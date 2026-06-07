Cristian Geambașu Muncitorul +71 foto
Cristian Geambașu FOTO GOLAZO.ro
Opinii

Cristian Geambașu Muncitorul

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 07.06.2026, ora 15:06
alt-text Actualizat: 07.06.2026, ora 15:25
  • Gheorghe Hagi nu doar că și-a suflecat mânecile la meciul cu Țara Galilor, și-a aruncat sacoul. A rămas într-un tricou alb, ieftin. Vai, dragă, nu era de firmă!
  • S-a agitat ca antrenorul unei echipe care se luptă pentru evitarea retrogradării. De fapt, nu asta este România, o echipă care luptă să nu retrogradeze laolaltă cu națiunile mici ale fotbalului? 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Este exagerată bucuria pentru victoria cu Țara Galilor? Entuziasmul lui tratat cu rezervă de selecționerul galez Craig Bellamy la salutul de final? Probabil că da, dar nici cenzura sentimentelor nu este o terapie productivă. Așa că hai să privim pozitiv (nu ne spune el mereu așa?) rezultatul și felul în care a jucat naționala lui Hagi.

2-1 cu Țara Galilor, o echipă care sincer vorbind a fost mai aproape decât noi de o calificare la Cupa Mondială. Un 2-1 cu alte mari ocazii și cu niște galezi care erau dominați inclusiv în jocul aerian, asta înseamnă o schimbare de atitudine care nu poate fi rodul întâmplării.

Dar este deja România naționala lui Hagi?

Prin felul în care își impune personalitatea, da, este echipa lui. El nu are limite în a-și afirma voința și concepția despre fotbal.

Nu că Hagi nu este omul jumătăților de măsură, Hagi este omul supra măsurilor. El vrea totul dintr-o dată. Vrea implicare, seriozitate, supunere, vrea sacrificiu, dar și plăcere a muncii bine făcute. Vrea curaj, vrea ca oamenii din jurul lui să nu își mai seteze limite.

Dar inclusiv creațiile sale, copiii lui, nu au crescut cât niște eucalipți. De ce, Gică? Toți, dar absolut toți, începând cu Ianis și continuând cu Răzvan Marin, Tudor Băluță, Florinel Coman, Cicâldău, Ghiță nu s-au proiectat spre stele. Nu avem nici măcar o excepție. Unul singur măcar care să fi spart bula călduță.

Nu au putut mai mult? Nu au fost pregătiți pentru viață cât erau pregătiți pentru fotbal? Nu știm.

Chiar luptăm să nu retrogradăm

Felul în care s-a zbătut Gică pe marginea terenului, ca un antrenor al unei echipe mici, care se luptă pentru evitarea retrogradării, spune totul.

România chiar se luptă pentru evitarea retrogradării din rândul națiunilor care contează. Naționala Generației de Aur, produs paradoxal, dar explicabil al așa-numitei Epoci de Aur ceaușisto-comuniste, era o națională care își câștigase un loc respectabil și respectat.

De la începutul anilor ‘90 până la jumătatea primului deceniu al anilor 2000 am fost constant printre primele 10-15 naționale ale lumii. Locul 5 de la Mondialul american din 1994 este neverosimil astăzi, iar cei care contestă sintagma „Generația de aur” ar trebui să priceapă valoarea simbolică a acesteia, nu sensul strict literal.

România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (17).jpeg
România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (17).jpeg

Galerie foto (71 imagini)

România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (1).jpeg România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (2).jpeg România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (3).jpeg România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (4).jpeg România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (5).jpeg
+71 Foto
labels.photo-gallery

Știe acest lucru?!

Hagi vrea să recâștige acea statură pe care o avea naționala al cărei căpitan și lider de valoare era. E un pariu nebunesc, dar normal pentru el. El, Gică Popescu, Răducioiu, Ilie Dumitrescu, Ionuț Lupescu, Dorinel și ceilalți erau jucători de altă calitate față de materialul pe care îl are acum la dispoziție un selecționer.

