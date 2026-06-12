„Ești beat?” Șocul jucătorului german care era în vacanță când l-a sunat selecționerul să vină urgent la Mondial
Julian Nagelsmann este selecționerul Germaniei din 22 septembrie 2023. Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Ești beat?” Șocul jucătorului german care era în vacanță când l-a sunat selecționerul să vină urgent la Mondial

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 12.06.2026, ora 17:34
alt-text Actualizat: 12.06.2026, ora 19:06
  • Assan Ouedraogo, 20 de ani, nu se mai gândea la Mondial. Naționala Germaniei ajunsese deja în SUA, iar el era în vacanță. Un telefon l-a uimit, schimbând tot ce plănuise. 
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Assan Ouedraogo este unul dintre cei mai valoroși tineri ai Bundesligii.

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Mijlocașul central în vârstă de 20 de ani a jucat în sezonul trecut 20 de meciuri la RB Leipzig (4 goluri, 4 assisturi), dintre care 19 în campionat, chiar dacă accidentarea suferită la genunchi l-a făcut să piardă patru luni!

În perioada decembrie-martie nu a evoluat deloc!

28 de milioane de euro
valorează Assan Ouedraogo (Transfermarkt)

Ouedraogo a debutat cu gol pentru Germania. Accidentarea l-a exclus din lotul inițial

Fotbalistul născut la Mulheim, cu părinți burkinabezi, debutase la naționala Germaniei în toamnă și i-a plăcut selecționerului Julian Nagelsmann.

  • 17 noiembrie 2025, 6-0 cu Slovacia, în preliminariile CM. A intrat în ultimele 13 minute și a înscris un gol. 
Nagelsmann și Ouedraogo, după debutul jucătorului de la Leipzig. Foto: Imago Nagelsmann și Ouedraogo, după debutul jucătorului de la Leipzig. Foto: Imago
Nagelsmann și Ouedraogo, după debutul jucătorului de la Leipzig. Foto: Imago

Nagelsmann voia să-l mai cheme, dar absența lui Ouedraogo, întreaga iarnă, l-a îndepărtat inițial de lotul de Mondial.

Antrenorul Mannschaftului îl chemase pe Lennart Karl, 18 ani, o mare speranță a lui Bayern și a naționalei.

Ouedraogo era în vacanță la Marbella. Dar Karl s-a lovit

Nici Ouedraogo nu se mai gândea la turneul final. Germania era deja în Statele Unite pentru ultima fază de pregătire înainte de start.

Mijlocașul lui Leipzig a pus punct Mondialului și a plecat în vacanță. Era la Marbella, soare, plajă, muzică…

Assan a ajuns de la plajă direct în cantonamentul de Mondial. Foto: Imago Assan a ajuns de la plajă direct în cantonamentul de Mondial. Foto: Imago
Assan a ajuns de la plajă direct în cantonamentul de Mondial. Foto: Imago

Doar că vacanța s-a scurtat într-un mod neașteptat.

Karl s-a accidentat la antrenament, la Chicago, iar Nagelsmann a fost obligat să cheme de urgență un înlocuitor direct în SUA. L-a ales pe Ouedraogo!

Telefonul lui Nagelsmann: „Am zburat direct acasă să-mi iau ghetele”

„Stăteam întins pe șezlong, foarte relaxat, cu prietenii. Apoi a venit apelul.

Inima s-a dus de la 0 la 180 într-o clipă. M-am ascuns într-un colț să nu se audă nimic”, le-a povestit el reporterilor în conferința de la Winston-Salem, unde este cantonamentul Germaniei, în statul Carolina de Nord.

Era confuz când l-a sunat selecționerul. „M-a întrebat: «Ești beat?». Eu nu prea beau și i-am răspuns: «Totul e în regulă»”.

A dezvăluit că „prima persoană pe care am sunat-o a fost sora mea, dar nu m-a crezut la început”.

Am zburat direct acasă din vacanță să-mi iau ghetele. Sunt în formă maximă. În ciuda accidentării, acesta este cel mai bun sezon din viața mea Assan Ouedraogo, mijlocaș Germania

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