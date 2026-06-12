„S-a stins lumina” Eroul Mexicului a fost aproape de moarte pe teren. Drama cumplită a lui Raul Jimenez » Gol și lacrimi la Mondial

- Raul Jimenez, 35 de ani, a înscris primul său gol pentru Mexic la al 4-lea Campionat Mondial la care participă. Echipa-gazdă a învins, 2-0 cu Africa de Sud.
- Atacantul mexican tocmai s-a întors la Wolverhampton după cinci ani și jumătate de la gravul accident suferit pe teren.
- Clipele în care a fost inconștient, operația, amnezia și continuarea carierei cu o protecție specială.
La 35 de ani, Raul Jimenez este parte din istoria fotbalului mexican. Este nul dintre cei mai prolifici jucători ai naționalei aztece, pentru care a debutat în ianuarie 2013.
Fără accidentul grav, drama care i-a întrerupt cariera aproape un an, ar fi fost el astăzi probabil golgheterul all-time al selecționatei verzi.
Raul Jimenez, lacrimi spre cer după gol. Promisiunea făcută tatălui
Pentru atacantul care tocmai s-a întors la Wolverhampton după trei sezoane la Fulham, meciul de joi a fost al 7-lea la al 4-lea Campionat Mondial.
Până acum, nu marcase niciodată la turneul final. Premiera, pe 11 iunie 2026. Nu va uita această dată. Mai ales că a înscris cu capul, golul de 2-0 contra Africii de Sud.
A ridicat privirea spre cer și s-a gândit la tatăl său. În martie, înainte ca părintele să se stingă, i-a promis că va scutura plasa la Mondial. Plângea și atunci, a plâns și joi, pe gazon, în amintirea tatălui.
Jimenez, izbit în cap. Clipe de groază: „A fost un miracol”
Nu va uita nici altă dată, 29 noiembrie 2020. În acea seară, viața lui a fost în mare pericol.
Juca la Wolverhampton, într-un meci de Premier League cu Arsenal. În minutul 5, la un corner în care Jimenez era în apărare, David Luiz a vrut să lovească mingea cu capul și l-a izbit pe el în tâmplă. La fel de rău ca în cazul lui Cristi Chivu, la Inter, în 2010.
Mexicanul a rămas inconștient. A fost transportat de urgență la spital, operat și salvat.
În august 2021, a povestit pentru The Guardian ce a trăit. „Doctorii mi-au spus că a fost un miracol să supraviețuiesc”.
Am avut o fractură craniană, osul s-a rupt și a existat o sângerare cerebrală. De aceea, operația era urgentă. Intervenția rapidă m-a salvat. Raul Jimenez, pentru The Guardian
Raul Jimenez: „A fost ca și cum nu s-ar fi întâmplat niciodată”
Risca să nu mai joace, însă a revenit în iarbă opt luni mai târziu la Wolves și după 11 luni la naționala Mexicului.
A suferit o amnezie. „Îmi amintesc că am ajuns la stadion, mi-am lăsat lucrurile în vestiar, am ieșit cu colegii să vedem terenul, apoi ne-am întors. Nimic altceva nu mai știu. S-a stins lumina”.
A vrut să vadă înregistrarea șocului cu David Luiz: „Pentru mine, a fost ca și cum nu s-ar fi întâmplat niciodată”.
Banda de protecție care-i permite să joace
Raul joacă din august 2021 cu o bandă de protecție. Nu voia, însă a înțeles sfatul doctorilor.
La început, banda era mare și groasă. Acum are doar o bentiță cu o mică parte întărită pentru a-l proteja în zona în care a fost lovit.
Așa a înscris joi poate cel mai important gol. Pentru el și pentru tatăl lui.