Gică știe acest lucru, știe?!, și tocmai de aceea nu pozează în selecționerul de tip sfinx, care levitează liniștit dirijând jocul.

Hagi și-a aruncat sacoul și a rămas într-un tricou alb, ieftin, în care a transpirat până a cerut prosopul să se șteargă.

Hagi a muncit, a strigat la jucători, și-a certat secunzii, a cerut el schimbările în locul delegatului, l-a abordat pe arbitrul de rezervă cum nu o făcea nici când antrena Farul. 

New school fără Old school

Trebuie să ne obișnuim cu această imagine și cu așteptările nu o dată nerealiste ale noului selecționer. Deocamdată e cooperant, dar vor apărea și reacțiile dure în curând, atunci când va fi tamponat de presă. Dar va fi?

Nu că ăsta e rolul jurnaliștilor, doar să îi enerveze pe Crina Pintea și pe Gheorghe Hagi, dar bag de seamă cumva nostalgic că Old school lasă pe zi ce trece locul New school, cu ziariști din ce în ce mai cuminți și mai boniști.

Așa cum scria și Radu Naum, lui Gică îi suntem datori cu păreri sincere, nu cu mănuși pufoase care să-l mângâie. Deja a comis câteva erori de selecție monumentale, vor urma și altele.

Una ar fi neconvocarea inițială a lui Adrian Rus. Rus i-a răspuns cu o promptitudine aristocratică, prin fotbal. Altele ar fi insistența cu acest Lisav Eisat și creditul acordat lui Aioani.

În schimb, Hagi a știut însă ce pedală să apese pentru ca Louis Munteanu să arate iar cum arăta când câștiga titlul cu Farul, pare că începe să-l scuture de rugină pe algaraffistul Coman, l-a integrat excelent pe micuțul David Matei.

Sunt impresii fugare, după un meci amical, nu verdicte. Un editorial nu dă verdicte, în cel mai bun caz dă dureri de cap.

Un antrenor mai bun

Hagi și-a terminat repede trialurile, de acum începe treaba serioasă. Cu Polonia, Suedia și Bosnia nu va mai fi vreme de încercări.

Ceva e sigur. Cu el, un lucru este exclus. Să ne plictisim. Autoproclamat decarul suprem al fotbalului românesc pornește la drum cu un capital de simpatie populară mai mare decât toți predecesorii, ceea ce îi va fi scut o vreme. Hagi la 61 de ani este un antrenor mai bun decât Hagi la 36 de ani, prima dată când avea pe mână naționala.

Știe mai mult fotbal. De fapt, este dopat cu fotbal, la orice control antidoping ar sparge eprubetele. Îl suspectez că dacă își propune poate fi și mai înțelept.

