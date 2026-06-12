Două scene triste din Mexic - Africa de Sud, cu un spectator și arbitrul de centru în prim-plan.

Concluziile după seara și prima dimineață de CM: un meci deosebit de slab, urmat de unul bun în care asiaticii i-au subordonat pe europeni

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Ceremonia de deschidere de le Azteca a fost atât de simplă și naturală, încât nu se va viraliza pe rețelele sociale.

Aplauze pentru modul în care Mexic a știut să prefațeze acest Mondial. N-a făcut-o în numele comercialului, ci exact pe modul autentic în care oamenii de acolo trăiesc fotbalul.

Mexic - Africa de Sud nu a fost meci de fotbal

Ce a urmat însă ceremoniei nu a fost fotbal. A fost un meci foarte slab, fără ritm, fără nimic tehnic sau tactic.

Africa de Sud părea o echipă adusă să joace un sport pe care nu l-a practicat niciodată.

Încercările de a construi de la portar, când mingea se urca efectiv pe conaționalii lui Ngezana la fiecare atingere, au arătat că fotbalul nu e chiar pentru oricine.

Un arbitru incapabil să vorbească

Meci submediocru, în care arbitrul brazilian Sampaio a părut să fie în pragul unui AVC când a fost nevoit să explice pe stadion a doua eliminare din meci.

Efectiv, aveai impresia că e pus să-și anunțe propria condamnare la moarte, atât de incapabil să vorbească a fost. A fost o scenă care a decredibilizat din start oamenii lui Collina.

Cielito Lindo vs TikTok

În schimb, publicul a fost fantastic. Ritmurile de Cielito Lindo au fost frumusețea meciului, stricate doar de un fan mexican, surprins de camerele TV la golul al doilea: în loc să urmărească bucuria jucătorilor și să participe la ea, se filma pe el însuși, probabil într-un live pe TikTok. E, până la urmă, realitatea acestei lumi.

Mexic - Africa de Sud a fost atât de slab, încât alarma telefonului care a sunat la ora 05:00, pentru al doilea meci, a părut o cruntă pedeapsă. Și o invitație de da continua somnul. Dar am dat o șansă partidei Coreea de Sud - Cehia. Și a meritat din plin.

Ce fotbal pentru Coreea!

Ce meci bun! Ce echipă are Coreea, ce fotbal a jucat, ce revenire a produs!

A fost o confruntare în care viteza și tehnica au învins forța. Cehia a contat doar la fazele fixe, în rest, pe teren a existat doar Coreea.

Golul de 1-1 e o bijuterie: de la modul în care se construiește un atac, reușita a fost precedată de o posesie a asiaticilor care cred că a durat vreo două minute, până la poziționare și calitățile tehnice ale lui Hwang, care a creat o superfinalizare.

Puma a fost sfâșiată!

Coreea a jucat fotbal tot meciul. Mereu pase înainte, totul în viteză, într-un ritm care nu a fost afectat nici în final de meci. Cred că e cea mai bună echipă din grupa A, nu m-ar mira să termine pe primul loc.

În afara meciurilor, câteva lucruri merită remarcate în acest start de turneu: