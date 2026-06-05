Dan Udrea Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic. Pentru Dinamo, poate e chiar mai bine că a plecat!
Dan Udrea FOTO GOLAZO.ro
Opinii

Dan Udrea Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic. Pentru Dinamo, poate e chiar mai bine că a plecat!

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 05.06.2026, ora 14:48
alt-text Actualizat: 05.06.2026, ora 14:48
  • După despărțirea de croat, suporterii sar în capul conducerii, însă cu el pe bancă, roș-albii n-au bifat nici o performanță
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Suporterii judecă întotdeauna emoțional. Așa cum se întâmplă acum cu fanii lui Dinamo. Anunțul despărțirii de Kopic a creat haos pe rețelele sociale. Suporterii se revoltă, acuză că a fost pierdut antrenorul și cer plecarea lui Andrei Nicolescu.

Ce a câștigat Dinamo cu Kopic?

Dacă scena aceasta ar fi prezentată unui străin, care nu cunoaște nimic despre Dinamo și ceea ce s-a petrecut în fotbalul românesc în ultimii ani, ar gândi că Zeljko Kopic a făcut rezultate mari, din moment ce e atât de regretat.

În realitate, munca tehnicianului croat a fost cu mult supraevaluată. A venit la Dinamo în decembrie 2023 și de atunci n-a câștigat nimic. Nici măcar n-a readus clubul în Europa. Locul 6 și locul 4, acestea au fost clasările clubului în sezoane pline cu Kopic pe bancă. Am mai scris pe acest subiect și acum o lună și jumătate, puteți citi textul aici.

Nu mai amintesc de modul absolut miraculos în care Dinamo a evitat retrogradarea cu Kopic pe bancă, în urmă cu fix 2 ani, miracol totuși posibil cu ajutorul dat de U Cluj, care dacă n-ar fi câștigat la Voluntari, în ultima etapă, Kopic ar fi fost istorie pentru roș-albi încă de la acel moment.

Dinamo s-a dezvoltat, dar nu și-a depășit condiția

Față de acel moment, da, Dinamo și-a ridicat nivelul, a progresat, s-a dezvoltat. Dar a pune meritul doar pe seama lui Kopic e o exagerare. Clubul în sine a trecut la alt nivel față de cel pe care îl avea în anul în care a venit croatul. A avut în 2025 un buget de 3 ori mai mare decât în 2023, a adus jucători mai buni, plătiți mai bine, era normal să progreseze.

Când a venit Kopic, fundași centrali erau Ricardo Grigore, Patriche și Amzăr, în sezoanele în care s-a ajuns în play-off, fundași au fost Boateng, Homawoo, Stoinov, Opruț. Kopic a dus echipa acolo unde trebuia să fie, raportat la investiție. Nu s-a realizat nici un miracol sportiv la Dinamo.

Dacă s-ar fi luat titlul, da, Kopic reușea o minune. Dacă ar fi câștigat un trofeu sau o ducea pe Dinamo în Europa, s-ar fi putut spune că a dus clubul peste nivelul pe care îl are. Chiar el a fost cel care a zis înaintea finalei cu FCSB: „Dacă vom câștiga, sezonul va fi unul de succes, dacă pierdem, atunci va fi un eșec”.

Da, linia care desparte eșecul de succes e foarte subțire, dar în fotbal mereu există o linie care face diferența.

Zeljko Kopic FOTO Sport Pictures Zeljko Kopic FOTO Sport Pictures
Zeljko Kopic FOTO Sport Pictures

Cândva, locul 2 era eșec la Dinamo

Dacă fanii lui Dinamo au ajuns să plângă după un antrenor cu care echipa a avut clasări mediocre, atunci clubul are mari probleme la nivel de anvergură. Cândva, pentru Dinamo și locul 2 era un mare eșec, astăzi, peluza suspină după un tehnician care a terminat pe locul 6 și apoi locul 4. E alegerea suporterilor, dar e o fractură de logică.

Da, Dinamo a trecut printr-un context complicat. A părăsit o insolvență, iar de promovat a promovat în vara lui 2023, însă nivelul financiar pe care îl are, contractele pe care le achită, cota jucătorilor, plasează cubul pe locurile 5-6 între participante. Și atunci unde ar fi trebuit să se afle Dinamo, mai ales într-un sezon în care FCSB n-a prins play-off-ul?

