Președinta Mexicului a lipsit simbolic de la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale.

Sheinbaum nu a vrut să-și asocieze imaginea cu Infantino, unul dintre cei care îi cântă în strună lui Donald Trump. Adică personajul care a vrut să boteze Golful Mexicului în Golful Americii.

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O femeie în Jilțul Vulturului. Jilțul Vulturului este denumirea metaforică pentru cel/cea care ocupă funcția de președinte al Mexicului.

Claudia Sheinbaum Pardo este prima femeie șef de stat din istoria Mexicului.

Pe vremea legendarului dictator Porfirio Diaz, acum 150 de ani femeile aveau rol de reproducere, nu de conducere.

Dincolo de confort

Claudia Sheinbaum împlinește în curând 64 de ani și a fost om de știință și profesor universitar înainte de a intra în politică. Probabil că după ce îi va expira mandatul se va întoarce la universitate.

A fi politician în Mexic presupune ori un curaj ieșit din comun, ori că ești interfața marilor profitori ai regimului. A renunța la o carieră universitară pentru a fi politician înseamnă o viziune dincolo de propria carieră. Claudia Sheinbaum a ales dincolo de propriul confort academic.

Un gest simbolic într-un loc faimos

Simbolic, Claudiei Sheinbaum din Jilțul Vulturului îi fusese atribuit biletul cu numărul 00001 la meciul de deschidere al Cupei Mondiale.

Tot simbolic, președinta a ales să nu îl folosească și să îl dăruiască unei tinere, membră a comunității indigene și câștigătoare a unui concurs de jonglerii cu mingea desfășurat sub supravegherea guvernului de la Mexico City.

Claudia Sheinbaum Pardo (foto: Imago)

În schimb, Sheinbaum a ales să asiste, alături de zeci de mii de suporteri, la ceremonia de deschidere și la meciul echipei Mexicului în faimoasa piață Zocalo din centrul capitalei.

Răsună și acum în Zocalo Square tunetul vocii lui Roger Waters. Big man, pig man/ Ha ha, charade you are! cu imaginea unui Trump caricaturizat umplând ecranul gigant.

Motivul profund al absenței

Absența neprotocolară de pe stadion a doamnei președinte nu a fost întâmplătoare. Și nici un banal mesaj populist încununat de prezența ei în Piața Zocalo.

Sheinbaum a lipsit de la festivitate pentru că nu a dorit să stea lângă Gianni Infantino, președintele FIFA. Adică lângă unul dintre valeții cei mai zeloși ai lui Donald Trump.

Trump e personajului care, printre alte aberații, a intenționat să boteze Golful Mexicului în Golful Americii. Sheinbaum nu a pus capul în pământ la delirul președintelui american, mai ales în privința luptei cu cartelurile drogurilor, și a reacționat cu declarații dure.

Cum credeți că s-ar fi văzut alăturarea dintre Sheinbaum și Infantino? Cel mai sigur ca un compromis scârbos.

Analiza ne obosește neuronii

La noi, știrea boicotului explicit al președintei Claudia Sheinbaum nu a fost considerată o știre.

În fond, ne aliniem direcției impuse de organismul condus de Gianni Infantino, fără politică. Nu participăm, nefiind calificați. Dar fiind popor vegetal, cum scria Ana Blandiana (câți mai știu cine este Ana Blandiana? Dar pe cine mai interesează?), suntem disciplinați. Și dornici de distracție.

E și păcat să fii altfel de vreme ce Antena 1, deținătorul de drepturi TV, ne răsfață cu o emisiune care îmbină divertismentul scremut cu analiza pe genunchi a meciurilor. Așa cică vrea publicul unei televiziuni generaliste, puțină hăhăială care să fie combinată cu nițeluș de analiză. Nu prea multă că ne obosește neuronii.

Distracția e de-abia la început!

Pricep că distracția e de-abia la început, că urmează tot soiul de surprize, cu șefi ai cuțitelor și șefi cu șprițul în participare extraordinară. Vom avea în platou (pe platou?!) de toate.

Mă gândesc că experți ca Florin Răducioiu și Bogdan Stelea se simt în largul lor alături de Șt. Bănică Jr. și, chiar dacă nu vor face o cântare împreună, vor fi stimulați de know-how-ul acestuia și își vor putea etala cunoștințele vaste despre fotbal.

Dar îi înțeleg, trebuie să trăim. Unii cu pretenții mai mari, alții cu ideea fixă că mai contează și cum. Unii cu pianul, alții cu țambalul.