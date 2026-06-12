„S-a stins lumina” Eroul Mexicului a fost aproape de moarte pe teren. Drama cumplită a lui Raul Jimenez » Gol și lacrimi la Mondial
Raul Jimenez, urletul eliberării după gol, la Mexic - Africa de Sud 2-0, în deschiderea Mondialului. Se vede bentița cu o parte întărită pentru a proteja zona afectată în 2020. Foto: Imago
Campionatul Mondial

„S-a stins lumina” Eroul Mexicului a fost aproape de moarte pe teren. Drama cumplită a lui Raul Jimenez » Gol și lacrimi la Mondial

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 12.06.2026, ora 12:39
alt-text Actualizat: 12.06.2026, ora 12:54
  • Raul Jimenez, 35 de ani, a înscris primul său gol pentru Mexic la al 4-lea Campionat Mondial la care participă. Echipa-gazdă a învins, 2-0 cu Africa de Sud. 
  • Atacantul mexican tocmai s-a întors la Wolverhampton după cinci ani și jumătate de la gravul accident suferit pe teren. 
  • Clipele în care a fost inconștient, operația, amnezia și continuarea carierei cu o protecție specială. 
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La 35 de ani, Raul Jimenez este parte din istoria fotbalului mexican. Este nul dintre cei mai prolifici jucători ai naționalei aztece, pentru care a debutat în ianuarie 2013.

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Fără accidentul grav, drama care i-a întrerupt cariera aproape un an, ar fi fost el astăzi probabil golgheterul all-time al selecționatei verzi.

46 de goluri
a înscris Raul Jimenez în 127 de meciuri pentru Mexic (plus 16 assisturi). La egalitate cu Jared Borgetti, dar în spatele lui Chicharito (52 de reușite)

Raul Jimenez, lacrimi spre cer după gol. Promisiunea făcută tatălui

Pentru atacantul care tocmai s-a întors la Wolverhampton după trei sezoane la Fulham, meciul de joi a fost al 7-lea la al 4-lea Campionat Mondial.

Până acum, nu marcase niciodată la turneul final. Premiera, pe 11 iunie 2026. Nu va uita această dată. Mai ales că a înscris cu capul, golul de 2-0 contra Africii de Sud.

Golul marcat de Raul Jimenez, joi. Prima sa reușită la CM. Foto: Imago Golul marcat de Raul Jimenez, joi. Prima sa reușită la CM. Foto: Imago
Golul marcat de Raul Jimenez, joi. Prima sa reușită la CM. Foto: Imago

A ridicat privirea spre cer și s-a gândit la tatăl său. În martie, înainte ca părintele să se stingă, i-a promis că va scutura plasa la Mondial. Plângea și atunci, a plâns și joi, pe gazon, în amintirea tatălui.

Jimenez, izbit în cap. Clipe de groază: „A fost un miracol”

Nu va uita nici altă dată, 29 noiembrie 2020. În acea seară, viața lui a fost în mare pericol.

Juca la Wolverhampton, într-un meci de Premier League cu Arsenal. În minutul 5, la un corner în care Jimenez era în apărare, David Luiz a vrut să lovească mingea cu capul și l-a izbit pe el în tâmplă. La fel de rău ca în cazul lui Cristi Chivu, la Inter, în 2010.

Momentul ciocnirii înfiorătoare Raul Jimenez-David Luiz. Foto: Imago Momentul ciocnirii înfiorătoare Raul Jimenez-David Luiz. Foto: Imago
Momentul ciocnirii înfiorătoare Raul Jimenez-David Luiz. Foto: Imago

Mexicanul a rămas inconștient. A fost transportat de urgență la spital, operat și salvat.

Raul Jimenez, căzut pe gazon, fără reacție. Foto: Imago Raul Jimenez, căzut pe gazon, fără reacție. Foto: Imago
Raul Jimenez, căzut pe gazon, fără reacție. Foto: Imago

În august 2021, a povestit pentru The Guardian ce a trăit. „Doctorii mi-au spus că a fost un miracol să supraviețuiesc”.

Am avut o fractură craniană, osul s-a rupt și a existat o sângerare cerebrală. De aceea, operația era urgentă. Intervenția rapidă m-a salvat. Raul Jimenez, pentru The Guardian

Raul Jimenez: „A fost ca și cum nu s-ar fi întâmplat niciodată”

Risca să nu mai joace, însă a revenit în iarbă opt luni mai târziu la Wolves și după 11 luni la naționala Mexicului.

A suferit o amnezie. „Îmi amintesc că am ajuns la stadion, mi-am lăsat lucrurile în vestiar, am ieșit cu colegii să vedem terenul, apoi ne-am întors. Nimic altceva nu mai știu. S-a stins lumina”.

A vrut să vadă înregistrarea șocului cu David Luiz: „Pentru mine, a fost ca și cum nu s-ar fi întâmplat niciodată”.

Banda de protecție care-i permite să joace

Raul joacă din august 2021 cu o bandă de protecție. Nu voia, însă a înțeles sfatul doctorilor.

La început, banda era mare și groasă. Acum are doar o bentiță cu o mică parte întărită pentru a-l proteja în zona în care a fost lovit.

Așa a înscris joi poate cel mai important gol. Pentru el și pentru tatăl lui.

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