Argumentul Cîrjan

Un antrenor e evaluat în funcție de ceea ce produce, de ceea ce are la dispoziție, de stabilitatea financiară a societății și dacă a creat jucători vandabili, cărora le-a crescut formidabil nivelul, încât să fie o sursă de venit dacă ar fi vânduți.

Există măcar doi-trei jucători despre care avem convingerea că astăzi, Dinamo are șanse mari să încaseze milioane de euro în schimbul lor? După părerea mea, unul singur: Cîrjan, pentru care clubul a primit o ofertă să-l vândă.

Cătălin Cîrjan FOTO Sport Pictures Cătălin Cîrjan FOTO Sport Pictures
Cătălin Cîrjan FOTO Sport Pictures

Și, atenție, nu a cedat financiar, ceea ce poate fi tradus ca un sprijin imens pe care i l-a oferit lui Kopic pentru a atinge obiectivul sezonului. La vremea respectivă, suporterii au trecut ușor peste efortul acționarilor și al celor care conduc, dar a fost o mișcare în interesul clubului, nu în cel al profitului imediat. Dacă ar fi dorit cu orice preț, Dinamo l-ar fi vândut pe Cîrjan!

Astăzi, suporterii acuză în direcția „Kopic a plecat fiindcă nu au fost aduși jucători buni”. Kopic nu a avut pe mână jucători de titlu, corect, ci jucători de locurile 5-6, dar cu care a terminat pe locurile 4-6.

Dacă Dinamo l-ar fi vândut pe Cîrjan și ulterior, evenimentele erau aceleași cu cele petrecute, astăzi, principalul alibi al lui Kopic și al fanilor pentru ratarea cupelor europene și al plecării croatului ar fi fost fix cedarea căpitanului.

De ce plecarea lui Kopic poate fi un avantaj pentru Dinamo

Suporterii au tot dreptul să conteste, nu înseamnă însă că întotdeauna au și dreptate. Dinamo n-are timp să-l bocească pe Kopic. În fotbal nu există oameni de neînlocuit, cu atât mai puțin un antrenor care n-a câștigat nimic la un club obișnuit doar cu prezența în elită.

Pentru Dinamo poate că e chiar mai bine că a rămas fără Kopic. Viitorul antrenor se va afla sub o presiune și mai mare, mai ales din partea suporterilor, dar măcar așa, fanii poate vor ajunge să nu mai ovaționeze pe cineva care termină pe locurile 4-6 și ratează Europa.

Viitorul principal va pleca din start cu ceea ce trebuie să existe în mod clar în ADN-ul acestui mare club: trofeu sau participare în cupele europene. Orice altceva e un eșec.

