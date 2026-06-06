- Un amical reușit a scos la rampă un fotbalist de 19 ani. Pe care regula FRF l-a ajutat să urce pe scenă.
Multe lucruri mi-au plăcut la acest joc de verificare cu Țara Galilor, pe care l-am văzut de pe stadion. Câteva dintre ele:
- Stadionul aproape plin la un amical, venit după o deziluzionantă ratare la CM. E ceva, mai ales în România, unde suporterii sunt de rezultat!
- Cel puțin 80% dintre suporterii tricolorilor au venit la stadion în tricouri galbene. S-a văzut superb.
- Impresionantul număr de fani galezi din tribune. Nu-mi aduc aminte ultima națională care ne-a vizitat și a venit cu mai mulți suporteri. Ce n-am ințeles: ce n-au cântat absolut deloc! Căldura sau berea bună și ieftină de la terasele din Centrul Vechi să fie de vină?
- Momentul imnului galezilor. Te impresionează să-i vezi pe toți comentatorii și ziariștii veniți la București cântand imnul. A fost o scenă deosebită!
- Faptul că am fost periculoși și am pus probleme la majoritatea fazelor fixe. Și am jucat cu o echipă britanică. E mare lucru!
- Louis Munteanu. Golul, care a fost anulat eronat, e o bijuterie, dar a mai avut execuții bune, a fost dispus la efort. Cred că va fi titular în toamnă!
- Olaru. În sfârșit își pune amprenta pe un meci al naționalei. Cam târziu, dar poate fi un început. Cred că a contat și rolul de decar, în spatele celor doi atacanți, pe care i l-a oferit Hagi. I se potrivește perfect.
- Faza golului de 1-0. Superbă. De la diagonala care a deschis tot terenul, până la pasa lui Olaru și finalizarea de jucător care știe să dea goluri a lui Coman.
- Modul în care a intrat Rus. A dat gol, a avut o mare ocazie, după care a fost providențial la marea ocazie din final a galezilor, a salvat din fața porții goale.
- Tânovanu. După ce am văzut în aceste două amicale, el e principalul concurent al lui Radu.
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Dar peste toate aceste lucruri, care n-au fost puține deloc pentru un meci amical, mi-a plăcut David Matei. Să joci doar 20 de minute, plus prelungirile, dar să te remarci aproape la fiecare atingere de balon, e fantastic.
Puștiul acesta n-a împlinit încă 20 de ani și a jucat cu maturitate, inteligență, curaj și realizări demne de un veteran al naționalei. Jos pălăria în fața lui!
Poate că e bună și regula U21 la ceva. Un fotbalist de Liga 2 n-ar fi ajuns niciodată în curtea unei formații precum Craiova, dacă legea FRF n-ar fi fost în vigoare. Regula n-a făcut altceva decât să-l ajute pe Matei să urce pe scenă. De aici, meritul e al lui.
E posibil ca seara de 6 iunie să fie cea în care naționala a câștigat un viitor mare fotbalist. Astăzi e David, dar parcă are potențial de Goliat fotbalistic. Vom vedea, dar mai are un avantaj: va avea grijă de el la națională un om care știe cel mai bine cum e să crești fotbaliști tineri