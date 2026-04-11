Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 11.04.2026, ora 09:53
alt-text Actualizat: 11.04.2026, ora 09:53
  • Se plânge la UEFA de arbitru pentru o fază ridicolă uitând că a fost protejată în meciul precedent, uitând și că l-a plătit 17 ani în secret pe vicepreședintele arbitrilor spanioli.

Au trecut mai multe zile de când s-a jucat Barcelona - Atletico și încă sunt surprins de scandalul creat de clubul catalan în jurul unui moment atât de absurd.

Să pierzi în Liga Campionilor și să nu ai demnitatea de a accepta o înfrângere care, oricum, poate fi răsturnată în retur, la 0-2 nu e nimic decis încă.

Nu protestezi împotriva eliminării lui Cubarsi, pentru că știi că ai șanse zero, Istvan Kovacs greșise că nu l-a trimis direct la vestiare, nu cu ajutorul VAR.

Faza pentru care nici arbitrii nu ajung la un acord

Faci plângere la UEFA împotriva arbitrului cerând pedepsirea dură a acestuia pentru o fază ridicolă, la care nici foștii arbitri, acum experți de televiziune, nu ajung la un acord. Nici actualii, pentru că sunt decizii diferite de la un meci la altul într-un asemenea caz. 

Încă o dată, ce s-a întâmplat, pentru a fi clar: portarul lui Atletico, Musso, i-a împins mingea lui Pubill cu piciorul, din interiorul careului mic, pentru ca apărătorul să execute el autul de poartă. Stoperul a pus mâna pe minge, a fixat-o pe linie, apoi a repus-o în joc.

Decizia era a arbitrului, nu a fanilor Barcelonei

Normal că arbitrul a considerat jocul repornit după ce Pubill a lovit balonul. Înainte, cât încă era la Musso, meciul era oprit. Stop.

Barcelona voia penalty, dar nu era penalty. Voia al doilea „galben” la Pubill și eliminare, dar nu era de cartonaș și eliminare. 

Decizia era a arbitrului, nu a fanilor Barcelonei, nu a lui Flick, nu a lui Laporta.

Cotidianul francez L’Equipe, cunoscut în lumea fotbalului pentru exigența sa, i-a dat lui Kovacs nota 6, într-un joc în care MVP-ului Julian Alvarez i-a oferit 7. Nu a fost un meci bun al lui Kovacs, dar departe de a fi scandalos și de a fi „prejudiciat grav” o echipă, cum susțin acuzatorii. 

Barcelona nu s-a plâns că a fost ajutată la duelul precedent

Barcelona se plânge de un asemenea episod, dar uită ce s-a întâmplat cu patru zile înainte, la Atletico - Barcelona în campionat.

Jucătorul său, Gerard Martin, îi putea rupe piciorul lui Almada și a primit doar „galben” în final, pentru că arbitrul și-a schimbat decizia inițială, de a-l elimina, la avertismentul VAR.

Asistentul video nici nu ar fi trebuit să mai intervină la acea fază, Comitetul Tehnic al Arbitrilor spanioli hotărâse deja în momente similare că e fault de cartonaș roșu.

Barcelona a câștigat cu 2-1 o partidă în care ar fi fost normal să joace 10 la 10 (Atletico avea un eliminat, Nicolas Gonzalez) întreaga repriză secundă. Și era 1-1 când Martin merita eliminat.

Barcelona uită de „Cazul Negreira”? A plătit un șef al arbitrilor în secret!

Și, dacă tot am amintit de CTA, aceeași Barcelona uită că i-a plătit lui Jose Maria Enriquez Negreira 8,4 milioane de euro în total timp de 17 ani, între 2001 și 2018, perioadă în care acesta era vicepreședintele CTA.

De ce a plătit un șef al arbitrilor în secret cu milioane de euro? Nu e evident?

Au dreptate cei de la Atletico Madrid când spun că și Barcelona, și Real Madrid acționează astfel, cu proteste, cu plângeri, cu cereri de pedepse, pentru a pune presiune asupra arbitrilor. Pentru a-i face să se teamă de marile cluburi și să le ajute. Unii arată că se tem de ele.

Știrile zilei din sport
Becali intervine peste Rădoi  Patronul FCSB s-a săturat: „Nu are cum să fie pe teren!” » Contre cu Pintilii + cum a reacționat Mirel la conferință
Superliga
09:55
Becali intervine peste Rădoi Patronul FCSB s-a săturat: „Nu are cum să fie pe teren!” » Contre cu Pintilii + cum a reacționat Mirel la conferință
Citește mai mult
Becali intervine peste Rădoi  Patronul FCSB s-a săturat: „Nu are cum să fie pe teren!” » Contre cu Pintilii + cum a reacționat Mirel la conferință
Adrian Ilie, probleme cu legea  Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit
Diverse
10:12
Adrian Ilie, probleme cu legea Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit
Citește mai mult
Adrian Ilie, probleme cu legea  Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit
Nicolescu, funcție nouă Schimbări în conducerea lui Dinamo: „Mult mai flexibilă” » Cine e noul președinte al Consiliului de Administrație
Superliga
09:29
Nicolescu, funcție nouă Schimbări în conducerea lui Dinamo: „Mult mai flexibilă” » Cine e noul președinte al Consiliului de Administrație
Citește mai mult
Nicolescu, funcție nouă Schimbări în conducerea lui Dinamo: „Mult mai flexibilă” » Cine e noul președinte al Consiliului de Administrație
Lui Rădoi i-a ieșit schimbarea  VIDEO Atacantul U21 de la FCSB a marcat cu Oțelul și  s-a dus direct la antrenor: ce a urmat
Superliga
11.04
Lui Rădoi i-a ieșit schimbarea VIDEO Atacantul U21 de la FCSB a marcat cu Oțelul și s-a dus direct la antrenor: ce a urmat
Citește mai mult
Lui Rădoi i-a ieșit schimbarea  VIDEO Atacantul U21 de la FCSB a marcat cu Oțelul și  s-a dus direct la antrenor: ce a urmat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:09
Răzvan Lucescu, în lacrimi pe aeroport VIDEO. Copleșit din nou de emoții: „Aș avea un sfat pentru voi, dacă îmi pot permite asta”
Răzvan Lucescu, în lacrimi pe aeroport VIDEO. Copleșit din nou de emoții: „Aș avea un sfat pentru voi, dacă îmi pot permite asta”
18:59
Sorana Cîrstea, campioană la Linz Triumf în Austria după un parcurs perfect alături de Shuai Zhang
Sorana Cîrstea, campioană la Linz Triumf în Austria după un parcurs perfect alături de Shuai Zhang 
18:20
„Nu te gândești Cât de slabi sunt?” Panduru intervine după ce Becali l-a făcut praf pe Chiricheș: „Da, e normal!”
„Nu te gândești Cât de slabi sunt?” Panduru intervine după ce Becali l-a făcut praf pe Chiricheș: „Da, e normal!”
19:30
Dezastru pentru Drăgușin Tottenham pierde din nou și e pe loc de retrogradare! Decizia lui De Zerbi în privința românului
Dezastru pentru Drăgușin Tottenham pierde din nou și e pe loc de retrogradare! Decizia lui De Zerbi în privința românului
Mai multe știri de ultimă oră

Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
