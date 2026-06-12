Kovacs la finala Mondialului? Agențiile de pariuri văd mai posibilă delegarea românului la ultimul act decât să fie Haaland, Messi sau Ronaldo golgheteri
Campionatul Mondial

Kovacs la finala Mondialului? Agențiile de pariuri văd mai posibilă delegarea românului la ultimul act decât să fie Haaland, Messi sau Ronaldo golgheteri

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 12.06.2026, ora 16:43
alt-text Actualizat: 12.06.2026, ora 17:37
  • Istvan Kovacs a fost și la precedentul CM, Qatar 2022, unde însă nu a condus niciun meci, ci a fost de 7 ori arbitru de rezervă.
  • E văzut cu a treia șansă, din lotul arbitrilor, de a conduce ultimul act de pe 19 iulie. Are deja oficiate toate finalele competițiilor europene intercluburi.
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FIFA a anunțat numele arbitrilor de la primele 16 partide ale Mondialului. Istvan Kovacs încă nu figurează printre aceștia, însă în viziunea agențiilor de pariuri e plasat printre favoriți pentru a oficia chiar finala turneului.

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Kovacs la finala Mondialului?

Superbet, cea mai importantă casă de profil din România, îl vede pe locul 3 în această competiție, pentru a fi la centru pe 19 iulie. Primii doi sunt tot centrali europeni.

Favoriții la a arbitra finala CM

  • Marciniak 7,50
  • Letexier 8,00
  • Kovacs 12,00
  • Makkelie 12,00
  • Vincic 12,00
  • Turpin 13,00
  • Oliver 13,00
  • Tello 13,00

Primul în această listă e polonezul care a oficiat ultimul act al ediției precedente a CM, senzaționalul meci dintre Argentina și Franța, scor 3-3, decis la loviturile de departajare. E extrem de puțin probabil să primească încă o dată finala.

Letexier e cel care a condus finala Euro 2024, e extrem de apreciat inclusiv de Collina, la FIFA, însă ar putea fi blocat dacă Franța va fi una dintre combatante.

Cine a arbitrat ultimele 8 finale de Mondial

  • 1994, Brazilia - Italia 0-0, 3-2 pen. Șandor Puhl (Ungaria)
  • 1998, Franța - Brazilia 3-0 Said Belqola (Maroc)
  • 2002, Brazilia - Germania 2-0 Pierluigi Collina (Italia)
  • 2006, Italia - Franța 1-1, 5-3 pen. Horacio Elizondo (Argentina)
  • 2010, Spania - Olanda 1-0 Howard Webb (Anglia)
  • 2014, Germania - Argentina 1-0 Nicola Rizzoli (Italia)
  • 2018, Franța - Croația 4-1 Nestor Pitana (Argentina)
  • 2022, Argentina - Franța 3-3, 4-2 pen. Szymon Marciniak (Polonia)

În acest moment, bookmakerii văd mai posibilă delegarea lui Kovacs la finala Mondialului decât, de exemplu, ca Messi sau Ronaldo să devină golgheterii competiției.

Cota lui Kovacs să arbitreze finala vs. alte evenimente care ar putea fi bifate la acest Mondial

  • Istvan Kovacs arbitrează finala 12,00
  • Haaland golgheterul CM 15,00
  • Germania campioană mondială 15,00
  • Messi golgheterul CM 17,00
  • Ronaldo golgheterul CM 20,00

Primele meciuri tari și considerate greu de arbitrat de la acest Mondial vor avea parte, cu preponderență, de arbitri europeni:

  • Brazilia - Maroc Vincic (Slovenia)
  • SUA - Paraguay Makkelie (Olanda)
  • Coasta de Fildeș - Ecuador Michael Oliver (Anglia)
  • Olanda - Japonia Ismail Elfath (SUA)

Istvan Kovacs, care are 41 de ani, are deja în palmares toate cele 3 finale ale competițiilor europene intercluburi: Champions, Europa și Conference League.

De asemenea, are bifate două turnee de Campionat European (2020 și 2024), dar și Mondialul din 2022, unde însă, în mod ciudat, nu a fost delegat la niciun joc în postura de central.

Ultimul meci arbitrat de un român la un Campionat Mondial datează din vara lui 1986.

La turneul din Mexic, de atunci, Ioan Igna a primit în sferturile de finală un super meci: Franța - Brazilia, care s-a decis în favoarea europenilor în urma loviturilor de departajare.

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