Zmudziński (@Adam_Zmudzinski) November 22, 2026

Universitatea Craiova îl urmărește, campioana îl vrea, e atrasă de calitățile lui, dar îi va fi aproape imposibil să se lupte cu ofertele rivalilor.

800.000 de euro este cota lui Matej Deket (Transfermarkt), care a marcat 7 goluri în acest sezon pentru Borac Banja Luka

RB Salzburg: 1,5 milioane de euro pentru Deket. Ce propune Steaua Roșie

Red Bull Salzburg a făcut deja o propunere de 1,5 milioane de euro, iar Steaua Roșie Belgrad a intrat și ea puternic în cursă.

Potrivit site-ului bosniac Sportsport.ba, Crvena Zvezda e gata să plătească un milion de euro.

Matej Deket (stânga) a jucat și a înscris la naționala U21 a Bosniei. Foto: Imago

Spre deosebire de Salzburg, campioana Serbiei în ultimii nouă ani intenționează să-i cedeze lui Borac 30% din suma viitorului transfer al jucătorului și să-l lase împrumut până la sfârșitul acestui sezon la clubul din Banja Luka.

Steaua Roșie vrea să încheie tranzacția încă din ianuarie 2027.

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