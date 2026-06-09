Dan Udrea Întrebările și marile provocări ale Mondialului: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei? +23 foto
IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro
Opinii

Dan Udrea Întrebările și marile provocări ale Mondialului: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 09.06.2026, ora 18:44
alt-text Actualizat: 09.06.2026, ora 18:46
  • Joi începe o competiție cum n-a mai existat vreodată în istorie. La ce să ne așteptăm?
  • Primul meci va fi joi, de la 22:00, Mexic - Africa de Sud, în Ciudad de Mexico. Finala va fi peste 39 de zile, în Statele Unite ale Americii
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De joi seară, timp de 5 săptămâni și jumătate, fotbalul va reuși ceva ce la nivel planetar nu ar putea să reușească nimeni. Nici o țară sau un președinte al ei. Să abată, măcar puțin, atenția întregii lumi de la războaie, criza economică, încălzirea globală și lupta pentru a controla totul pe acest pământ.

Va începe Campionatul Mondial, unde România nu va fi, dar acest lucru nu ne va împiedica să ne consumăm și alimentăm, în același timp, pasiunea pentru acest sport, care s-a născut acum mai bine de un secol, dar care continuă să bifeze ceva cu adevărat unic: să unească oamenii de peste tot și să-i facă să se uite la un joc ale cărui reguli sunt cunoscute din Kiribati până în Azore și din Alaska până în Insulele Falkland.

Ce așteptări avem de la acest Mondial? Ce ne va propune din punct de vedere tactic? Care va fi trendul pe care îl va impune, care vor fi controversele și marile lui provocări? Câteva întrebări, acum, înainte de startul acestei competiții.

*Câte naționale vor propune sistemul cu 3 fundași centrali? Probabil că dintre favoritele la trofeu vor fi spre deloc, dar pentru noi, ca români, reperul sunt naționalele medii sau chiar mici de la acest Mondial.

*Câte echipe vor apela la sistemul cu doi atacanți centrali? E iarăși o întrebare privind trendul în privința naționalelor. Hagi a propus acest sistem odată cu primele două meciuri amicale.

*Care țară va avea cel mai frumos echipament? Sponsorul tehnic al reprezentativei României, Joma, nu îmbracă nici o națională de la Mondial. În schimb, Adidas are mai multe naționale decât Nike, iar Puma le ține piept, are cu o echipă mai puțin decât Nike și cu 3 sub producătorul german.

Echipamentul Columbiei de la Campionatul Mondial. Foto: A Bola
Echipamentul Columbiei de la Campionatul Mondial. Foto: A Bola

Galerie foto (23 imagini)

Echipamentul Portugaliei de la Campionatul Mondial. Foto: A Bola Echipamentul Japoniei de la Campionatul Mondial. Foto: A Bola Echipamentul Austriei de la Campionatul Mondial. Foto: A Bola Echipamentul Cehiei de la barajul pentru Campionatul Mondial. Foto: A Bola Echipamentul Argentinei de la Campionatul Mondial. Foto: A Bola
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*Vor fi cu adevărat protagoniste țările din Africa? Arată mai bine ca niciodată, au cote de piață mari și foarte mari.

Top 5 țări africane

  1. Coasta de Fildeș 522 milioane euro
  2. Maroc 500
  3. Senegal 480
  4. Algeria 260
  5. Ghana 235

*Aveam valoare să fim la acest Mondial? Gică Popescu a spus zilele acestea: „E frustrant să vezi Curacao și Haiti și noi să stăm acasă”. România e, într-adevăr, peste multe dintre participante, în privința cotei de piață, însă nu există nici o formație din Europa care să fie sub noi. În schimb, atenție, sunt alte 12 țări europene mai valoroase decât noi, dintre cele care au ratat prezența la CM. Printre acestea: Italia, Danemarca, Polonia, Ucraina, Georgia, chiar Țara Galilor, pe care am bătut-o în ultimul amical.

*Până unde va crește fotbalul? Există nu mai puțin de 4 naționale care trec de un miliard de euro valoare de piață a lotului la acest Mondial. Franța chiar sare de 1,5 miliarde! Iar între cele 4 nu se regăsesc Brazilia și Argentina, măcar una dintre ele fiind prezentă în 60% din finalele celor 22 de ediții de până acum.

