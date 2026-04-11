Se plânge la UEFA de arbitru pentru o fază ridicolă uitând că a fost protejată în meciul precedent, uitând și că l-a plătit 17 ani în secret pe vicepreședintele arbitrilor spanioli.

Au trecut mai multe zile de când s-a jucat Barcelona - Atletico și încă sunt surprins de scandalul creat de clubul catalan în jurul unui moment atât de absurd.

Să pierzi în Liga Campionilor și să nu ai demnitatea de a accepta o înfrângere care, oricum, poate fi răsturnată în retur, la 0-2 nu e nimic decis încă.

Nu protestezi împotriva eliminării lui Cubarsi, pentru că știi că ai șanse zero, Istvan Kovacs greșise că nu l-a trimis direct la vestiare, nu cu ajutorul VAR.

Faza pentru care nici arbitrii nu ajung la un acord

Faci plângere la UEFA împotriva arbitrului cerând pedepsirea dură a acestuia pentru o fază ridicolă, la care nici foștii arbitri, acum experți de televiziune, nu ajung la un acord. Nici actualii, pentru că sunt decizii diferite de la un meci la altul într-un asemenea caz.

Încă o dată, ce s-a întâmplat, pentru a fi clar: portarul lui Atletico, Musso, i-a împins mingea lui Pubill cu piciorul, din interiorul careului mic, pentru ca apărătorul să execute el autul de poartă. Stoperul a pus mâna pe minge, a fixat-o pe linie, apoi a repus-o în joc.

Decizia era a arbitrului, nu a fanilor Barcelonei

Normal că arbitrul a considerat jocul repornit după ce Pubill a lovit balonul. Înainte, cât încă era la Musso, meciul era oprit. Stop.

Barcelona voia penalty, dar nu era penalty. Voia al doilea „galben” la Pubill și eliminare, dar nu era de cartonaș și eliminare.

Decizia era a arbitrului, nu a fanilor Barcelonei, nu a lui Flick, nu a lui Laporta.

Cotidianul francez L’Equipe, cunoscut în lumea fotbalului pentru exigența sa, i-a dat lui Kovacs nota 6, într-un joc în care MVP-ului Julian Alvarez i-a oferit 7. Nu a fost un meci bun al lui Kovacs, dar departe de a fi scandalos și de a fi „prejudiciat grav” o echipă, cum susțin acuzatorii.

Barcelona nu s-a plâns că a fost ajutată la duelul precedent

Barcelona se plânge de un asemenea episod, dar uită ce s-a întâmplat cu patru zile înainte, la Atletico - Barcelona în campionat.

Jucătorul său, Gerard Martin, îi putea rupe piciorul lui Almada și a primit doar „galben” în final, pentru că arbitrul și-a schimbat decizia inițială, de a-l elimina, la avertismentul VAR.

Asistentul video nici nu ar fi trebuit să mai intervină la acea fază, Comitetul Tehnic al Arbitrilor spanioli hotărâse deja în momente similare că e fault de cartonaș roșu.

Barcelona a câștigat cu 2-1 o partidă în care ar fi fost normal să joace 10 la 10 (Atletico avea un eliminat, Nicolas Gonzalez) întreaga repriză secundă. Și era 1-1 când Martin merita eliminat.

Barcelona uită de „Cazul Negreira”? A plătit un șef al arbitrilor în secret!

Și, dacă tot am amintit de CTA, aceeași Barcelona uită că i-a plătit lui Jose Maria Enriquez Negreira 8,4 milioane de euro în total timp de 17 ani, între 2001 și 2018, perioadă în care acesta era vicepreședintele CTA.

De ce a plătit un șef al arbitrilor în secret cu milioane de euro? Nu e evident?

Au dreptate cei de la Atletico Madrid când spun că și Barcelona, și Real Madrid acționează astfel, cu proteste, cu plângeri, cu cereri de pedepse, pentru a pune presiune asupra arbitrilor. Pentru a-i face să se teamă de marile cluburi și să le ajute. Unii arată că se tem de ele.