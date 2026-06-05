După despărțirea de croat, suporterii sar în capul conducerii, însă cu el pe bancă, roș-albii n-au bifat nici o performanță

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Suporterii judecă întotdeauna emoțional. Așa cum se întâmplă acum cu fanii lui Dinamo. Anunțul despărțirii de Kopic a creat haos pe rețelele sociale. Suporterii se revoltă, acuză că a fost pierdut antrenorul și cer plecarea lui Andrei Nicolescu.

Ce a câștigat Dinamo cu Kopic?

Dacă scena aceasta ar fi prezentată unui străin, care nu cunoaște nimic despre Dinamo și ceea ce s-a petrecut în fotbalul românesc în ultimii ani, ar gândi că Zeljko Kopic a făcut rezultate mari, din moment ce e atât de regretat.

În realitate, munca tehnicianului croat a fost cu mult supraevaluată. A venit la Dinamo în decembrie 2023 și de atunci n-a câștigat nimic. Nici măcar n-a readus clubul în Europa. Locul 6 și locul 4, acestea au fost clasările clubului în sezoane pline cu Kopic pe bancă. Am mai scris pe acest subiect și acum o lună și jumătate, puteți citi textul aici.

Nu mai amintesc de modul absolut miraculos în care Dinamo a evitat retrogradarea cu Kopic pe bancă, în urmă cu fix 2 ani, miracol totuși posibil cu ajutorul dat de U Cluj, care dacă n-ar fi câștigat la Voluntari, în ultima etapă, Kopic ar fi fost istorie pentru roș-albi încă de la acel moment.

Dinamo s-a dezvoltat, dar nu și-a depășit condiția

Față de acel moment, da, Dinamo și-a ridicat nivelul, a progresat, s-a dezvoltat. Dar a pune meritul doar pe seama lui Kopic e o exagerare. Clubul în sine a trecut la alt nivel față de cel pe care îl avea în anul în care a venit croatul. A avut în 2025 un buget de 3 ori mai mare decât în 2023, a adus jucători mai buni, plătiți mai bine, era normal să progreseze.

Când a venit Kopic, fundași centrali erau Ricardo Grigore, Patriche și Amzăr, în sezoanele în care s-a ajuns în play-off, fundași au fost Boateng, Homawoo, Stoinov, Opruț. Kopic a dus echipa acolo unde trebuia să fie, raportat la investiție. Nu s-a realizat nici un miracol sportiv la Dinamo.

Dacă s-ar fi luat titlul, da, Kopic reușea o minune. Dacă ar fi câștigat un trofeu sau o ducea pe Dinamo în Europa, s-ar fi putut spune că a dus clubul peste nivelul pe care îl are. Chiar el a fost cel care a zis înaintea finalei cu FCSB: „Dacă vom câștiga, sezonul va fi unul de succes, dacă pierdem, atunci va fi un eșec”.

Da, linia care desparte eșecul de succes e foarte subțire, dar în fotbal mereu există o linie care face diferența.

Zeljko Kopic FOTO Sport Pictures

Cândva, locul 2 era eșec la Dinamo

Dacă fanii lui Dinamo au ajuns să plângă după un antrenor cu care echipa a avut clasări mediocre, atunci clubul are mari probleme la nivel de anvergură. Cândva, pentru Dinamo și locul 2 era un mare eșec, astăzi, peluza suspină după un tehnician care a terminat pe locul 6 și apoi locul 4. E alegerea suporterilor, dar e o fractură de logică.

Da, Dinamo a trecut printr-un context complicat. A părăsit o insolvență, iar de promovat a promovat în vara lui 2023, însă nivelul financiar pe care îl are, contractele pe care le achită, cota jucătorilor, plasează cubul pe locurile 5-6 între participante. Și atunci unde ar fi trebuit să se afle Dinamo, mai ales într-un sezon în care FCSB n-a prins play-off-ul?

Argumentul Cîrjan

Un antrenor e evaluat în funcție de ceea ce produce, de ceea ce are la dispoziție, de stabilitatea financiară a societății și dacă a creat jucători vandabili, cărora le-a crescut formidabil nivelul, încât să fie o sursă de venit dacă ar fi vânduți.

Există măcar doi-trei jucători despre care avem convingerea că astăzi, Dinamo are șanse mari să încaseze milioane de euro în schimbul lor? După părerea mea, unul singur: Cîrjan, pentru care clubul a primit o ofertă să-l vândă.

Cătălin Cîrjan FOTO Sport Pictures

Și, atenție, nu a cedat financiar, ceea ce poate fi tradus ca un sprijin imens pe care i l-a oferit lui Kopic pentru a atinge obiectivul sezonului. La vremea respectivă, suporterii au trecut ușor peste efortul acționarilor și al celor care conduc, dar a fost o mișcare în interesul clubului, nu în cel al profitului imediat. Dacă ar fi dorit cu orice preț, Dinamo l-ar fi vândut pe Cîrjan!

Astăzi, suporterii acuză în direcția „Kopic a plecat fiindcă nu au fost aduși jucători buni”. Kopic nu a avut pe mână jucători de titlu, corect, ci jucători de locurile 5-6, dar cu care a terminat pe locurile 4-6.

Dacă Dinamo l-ar fi vândut pe Cîrjan și ulterior, evenimentele erau aceleași cu cele petrecute, astăzi, principalul alibi al lui Kopic și al fanilor pentru ratarea cupelor europene și al plecării croatului ar fi fost fix cedarea căpitanului.

De ce plecarea lui Kopic poate fi un avantaj pentru Dinamo

Suporterii au tot dreptul să conteste, nu înseamnă însă că întotdeauna au și dreptate. Dinamo n-are timp să-l bocească pe Kopic. În fotbal nu există oameni de neînlocuit, cu atât mai puțin un antrenor care n-a câștigat nimic la un club obișnuit doar cu prezența în elită.

Pentru Dinamo poate că e chiar mai bine că a rămas fără Kopic. Viitorul antrenor se va afla sub o presiune și mai mare, mai ales din partea suporterilor, dar măcar așa, fanii poate vor ajunge să nu mai ovaționeze pe cineva care termină pe locurile 4-6 și ratează Europa.