dinamo bucuresti liga 1 catalin cirjan zeljko kopic
Știrile zilei din sport
Cum a ajuns Petrolul în insolvență DOCUMENTE: conturi blocate, datorii explodate de la 3,7 la 9 milioane de euro , restanțe neplătite și de 6.000 de lei
Superliga
09:25
Cum a ajuns Petrolul în insolvență DOCUMENTE: conturi blocate, datorii explodate de la 3,7 la 9 milioane de euro, restanțe neplătite și de 6.000 de lei
Citește mai mult
Cum a ajuns Petrolul în insolvență DOCUMENTE: conturi blocate, datorii explodate de la 3,7 la 9 milioane de euro , restanțe neplătite și de 6.000 de lei
„Singurul obiectiv al vieții mele” Cristi Chivu, confesiuni despre tatăl său și copilăria în comunism: „Ce înseamnă libertate? Vreți adevărul?”
Stranieri
11:19
„Singurul obiectiv al vieții mele” Cristi Chivu, confesiuni despre tatăl său și copilăria în comunism: „Ce înseamnă libertate? Vreți adevărul?”
Citește mai mult
„Singurul obiectiv al vieții mele” Cristi Chivu, confesiuni despre tatăl său și copilăria în comunism: „Ce înseamnă libertate? Vreți adevărul?”
Hagi umple Ghencea Interes uriaș la primul meci acasă al selecționerului » Câte bilete s-au vândut pentru duelul cu Țara Galilor
Nationala
10:52
Hagi umple Ghencea Interes uriaș la primul meci acasă al selecționerului » Câte bilete s-au vândut pentru duelul cu Țara Galilor
Citește mai mult
Hagi umple Ghencea Interes uriaș la primul meci acasă al selecționerului » Câte bilete s-au vândut pentru duelul cu Țara Galilor
Continuă exodul de la Dinamo Un jucător se desparte de club la mai puțin de 6 luni de la sosire: „Plec recunoscător pentru tot ce am trăit”
Superliga
13:00
Continuă exodul de la Dinamo Un jucător se desparte de club la mai puțin de 6 luni de la sosire: „Plec recunoscător pentru tot ce am trăit”
Citește mai mult
Continuă exodul de la Dinamo Un jucător se desparte de club la mai puțin de 6 luni de la sosire: „Plec recunoscător pentru tot ce am trăit”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:58
LIVE Metz - CSM București, în semfinalele Final Four-ului EHF Champions League » Start echilibrat de partidă la Budapesta
LIVE Metz - CSM București, în semfinalele Final Four-ului EHF Champions League » Start echilibrat de partidă la Budapesta
15:28
Pleacă Romanchuk? Ce spune stoperul Craiovei despre ofertele primite: „Întrebarea asta îmi trece prin minte”
Pleacă Romanchuk? Ce spune stoperul Craiovei despre ofertele primite: „Întrebarea asta îmi trece prin minte”
15:55
„Tigroaicele” U17, în finală CSM București, revenire senzațională la tineret, în fața lui Gyor! Duminică vor lupta pentru trofeu
„Tigroaicele” U17, în finală CSM București, revenire senzațională la tineret, în fața lui Gyor! Duminică vor lupta pentru trofeu
16:05
Țintarul Serie A a fost stabilit! Împotriva cui va debuta Inter Milano în noul sezon » Programul complet al echipei lui Chivu
Țintarul Serie A a fost stabilit! Împotriva cui va debuta Inter Milano în noul sezon » Programul complet al echipei lui Chivu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
Top stiri
Decizie în cazul Lucescu Beșiktaș a ales noul antrenor. Ce se întâmplă cu Răzvan
Campionate
13:22
Decizie în cazul Lucescu Beșiktaș a ales noul antrenor. Ce se întâmplă cu Răzvan
Citește mai mult
Decizie în cazul Lucescu Beșiktaș a ales noul antrenor. Ce se întâmplă cu Răzvan
Războiul alegerilor Duminică, Real Madrid va avea președinte. Riquelme anunță viitorul antrenor. Mare! Perez, contraatac
Campionate
12:37
Războiul alegerilor Duminică, Real Madrid va avea președinte. Riquelme anunță viitorul antrenor. Mare! Perez, contraatac
Citește mai mult
Războiul alegerilor Duminică, Real Madrid va avea președinte. Riquelme anunță viitorul antrenor. Mare! Perez, contraatac
„Mergem să-i zdrobim pe toți” Mesaj de forță din vestiarul unei naționale importante , înainte de Mondial
Campionatul Mondial
12:09
„Mergem să-i zdrobim pe toți” Mesaj de forță din vestiarul unei naționale importante, înainte de Mondial
Citește mai mult
„Mergem să-i zdrobim pe toți” Mesaj de forță din vestiarul unei naționale importante , înainte de Mondial
VIDEO | 12 mașini au fost distruse în urma unui accident produs în parcarea de la Dragonul Roșu, două persoane au ajuns la spital. O șoferiță ar fi pierdut controlul volanului
B365
04.06
VIDEO | 12 mașini au fost distruse în urma unui accident produs în parcarea de la Dragonul Roșu, două persoane au ajuns la spital. O șoferiță ar fi pierdut controlul volanului
Citește mai mult
VIDEO | 12 mașini au fost distruse în urma unui accident produs în parcarea de la Dragonul Roșu, două persoane au ajuns la spital. O șoferiță ar fi pierdut controlul volanului

Echipe/Competiții

fcsb 46 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 32 rapid 7 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
06.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share