*Se va păstra diversitatea campioanelor de la ultimele ediții? În intervalul 2002-2022, la cele 6 turnee, campioana a fost mereu alta:

  • Brazilia, 2002
  • Italia, 2006
  • Spania, 2010
  • Germania, 2014
  • Franța, 2018
  • Argentina, 2022

În afara acestor țări, primele favorite, în viziunea caselor de pariuri, sunt pentru CM din 2026: Anglia, Portugalia, Belgia și Norvegia.

*Cum va arăta la final cel mai bun 11 al Mondialului? Acum, înainte de start, raportat exclusiv la cotă, 7 naționale formează cea mai valoroasă echipă. Cel mai valoros pe fiecare post în parte, într-un sistem 4-4-2:

  • Garcia (Spania) - Hakimi (Maroc), Saliba (Franța), Pacho (Ecuador), N. Mendes (Portugalia) - Yamal (Spania), Vitinha (Portugalia), Pedri (Spania), Viniciuc (Brazilia) - Haaland (Norvegia), Mbappe (Franța)
Lamine Yamal (Foto: IMAGO) Lamine Yamal (Foto: IMAGO)
Lamine Yamal (Foto: IMAGO)

*Cât de utile vor fi noile reglementări din Legile Jocului? Aruncările de la margine trebuie executate mai repede, astfel de pierde posesia, schimbările trebuie urgentate, altfel jucătorul care intră stă pe margine cel puțin 1 minut, cine e accidentat își asumă că va rămâne în afara terenului măcar 60 de secunde.

*Apropo de arbitraj, câtă încredere va primi Istvan Kovacs din partea lui Pierluigi Collina? La precedentele două dispute, arbitrul român a fost trecut pe linie moartă. La Mondialul din Qatar nu a primit nici un meci, iar la Mondialul cluburilor de anul trecut a fost delegat la un singur meci, după care a fost trimis acasă. L-ați vedea pe Kovacs să se facă din nou de râs și Collina să-l umilească a treia oară?

FOTO: inside.fifa.com FOTO: inside.fifa.com
FOTO: inside.fifa.com

*Se va depăși pragul de 5 miliarde de persoane, la nivel global, atrase de Mondial pe toate platformele disponibile? Acest nivel a fost atins acum 4 ani, dar acum, conform estimărilor e posibil să se ajungă la peste 5,5 miliarde, iar finala din 19 iulie să treacă și ea de 1,5 miliarde telespectatori și să devină numărul 1 all-time.

*Vor exista controverse majore care să se învârtă în jurul rasismului, discriminării, sexismului? Aceasta e o temă pe care Infantino le-a dat-o arbitrilor și a anunțat indulgență zero pentru așa ceva. Cum e o competiție la care participă mai toate culturii lumii, cum la același turneu sunt și Iran, dar și Australia, și Arabia Saudită, dar și Japonia, Olanda și SUA, e posibil absolut orice pe stadioane și în afara lor. Vă amintiți de festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris 2024? Credeți că se vor repeta scenele în una dintre cele 3 ceremonii de acum, câte una pentru Mexic, Canada și SUA?

*Va fi huiduit și contestat Donald Trump atunci când va alege să fie prezent pe stadioane, la acest turneu final? L-ați vedea capabil să meargă la Iran - Egipt? Că la un SUA - Iran, foarte posibil în 16-imi, ar merge sigur. Ați vedea posibilă următoare scenă: Trump fluierat în Statele Unite, chiar la un meci în car SUA înfruntă Iran? Ar fi ceva!

Donald Trump și Gianni Infantino (FOTO: IMAGO) Donald Trump și Gianni Infantino (FOTO: IMAGO)
Donald Trump și Gianni Infantino (FOTO: IMAGO)

Să ne pregătim de Mondial. Vom face nopți albe, avem în față 104 meciuri, dar și o pasiune care nu ține cont de orele de disputare. Contează doar fotbalul!

Istvan Kovacs donald trump cm 2026
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