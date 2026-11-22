- Craiova îl urmărește pe Matej Deket, 17 ani, 1,85 m, vârful lui Borac Banja Luka, noul copil teribil al Bosniei, dar are rivale puternice.
- Ce sume au oferit Steaua Roșie Belgrad și RB Salzburg pentru a-l transfera pe adolescentul convocat la ultima reuniune a naționalei mari.
Matej Deket este o mare speranță a fotbalului bosniac. Crescut la juniorii lui Borac Banja Luka, a debutat la prima echipă într-un meci oficial pe 5 octombrie 2025, la doar 16 ani și 4 zile.
Craiova îl vrea pe Deket, puștiul lui Borac convocat la naționala mare
Astăzi, la 17 ani, vârful adolescent e comparat cu Edin Dzeko, simbolul naționalei albastre, care s-a retras de curând, la 40 de ani, cu recorduri de selecții (152) și goluri (73) pentru „dragoni”.
„Noul Dzeko” a fost convocat de Sergej Barbarez la ultima reuniune a reprezentativei: rezervă la 2-3 cu Suedia, a rămas în tribune la 2-1 cu România.
În ultima etapă de campionat, Deket a înscris un gol superb la Zeljeznicar - Borac 0-4: șut de la 25 de metri cu stângul, în diagonală, aproape de vinclu.
Universitatea Craiova îl urmărește, campioana îl vrea, e atrasă de calitățile lui, dar îi va fi aproape imposibil să se lupte cu ofertele rivalilor.
RB Salzburg: 1,5 milioane de euro pentru Deket. Ce propune Steaua Roșie
Red Bull Salzburg a făcut deja o propunere de 1,5 milioane de euro, iar Steaua Roșie Belgrad a intrat și ea puternic în cursă.
Potrivit site-ului bosniac Sportsport.ba, Crvena Zvezda e gata să plătească un milion de euro.
Spre deosebire de Salzburg, campioana Serbiei în ultimii nouă ani intenționează să-i cedeze lui Borac 30% din suma viitorului transfer al jucătorului și să-l lase împrumut până la sfârșitul acestui sezon la clubul din Banja Luka.
Steaua Roșie vrea să încheie tranzacția încă din ianuarie 2027.