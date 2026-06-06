Un amical reușit a scos la rampă un fotbalist de 19 ani. Pe care regula FRF l-a ajutat să urce pe scenă.

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Multe lucruri mi-au plăcut la acest joc de verificare cu Țara Galilor, pe care l-am văzut de pe stadion. Câteva dintre ele:

Stadionul aproape plin la un amical, venit după o deziluzionantă ratare la CM. E ceva, mai ales în România, unde suporterii sunt de rezultat!

Cel puțin 80% dintre suporterii tricolorilor au venit la stadion în tricouri galbene. S-a văzut superb.

Impresionantul număr de fani galezi din tribune. Nu-mi aduc aminte ultima națională care ne-a vizitat și a venit cu mai mulți suporteri. Ce n-am ințeles: ce n-au cântat absolut deloc! Căldura sau berea bună și ieftină de la terasele din Centrul Vechi să fie de vină?

Momentul imnului galezilor. Te impresionează să-i vezi pe toți comentatorii și ziariștii veniți la București cântand imnul. A fost o scenă deosebită!

Faptul că am fost periculoși și am pus probleme la majoritatea fazelor fixe. Și am jucat cu o echipă britanică. E mare lucru!

Louis Munteanu. Golul, care a fost anulat eronat, e o bijuterie, dar a mai avut execuții bune, a fost dispus la efort. Cred că va fi titular în toamnă!

Olaru. În sfârșit își pune amprenta pe un meci al naționalei. Cam târziu, dar poate fi un început. Cred că a contat și rolul de decar, în spatele celor doi atacanți, pe care i l-a oferit Hagi. I se potrivește perfect.

Faza golului de 1-0. Superbă. De la diagonala care a deschis tot terenul, până la pasa lui Olaru și finalizarea de jucător care știe să dea goluri a lui Coman.

Modul în care a intrat Rus. A dat gol, a avut o mare ocazie, după care a fost providențial la marea ocazie din final a galezilor, a salvat din fața porții goale.

Tânovanu. După ce am văzut în aceste două amicale, el e principalul concurent al lui Radu.

Dar peste toate aceste lucruri, care n-au fost puține deloc pentru un meci amical, mi-a plăcut David Matei. Să joci doar 20 de minute, plus prelungirile, dar să te remarci aproape la fiecare atingere de balon, e fantastic.

Puștiul acesta n-a împlinit încă 20 de ani și a jucat cu maturitate, inteligență, curaj și realizări demne de un veteran al naționalei. Jos pălăria în fața lui!

Poate că e bună și regula U21 la ceva. Un fotbalist de Liga 2 n-ar fi ajuns niciodată în curtea unei formații precum Craiova, dacă legea FRF n-ar fi fost în vigoare. Regula n-a făcut altceva decât să-l ajute pe Matei să urce pe scenă. De aici, meritul e al lui.

E posibil ca seara de 6 iunie să fie cea în care naționala a câștigat un viitor mare fotbalist. Astăzi e David, dar parcă are potențial de Goliat fotbalistic. Vom vedea, dar mai are un avantaj: va avea grijă de el la națională un om care știe cel mai bine cum e să crești fotbaliști tineri