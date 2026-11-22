Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul de la CFR Cluj, a anunțat că va rămâne, pentru moment, pe banca echipei din Gruia.

Tehnicianul a dezvăluit că a rămas impresionat de gestul jucătorilor săi de la finalul meciului cu Oțelul.

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Sâmbătă seara, Andrei Cordea a declarat că Șumudică și-a anunțat despărțirea de club în vestiar, după partida cu Oțelul, scor 3-2.

Antrenorul a dezvăluit ulterior că se confruntă cu mai multe probleme personale.

Marius Șumudică rămâne la CFR Cluj: „Nu se pune problema ca eu să plec”

Marius Șumudică a confirmat că va rămâne antrenor la CFR Cluj, în ciuda anunțului pe care l-a făcut sâmbătă.

„Nu plec de la CFR Cluj în momentul de față… Azi am venit la stadion, am vorbit cu Marian (Copilu), cu Cipri (Deac). Nu se pune problema ca eu să plec de la CFR Cluj în momentul de față. Dacă asta e întrebarea, eu vă spun: Șumudică continuă la CFR Cluj!

Este o situație personală, pe care nu vreau să o dezvolt, că aș face rău persoanei respective. Este o problemă personală a mea pe care trebuie să o rezolv, fiindcă sunt cel mai în putere să fac lucrul ăsta.

A fost pur și simplu o refulare de-a mea, fiindcă cea mai importantă este familia. Eu am pus fotbalul înaintea familiei, de foarte multe ori.

Și importantă este familia. Îmi dau seama că de foarte multe ori mi-am neglijat familia și nu am fost alături de familia mea”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro.

Marius Șumudică: „Am simțit toată săptămâna jucătorii deconectați”

Antrenorul de la CFR Cluj a explicat mai apoi de ce le-a transmis jucătorilor săi că va pleca de la echipă.

„Eram 50 – 50% să stau sau să plec. Vorbisem acasă, știam ce se întâmplă. Vreau să vă spun că am simțit toată săptămâna jucătorii deconectați. I-am văzut că nu sunt concentrați. Chiar am oprit antrenamentul.

Eu i-am simțit, după cele 3 rezultate: egal cu Dinamo (2-2), U Craiova (0-0) și Petrolul (1-1)… simțeam că ei credeau că și-au atins limitele și nu pot trece în cealaltă parte. Am încercat să-i trezesc.

Chiar le-am spus așa: «Considerați că este ultimul meci al antrenorului vostru. Nu uitați respectul pe care vi l-am dat eu! Am venit în momentul în care aveați trei puncte aici și am urcat unde am urcat, este meritul vostru! Eu v-am acordat respectul și tot ceea de ce ați avut nevoie. E momentul să îmi dați înapoi!».

Am creat un șoc la echipă înainte de meci”, a mai declarat Șumudică.

De ce a ales Șumudică să rămână la CFR Cluj: „Am avut o discuție cu conducerea clubului”

Marius Șumudică a explicat și de ce a hotărât să nu plece de la CFR, în ciuda anunțului său de sâmbătă seară.

„Am stat, m-am gândit și noaptea trecută, și am hotărât să continui. Am avut o discuție cu conducerea clubului. Le-am spus despre ce este vorba, m-au înțeles și am decis să mergem mai departe.

Zece jucători au intrat la mine în birou după meciul cu Oțelul și mi-au spus: «Nu se poate, după tot ce am clădit împreună!». Am fost extrem de impresionat.

Cel mai mult a contat discuția mea cu Marian Copilu. În afară de președintele clubului, este prietenul meu”, a încheiat Șumudică.

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