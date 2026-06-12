„Ești beat?” Șocul jucătorului german care era în vacanță când l-a sunat selecționerul să vină urgent la Mondial

Assan Ouedraogo, 20 de ani, nu se mai gândea la Mondial. Naționala Germaniei ajunsese deja în SUA, iar el era în vacanță. Un telefon l-a uimit, schimbând tot ce plănuise.

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Assan Ouedraogo este unul dintre cei mai valoroși tineri ai Bundesligii.

Mijlocașul central în vârstă de 20 de ani a jucat în sezonul trecut 20 de meciuri la RB Leipzig (4 goluri, 4 assisturi), dintre care 19 în campionat, chiar dacă accidentarea suferită la genunchi l-a făcut să piardă patru luni!

În perioada decembrie-martie nu a evoluat deloc!

28 de milioane de euro valorează Assan Ouedraogo (Transfermarkt)

Ouedraogo a debutat cu gol pentru Germania. Accidentarea l-a exclus din lotul inițial

Fotbalistul născut la Mulheim, cu părinți burkinabezi, debutase la naționala Germaniei în toamnă și i-a plăcut selecționerului Julian Nagelsmann.

17 noiembrie 2025, 6-0 cu Slovacia, în preliminariile CM. A intrat în ultimele 13 minute și a înscris un gol.

Nagelsmann și Ouedraogo, după debutul jucătorului de la Leipzig. Foto: Imago

Nagelsmann voia să-l mai cheme, dar absența lui Ouedraogo, întreaga iarnă, l-a îndepărtat inițial de lotul de Mondial.

Antrenorul Mannschaftului îl chemase pe Lennart Karl, 18 ani, o mare speranță a lui Bayern și a naționalei.

Ouedraogo era în vacanță la Marbella. Dar Karl s-a lovit

Nici Ouedraogo nu se mai gândea la turneul final. Germania era deja în Statele Unite pentru ultima fază de pregătire înainte de start.

Mijlocașul lui Leipzig a pus punct Mondialului și a plecat în vacanță. Era la Marbella, soare, plajă, muzică…

Assan a ajuns de la plajă direct în cantonamentul de Mondial. Foto: Imago

Doar că vacanța s-a scurtat într-un mod neașteptat.

Karl s-a accidentat la antrenament, la Chicago, iar Nagelsmann a fost obligat să cheme de urgență un înlocuitor direct în SUA. L-a ales pe Ouedraogo!

Telefonul lui Nagelsmann: „Am zburat direct acasă să-mi iau ghetele”

„Stăteam întins pe șezlong, foarte relaxat, cu prietenii. Apoi a venit apelul.

Inima s-a dus de la 0 la 180 într-o clipă. M-am ascuns într-un colț să nu se audă nimic”, le-a povestit el reporterilor în conferința de la Winston-Salem, unde este cantonamentul Germaniei, în statul Carolina de Nord.

Era confuz când l-a sunat selecționerul. „M-a întrebat: «Ești beat?». Eu nu prea beau și i-am răspuns: «Totul e în regulă»”.

A dezvăluit că „prima persoană pe care am sunat-o a fost sora mea, dar nu m-a crezut la început”.

Am zburat direct acasă din vacanță să-mi iau ghetele. Sunt în formă maximă. În ciuda accidentării, acesta este cel mai bun sezon din viața mea Assan Ouedraogo, mijlocaș Germania

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