FIFA a obligat Haiti să-și schimbe echipamentul care amintește de istoria sa.

Aceeași explicație: fără politică în sport. Dar tot ce face Gianni Infantino e legat de politică, mai ales la acest Mondial.

Cel mai rău, președintele FIFA acceptă rasismul, discriminarea impuse de SUA împotriva participanților la CM 2026.

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O știre mi-a atras atenția. FIFA a obligat Haiti să-și modifice echipamentul.

Să șteargă tot ce amintește de istoria sa, scenele din bătălia de la Vertieres pe care sclavii haitieni au dus-o în 1803 împotriva armatei lui Napoleon pentru a-și câștiga independența față de Franța.

Placa eternă: fără politică în sport

Avertizează, amenință Haiti că nu va putea juca la primul său Mondial după 52 de ani dacă nu face ce i se cere.

Nu-i place istoria lui Gianni Infantino. Dacă lezează Franța?

Gianni Infantino, la conferința de ieri, în Mexico City, înaintea Mondialului. Foto: Imago

Motivul, același invocat de FIFA când nu știe ce decizie să ia: fără politică în sport.

Infantino, 100% politică!

Ce ipocriți! Fiecare acțiune a președintelui FIFA la acest turneu final a intersectat periculos politica.

Începând cu toate vizitele sale la Casa Albă când Donald Trump vorbea de războiul extern și conflictele interne ale Americii și încheind cu Premiul FIFA pentru Pace oferit aceluiași Trump. Lui Trump? Pentru Pace?

I-ar dărui un Premiu FIFA pentru Pace și lui Putin, dacă ar putea. Și prințului moștenitor saudit Mohammed bin Salman. Le-a strâns mâna și lor.

Decizia pentru premiul dedicat lui Trump a fost luată doar de Infantino, fără să anunțe Consiliul FIFA, cum era obligat, așa cum obligă el acum Haiti să-și schimbe echipamentul.

Infantino tace la discriminare, rasism, umilință în America

Când ar fi trebuit să acționeze cu adevărat, să protejeze participanții la Mondial de discriminare, de rasism, de umilința la care au fost supuși unii dintre ei de către autoritățile americane, Infantino nu a mișcat un deget.

Fotbaliști interogați ore în șir la aeroport ca niște suspecți traficanți sau, mai rău, suspecți de terorism, alți jucători verificați de arme și droguri la coborârea din autocar, adulmecați de câini polițiști înaintea unui meci amical, arbitru interogat, ținut într-o celulă, apoi făcut pachet și trimis cu avionul înapoi de unde venise, cu interdicție de a pătrunde în SUA, oficiali interziși, fani interziși.

Și erau doar irakieni, somalezi, uzbeci, iranieni...

„De ce doar noi?”

Nu ar trimite acasă americanii un arbitru francez, nu l-ar interoga șapte ore pe Harry Kane si nici nu i-ar controla rucsacul lui Virgil van Dijk cu câinii la marginea terenului.

„De ce doar noi?”, întreba frustrat Fabio Cannavaro, selecționerul Uzbekistanului, văzând ce li s-a întâmplat jucătorilor săi la testul contra Țărilor de Jos. Nu și olandezilor! Dacă era selecționerul țării natale, Italia, nu ar fi trăit o asemenea umilință.

Uzbekistan's national football team complains of intensive security checks ahead of friendly against the Netherlands in New York, with manager Fabio Cannavaro questioning different treatment of his squad pic.twitter.com/GFNmmfWf7P — TRT World Now (@TRTWorldNow) June 9, 2026

Unii au mai puține drepturi în America lui Trump. Sau deloc

De ce? Pentru că Infantino nu zice nimic, nu face nimic, iar în America lui Trump există oameni care au mai puține drepturi decât alții. Sau deloc.

Problema lui Infantino, motiv de reală îngrijorare, este istoria desenată pe tricourile haitienilor.

Acolo e tăios, amenințător. Cu cei pe care ar trebui să-i protejeze.

La final, o ironie: „Să ne relaxăm!”

Și ce a spus președintele FIFA miercuri când a fost întrebat de aceste scandaluri? Ce mesaj le-a transmis celor care îl critică?

„Vom discuta, vom vorbi, vom vedea. Uneori, e bine să ne calmăm, să ne relaxăm”.

I-a ironizat pe toți. Și pe cei care suferă din cauza discriminării la acest Mondial.