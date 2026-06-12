Interzis în Canada la Mondial! Partey e în lotul Ghanei, dar nu poate juca în primul meci. Acuzațiile de viol apasă!

Thomas Partey a fost respins de autoritățile canadiene, care au refuzat să-l primească pe teritoriul țării la Mondial.

Mijlocașul în vârstă de 32 de ani, fost la Arsenal, ratează meciul Ghanei cu Panama, la Toronto.

Partey are șapte acuzații de viol și alta de agresiune sexuală îndreptate împotriva lui. Când are loc procesul.

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Thomas Partey a crezut că poate juca încă de la început la acest Campionat Mondial.

Mai ales că selecționerul Ghanei, portughezul Carlos Queiroz, l-a inclus în lotul de 26 pentru turneul final.

Canada i-a refuzat viza lui Partey din cauza acuzațiilor de viol

Numai că, vineri, 12 iunie, autoritățile canadiene l-au respins pe mijlocașul în vârstă de 32 de ani. Nu i-au permis fostului jucător al lui Arsenal și Villarreal să pătrundă pe teritoriul „Frunzei de Arțar”.

Partey a fost audiat și în toamna lui 2025, și în primăvara lui 2026 la Londra în dosarul acuzațiilor de viol. Foto: Imago

Cauza interdicției impuse de Canada? Cele șapte acuzații de viol și alta de agresiune sexuală îndreptate împotriva lui în Marea Britanie.

A fost audiat de două ori la Londra și tot în capitala Angliei va avea loc procesul, la începutul lui 2027.

Partey nu joacă pentru Ghana cu Panama

Aceste acuzații apasă acum. Implicarea sa în acest scandal i-a făcut pe canadieni să nu-l primească în țară.

Partey, surprins în amicalul din martie, 1-5 la Viena cu Austria. Foto: Imago

Ceea ce înseamnă că, deși e parte din lotul Ghanei pentru CM 2026, nu va putea fi folosit de Queiroz în echipa „Black Stars” la primul meci al turneului final.

Miercuri seară (joi dimineață în România, ora 02:00), cu Panama, la Toronto.

SUA îl acceptă pe Partey contra Angliei și Croației

Partey ar putea juca următoarele două partide la CM 2026, ambele în Statele Unite, care nu i-au interzis viza mijlocașului.

23 iunie, cu Anglia, la Boston.

27 iunie, cu Croația, la Philadelphia.

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