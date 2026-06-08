Două meciuri la distanță de cinci ani în care inima lui Christian Eriksen s-a oprit.

Resuscitarea făcută pe teren l-a salvat în 2021. Defibrilatorul implantat l-a salvat în 2026.

Sabrina, soția sa, a fost de fiecare dată pe teren, în lacrimi. Nu îl mai vrea fotbalist. Îl vrea lângă ea.

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Îmi amintesc de parcă ar fi fost ieri. 12 iunie 2021, ziua când inima lui Eriksen s-a oprit sub ochii mei.

Artistul naționalei daneze, decarul ei, juca la Euro împotriva Finlandei, la Copenhaga și, dintr-odată, s-a prăbușit pe gazon, iar eu mă uitam direct la el, ca milioane de oameni.

Privirea fixă a lui Eriksen mă urmărește și astăzi

Avea ochii larg deschiși când prietenul lui, Simon Kjaer, căpitanul echipei, s-a oprit lângă el și l-a întors într-o parte.

Era în stop cardiac, acea privire fixă mă urmărește și astăzi.

Eriksen, în stop cardiac, în urmă cu 5 ani. Doctorul Morten Boesen (primul din stânga, în albastru) l-a ajutat să trăiască. La fel, căpitanul danez Simon Kjaer (dreapta). Foto: Imago

Doctorul echipei, Morten Boesen, i-a dat primul ajutor. Apoi au venit și paramedicii. L-au resuscitat în iarbă și l-au salvat.

Sabrina, soția sa, a coborât pe teren, în lacrimi. A crezut că murise, așa a povestit Kasper Schmeichel. Portarul și Kjaer au liniștit-o.

Dragostea de fotbal, prea mare. Defibrilatorul i-a dat speranțe

Am fost convins atunci că, după operație, după ce pericolul a trecut, Eriksen se va retrage. Era decizia așteptată probabil de toată lumea.

El a vrut altfel, pentru că iubirea de fotbal era prea mare. Acel mic dispozitiv „lipit” pe inima sa, ICD, Implantable Cardioverter Defibrillator, care are două funcții, și stimulator, și defibrilator, l-a făcut să creadă că poate continua. Și a continuat.

S-a despărțit de Inter, a ajuns la Brentford, apoi la Manchester United și, din 2025, la Wolfsburg.

Trei jucători, doctorul Boesen și Sabrina, în lacrimi. O imagine repetată după 5 ani

La fel, nu a putut încheia relația profundă cu naționala țării lui. De aceea juca, la 34 de ani, și în această zi de duminică, 7 iunie 2026.

Un amical la Odense cu Ucraina. Maehle, fundașul stânga care-i pasase mingea când Christian a căzut în 2021, era tot pe teren.

Eriksen, inconștient, pe teren, încă o dată. Foto: captură Prima Sport

El, Christensen și Hojbjerg au retrăit șocul din 2021 când l-au văzut prăbușindu-se din nou în timpul meciului.

Nu doar ei, și nelipsitul medic Morten Boesen, care a spus că defibrilatorul i-a făcut inima să repornească. Micul dispozitiv l-a salvat.

Sabrina a mai coborât o dată din tribune în iarbă. Plângea și acum.

Ea nu îl mai vrea fotbalist. Nici ea, nici fiul, nici fiica lor. Toți îl vor lângă ei. În viață.