echipa nationala a romaniei Tara Galilor gica hagi
Știrile zilei din sport
Dezvăluiri înfiorătoare Ce s-a întâmplat cu Eriksen: „Și-a dus mâna la piept și striga: «Opriți-l!»”. Ce urmează pentru danez
Campionate
07.06
Dezvăluiri înfiorătoare Ce s-a întâmplat cu Eriksen: „Și-a dus mâna la piept și striga: «Opriți-l!»”. Ce urmează pentru danez
Citește mai mult
Dezvăluiri înfiorătoare Ce s-a întâmplat cu Eriksen: „Și-a dus mâna la piept și striga: «Opriți-l!»”. Ce urmează pentru danez
Momente de panică la Danemarca - Ucraina Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon! Partida a fost abandonată » Ce spune doctorul
Campionate
07.06
Momente de panică la Danemarca - Ucraina Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon! Partida a fost abandonată » Ce spune doctorul
Citește mai mult
Momente de panică la Danemarca - Ucraina Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon! Partida a fost abandonată » Ce spune doctorul
Gabi Tamaș a câștigat Survivor România Al doilea reality show la care fostul fundaș al naționalei se impune! Cu câți bani se întoarce din Dominicană
Media
00:07
Gabi Tamaș a câștigat Survivor România Al doilea reality show la care fostul fundaș al naționalei se impune! Cu câți bani se întoarce din Dominicană
Citește mai mult
Gabi Tamaș a câștigat Survivor România Al doilea reality show la care fostul fundaș al naționalei se impune! Cu câți bani se întoarce din Dominicană
Poză cu transferurile!? FOTO. Gigi Becali, întâlnire cu cei doi jucători pe care îi vrea la FCSB
Superliga
07.06
Poză cu transferurile!? FOTO. Gigi Becali, întâlnire cu cei doi jucători pe care îi vrea la FCSB
Citește mai mult
Poză cu transferurile!? FOTO. Gigi Becali, întâlnire cu cei doi jucători pe care îi vrea la FCSB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:27
„Dușmanii mei să fie sănătoși” Andrei Nicolescu nu exclude plecarea de la Dinamo
„Dușmanii mei să fie sănătoși” Andrei Nicolescu nu exclude plecarea de la Dinamo
11:37
Vești noi despre Eriksen În ce stare se află mijlocașul, după ce s-a prăbușit din nou pe gazon în amicalul cu Ucraina. Anunțul medicului
Vești noi despre Eriksen În ce stare se află mijlocașul, după ce s-a prăbușit din nou pe gazon în amicalul cu Ucraina. Anunțul medicului
10:52
Perez, victorie de răsunet Președintele lui Real Madrid a câștigat primele alegeri cu miză reală din ultimii 20 de ani
Perez, victorie de răsunet Președintele lui Real Madrid a câștigat primele alegeri cu miză reală din ultimii 20 de ani
12:15
Derby suspendat din cauza rachetelor Meci de baschet din Israel, afectat de războiul din Iran. Jucătorii au refuzat să revină pe teren: „De ce se tem?”
Derby suspendat din cauza rachetelor Meci de baschet din Israel, afectat de războiul din Iran. Jucătorii au refuzat să revină pe teren: „De ce se tem?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Top stiri
Antonelli, de neoprit  Pilotul de la Mercedes își continuă parcursul senzațional și în Monaco! Verstappen s-a retras imediat după start
Formula 1
07.06
Antonelli, de neoprit Pilotul de la Mercedes își continuă parcursul senzațional și în Monaco! Verstappen s-a retras imediat după start
Citește mai mult
Antonelli, de neoprit  Pilotul de la Mercedes își continuă parcursul senzațional și în Monaco! Verstappen s-a retras imediat după start
Succes istoric pentru Metz! După CSM, au bătut-o și pe Gyor și au câștigat în premieră Liga Campionilor
Handbal
07.06
Succes istoric pentru Metz! După CSM, au bătut-o și pe Gyor și au câștigat în premieră Liga Campionilor
Citește mai mult
Succes istoric pentru Metz! După CSM, au bătut-o și pe Gyor și au câștigat în premieră Liga Campionilor
Zverev a rupt blestemul Neamțul îl învinge pe Cobolli și câștigă la Roland Garros primul Grand Slam, după 3 finale pierdute
Tenis
07.06
Zverev a rupt blestemul Neamțul îl învinge pe Cobolli și câștigă la Roland Garros primul Grand Slam, după 3 finale pierdute
Citește mai mult
Zverev a rupt blestemul Neamțul îl învinge pe Cobolli și câștigă la Roland Garros primul Grand Slam, după 3 finale pierdute
UPDATE | Un accident între un buldoexcavator și un tramvai s-a produs pe Calea Văcărești. STB: Linia 10, blocată
B365
05.06
UPDATE | Un accident între un buldoexcavator și un tramvai s-a produs pe Calea Văcărești. STB: Linia 10, blocată
Citește mai mult
UPDATE | Un accident între un buldoexcavator și un tramvai s-a produs pe Calea Văcărești. STB: Linia 10, blocată

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 4 dinamo bucuresti 29 rapid 5 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
08.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share