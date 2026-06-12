Cristian Geambașu Gianni fără Claudia
Opinii

Cristian Geambașu Gianni fără Claudia

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 12.06.2026, ora 14:48
  • Președinta Mexicului a lipsit simbolic de la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale.
  • Sheinbaum nu a vrut să-și asocieze imaginea cu Infantino, unul dintre cei care îi cântă în strună lui Donald Trump. Adică personajul care a vrut să boteze Golful Mexicului în Golful Americii.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

O femeie în Jilțul Vulturului. Jilțul Vulturului este denumirea metaforică pentru cel/cea care ocupă funcția de președinte al Mexicului.

Claudia Sheinbaum Pardo este prima femeie șef de stat din istoria Mexicului.

Pe vremea legendarului dictator Porfirio Diaz, acum 150 de ani femeile aveau rol de reproducere, nu de conducere.

Dincolo de confort

Claudia Sheinbaum împlinește în curând 64 de ani și a fost om de știință și profesor universitar înainte de a intra în politică. Probabil că după ce îi va expira mandatul se va întoarce la universitate.

A fi politician în Mexic presupune ori un curaj ieșit din comun, ori că ești interfața marilor profitori ai regimului. A renunța la o carieră universitară pentru a fi politician înseamnă o viziune dincolo de propria carieră. Claudia Sheinbaum a ales dincolo de propriul confort academic.

Un gest simbolic într-un loc faimos

Simbolic, Claudiei Sheinbaum din Jilțul Vulturului îi fusese atribuit biletul cu numărul 00001 la meciul de deschidere al Cupei Mondiale.

Tot simbolic, președinta a ales să nu îl folosească și să îl dăruiască unei tinere, membră a comunității indigene și câștigătoare a unui concurs de jonglerii cu mingea desfășurat sub supravegherea guvernului de la Mexico City.

Claudia Sheinbaum Pardo (foto: Imago) Claudia Sheinbaum Pardo (foto: Imago)
Claudia Sheinbaum Pardo (foto: Imago)

În schimb, Sheinbaum a ales să asiste, alături de zeci de mii de suporteri, la ceremonia de deschidere și la meciul echipei Mexicului în faimoasa piață Zocalo din centrul capitalei.

Răsună și acum în Zocalo Square tunetul vocii lui Roger Waters. Big man, pig man/ Ha ha, charade you are! cu imaginea unui Trump caricaturizat umplând ecranul gigant.

Motivul profund al absenței

Absența neprotocolară de pe stadion a doamnei președinte nu a fost întâmplătoare. Și nici un banal mesaj populist încununat de prezența ei în Piața Zocalo.

Sheinbaum a lipsit de la festivitate pentru că nu a dorit să stea lângă Gianni Infantino, președintele FIFA. Adică lângă unul dintre valeții cei mai zeloși ai lui Donald Trump.

Trump e personajului care, printre alte aberații, a intenționat să boteze Golful Mexicului în Golful Americii. Sheinbaum nu a pus capul în pământ la delirul președintelui american, mai ales în privința luptei cu cartelurile drogurilor, și a reacționat cu declarații dure.

Cum credeți că s-ar fi văzut alăturarea dintre Sheinbaum și Infantino? Cel mai sigur ca un compromis scârbos.

Analiza ne obosește neuronii

La noi, știrea boicotului explicit al președintei Claudia Sheinbaum nu a fost considerată o știre.

În fond, ne aliniem direcției impuse de organismul condus de Gianni Infantino, fără politică. Nu participăm, nefiind calificați. Dar fiind popor vegetal, cum scria Ana Blandiana (câți mai știu cine este Ana Blandiana? Dar pe cine mai interesează?), suntem disciplinați. Și dornici de distracție.

E și păcat să fii altfel de vreme ce Antena 1, deținătorul de drepturi TV, ne răsfață cu o emisiune care îmbină divertismentul scremut cu analiza pe genunchi a meciurilor. Așa cică vrea publicul unei televiziuni generaliste, puțină hăhăială care să fie combinată cu nițeluș de analiză. Nu prea multă că ne obosește neuronii.

Distracția e de-abia la început!

Pricep că distracția e de-abia la început, că urmează tot soiul de surprize, cu șefi ai cuțitelor și șefi cu șprițul în participare extraordinară. Vom avea în platou (pe platou?!) de toate.

Mă gândesc că experți ca Florin Răducioiu și Bogdan Stelea se simt în largul lor alături de Șt. Bănică Jr. și, chiar dacă nu vor face o cântare împreună, vor fi stimulați de know-how-ul acestuia și își vor putea etala cunoștințele vaste despre fotbal.

