Istvan Kovacs, tun financiar Câți bani încasează arbitrul român doar pentru participarea la Campionatul Mondial
Istvan Kovacs se alege cu câștiguri substanțiale pentru participarea la Campionatul Mondial/ FOTO: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Istvan Kovacs, tun financiar Câți bani încasează arbitrul român doar pentru participarea la Campionatul Mondial

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.06.2026, ora 11:57
alt-text Actualizat: 12.06.2026, ora 11:58
  • Istvan Kovacs (41 de ani) se va alege cu câștiguri substanțiale pentru prezența la Campionatul Mondial.
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Pentru a doua ediție consecutivă, „centralul” din Carei se află printre cei 52 de arbitri aleși de FIFA pentru turneul final. Kovacs îi are ca asistenți pe Mihai Marica și pe Ferencz Tunyogi.

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Istvan Kovacs, tun financiar pentru participarea la Campionatul Mondial

Doar pentru participarea la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic, Kovacs se va alege cu suma de 100.000 de dolari, scrie thetimes.com.

„Centralul” român va primi 3.000 de dolari pentru fiecare meci arbitrat în faza grupelor de la Campionatul Mondial, în timp ce o delegare la un duel din fazele eliminatorii sau finală îi va aduce alți 10.000 de dolari.

Mihai Marica și Ferencz Tunyogi vor încasa și ei o sumă considerabilă pentru participarea la CM 2026. Fiecare arbitru asistent va primi câte 25.000 de dolari. Suma se va dubla în fazele eliminatorii.

Arbitrii VAR primesc 3.000 de dolari pentru fiecare partidă din faza grupelor și 5.000 de dolari în meciurile eliminatorii.

În plus, arbitrii de rezervă sunt plătiți cu 2.500 de dolari pentru fiecare meci din faza grupelor, iar în etapele eliminatorii remunerația lor crește la 5.000 de dolari pe partidă.

Kovacs n-a arbitrat la CM 2022

La ediția organizată în Qatar, arbitrul român nu a avut ocazia să conducă niciun meci la centru.

În schimb, a fost arbitru de rezervă la opt partide, fiind trimis acasă după faza optimilor de finală.

Kovacs a primit 70.000 de dolari pentru participarea la turneul final și alți 2.500 pentru fiecare meci în care a fost delegat.

90.000 de dolari
este suma totală câștigată de Kovacs la CM 2022

Arbitrii români care au fost prezenți la Campionatul Mondial, de-a lungul timpului:

  • Costel Rădulescu (Uruguay 1930). 
  • Andrei Rădulescu (Mexic 1970). 
  • Nicolae Rainea (RFG 1974, Argentina 1978, Spania 1982)
  • Ioan Igna (Mexic 1986).

Lista completă a „centralilor” de la CM 2026

  • Abdulrahman Al Jassim (QAT)
  • Khalid Al Turais (KSA)
  • Yusuke Araki (JPN)
  • Pierre Atcho (GAB)
  • Ivan Barton (SLV)
  • Dahane Beida (MTN)
  • Juan Gabriel Benitez (PAR)
  • Juan Calderon (CRC)
  • Raphael Claus (BRA)
  • Ismail Elfath (USA)
  • Espen Eskas (NOR)
  • Alireza Faghani (AUS)
  • Yael Falcon Perez (ARG)
  • Drew Fischer (CAN)
  • Cristian Garay (CHI)
  • Katia Garcia (MEX)
  • Mustapha Ghorbal (ALG)
  • Alejandro Hernandez (ESP)
  • Dario Herrera (ARG)
  • Jalal Jayed (MAR)
  • Campbell-Kirk Kawana-Waugh (NZL)
  • Istvan Kovacs (ROU)
  • Francois Letexier (FRA)
  • Ma Ning (CHN)
  • Adham Makhadmeh (JOR)
  • Danny Makkelie (NED)
  • Szymon Marciniak (POL)
  • Maurizio Mariani (ITA)
  • Hector Said Martinez (HON)
  • Amin Mohamed (EGY)
  • Oshane Nation (JAM)
  • Glenn Nyberg (SWE)
  • Michael Oliver (ENG)
  • Omar Al Ali (UAE)
  • Kevin Ortega (PER)
  • Tori Penso (USA)
  • Joao Pinheiro (POR)
  • Ramon Abatti (BRA)
  • Cesar Ramos (MEX)
  • Andres Rojas (COL)
  • Sandro Schaerer (SUI)
  • Ilgiz Tantashev (UZB)
  • Anthony Taylor (ENG)
  • Gustavo Tejera (URU)
  • Facundo Tello (ARG)
  • Abongile Tom (RSA)
  • Clement Turpin (FRA)
  • Jesus Valenzuela (VEN)
  • Slavko Vincic (SVN)
  • Wilton Sampaio (BRA)
  • Felix Zwayer (GER)

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