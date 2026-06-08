Theodor Jumătate Eriksen. Viața, dincolo de fotbal +48 foto
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Theodor Jumătate Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 08.06.2026, ora 09:00
alt-text Actualizat: 08.06.2026, ora 09:12
  • Două meciuri la distanță de cinci ani în care inima lui Christian Eriksen s-a oprit.
  • Resuscitarea făcută pe teren l-a salvat în 2021. Defibrilatorul implantat l-a salvat în 2026
  • Sabrina, soția sa, a fost de fiecare dată pe teren, în lacrimi. Nu îl mai vrea fotbalist. Îl vrea lângă ea. 
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Îmi amintesc de parcă ar fi fost ieri. 12 iunie 2021, ziua când inima lui Eriksen s-a oprit sub ochii mei.

Artistul naționalei daneze, decarul ei, juca la Euro împotriva Finlandei, la Copenhaga și, dintr-odată, s-a prăbușit pe gazon, iar eu mă uitam direct la el, ca milioane de oameni.

Privirea fixă a lui Eriksen mă urmărește și astăzi

Avea ochii larg deschiși când prietenul lui, Simon Kjaer, căpitanul echipei, s-a oprit lângă el și l-a întors într-o parte.

Era în stop cardiac, acea privire fixă mă urmărește și astăzi.

Eriksen, în stop cardiac, în urmă cu 5 ani. Doctorul Morten Boesen (primul din stânga, în albastru) l-a ajutat să trăiască. La fel, căpitanul danez Simon Kjaer (dreapta). Foto: Imago Eriksen, în stop cardiac, în urmă cu 5 ani. Doctorul Morten Boesen (primul din stânga, în albastru) l-a ajutat să trăiască. La fel, căpitanul danez Simon Kjaer (dreapta). Foto: Imago
Eriksen, în stop cardiac, în urmă cu 5 ani. Doctorul Morten Boesen (primul din stânga, în albastru) l-a ajutat să trăiască. La fel, căpitanul danez Simon Kjaer (dreapta). Foto: Imago

Doctorul echipei, Morten Boesen, i-a dat primul ajutor. Apoi au venit și paramedicii. L-au resuscitat în iarbă și l-au salvat.

Sabrina, soția sa, a coborât pe teren, în lacrimi. A crezut că murise, așa a povestit Kasper Schmeichel. Portarul și Kjaer au liniștit-o.

Dragostea de fotbal, prea mare. Defibrilatorul i-a dat speranțe

Am fost convins atunci că, după operație, după ce pericolul a trecut, Eriksen se va retrage. Era decizia așteptată probabil de toată lumea.

El a vrut altfel, pentru că iubirea de fotbal era prea mare. Acel mic dispozitiv „lipit” pe inima sa, ICD, Implantable Cardioverter Defibrillator, care are două funcții, și stimulator, și defibrilator, l-a făcut să creadă că poate continua. Și a continuat.

S-a despărțit de Inter, a ajuns la Brentford, apoi la Manchester United și, din 2025, la Wolfsburg.

Trei jucători, doctorul Boesen și Sabrina, în lacrimi. O imagine repetată după 5 ani

La fel, nu a putut încheia relația profundă cu naționala țării lui. De aceea juca, la 34 de ani, și în această zi de duminică, 7 iunie 2026.

Un amical la Odense cu Ucraina. Maehle, fundașul stânga care-i pasase mingea când Christian a căzut în 2021, era tot pe teren.

Eriksen, inconștient, pe teren, încă o dată. Foto: captură Prima Sport Eriksen, inconștient, pe teren, încă o dată. Foto: captură Prima Sport
Eriksen, inconștient, pe teren, încă o dată. Foto: captură Prima Sport

El, Christensen și Hojbjerg au retrăit șocul din 2021 când l-au văzut prăbușindu-se din nou în timpul meciului.

Nu doar ei, și nelipsitul medic Morten Boesen, care a spus că defibrilatorul i-a făcut inima să repornească. Micul dispozitiv l-a salvat.

Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (1).jpg
Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (1).jpg

Galerie foto (48 imagini)

Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (1).jpg Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (4).jpg Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (5).jpg Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (6).jpg Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (7).jpg
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Sabrina a mai coborât o dată din tribune în iarbă. Plângea și acum.

Ea nu îl mai vrea fotbalist. Nici ea, nici fiul, nici fiica lor. Toți îl vor lângă ei. În viață.

151 de selecții
are Christian Eriksen, record la naționala Danemarcei. Al 3-lea golgheter all-time, 46 de reușite. Plus 35 de pase decisive
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