Dar îi înțeleg, trebuie să trăim. Unii cu pretenții mai mari, alții cu ideea fixă că mai contează și cum. Unii cu pianul, alții cu țambalul.

Campionatul Mondial mexic gianni infantino donald trump cm 2026 Claudia Sheinbaum
Știrile zilei din sport
Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!
Campionatul Mondial
12.06
Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!
Citește mai mult
Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!
Rapid e gata să renunțe la vedete  3 jucători de bază ar putea pleca! Angelescu: „Am refuzat o ofertă pentru un al patrulea”
Superliga
12.06
Rapid e gata să renunțe la vedete 3 jucători de bază ar putea pleca! Angelescu: „Am refuzat o ofertă pentru un al patrulea”
Citește mai mult
Rapid e gata să renunțe la vedete  3 jucători de bază ar putea pleca! Angelescu: „Am refuzat o ofertă pentru un al patrulea”
Interzis în Canada la Mondial! Partey e în lotul Ghanei, dar nu poate juca în primul meci. Acuzațiile de viol apasă!
Campionatul Mondial
12.06
Interzis în Canada la Mondial! Partey e în lotul Ghanei, dar nu poate juca în primul meci. Acuzațiile de viol apasă!
Citește mai mult
Interzis în Canada la Mondial! Partey e în lotul Ghanei, dar nu poate juca în primul meci. Acuzațiile de viol apasă!
„Ești beat?” Șocul jucătorului german care era în vacanță când l-a sunat selecționerul să vină urgent la Mondial
Campionatul Mondial
12.06
„Ești beat?” Șocul jucătorului german care era în vacanță când l-a sunat selecționerul să vină urgent la Mondial
Citește mai mult
„Ești beat?” Șocul jucătorului german care era în vacanță când l-a sunat selecționerul să vină urgent la Mondial
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:44
Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!
Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!
23:40
Incredibila salvare a Bosniei FOTO. Veteranul Kolasinac a respins din fața porții goale cu ajutorul transversalei!
Incredibila salvare a Bosniei FOTO. Veteranul Kolasinac a respins din fața porții goale cu ajutorul transversalei!
22:37
De ce n-a ajuns Nsimba la Dinamo Obstacolul care a blocat transferul francezului care a mers la Craiova: „Așa a fost gândit jocul”
 De ce n-a ajuns Nsimba la Dinamo Obstacolul care a blocat transferul francezului care a mers la Craiova: „Așa a fost gândit jocul”
22:13
„Sigur va fi în finală” Favorita lui Gică Hagi pentru câștigarea CM 2026: „E preferata mea” » Cea mai frumoasă amintire de la un turneu final
„Sigur va fi în finală” Favorita lui Gică Hagi pentru câștigarea CM 2026: „E preferata mea” » Cea mai frumoasă amintire de la un turneu final
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Top stiri
Kovacs la finala Mondialului? Agențiile de pariuri văd mai posibilă delegarea românului la ultimul act decât să fie Haaland, Messi sau Ronaldo golgheteri
Campionatul Mondial
12.06
Kovacs la finala Mondialului? Agențiile de pariuri văd mai posibilă delegarea românului la ultimul act decât să fie Haaland, Messi sau Ronaldo golgheteri
Citește mai mult
Kovacs la finala Mondialului? Agențiile de pariuri văd mai posibilă delegarea românului la ultimul act decât să fie Haaland, Messi sau Ronaldo golgheteri
UEFA amenință CFR cu excluderea Amendă de 200.000 de euro + un ultim avertisment privind participarea în Europa
Superliga
12.06
UEFA amenință CFR cu excluderea Amendă de 200.000 de euro + un ultim avertisment privind participarea în Europa
Citește mai mult
UEFA amenință CFR cu excluderea Amendă de 200.000 de euro + un ultim avertisment privind participarea în Europa
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
Campionatul Mondial
12.06
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
Citește mai mult
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
Mesajul constructorului pentru bucureștenii din Doamna Ghica, mulți exasperați că nu sunt muncitori pe șantier, la șinele de tramvai. Explicațiile pentru ce se vede
B365
12.06
Mesajul constructorului pentru bucureștenii din Doamna Ghica, mulți exasperați că nu sunt muncitori pe șantier, la șinele de tramvai. Explicațiile pentru ce se vede
Citește mai mult
Mesajul constructorului pentru bucureștenii din Doamna Ghica, mulți exasperați că nu sunt muncitori pe șantier, la șinele de tramvai. Explicațiile pentru ce se vede

Echipe/Competiții

fcsb 24 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 22 rapid 4 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
13.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share