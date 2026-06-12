A început Mondialul! Mexic a învins Africa de Sud în primul meci. Coreea de Sud, revenire spectaculoasă cu Cehia!

Mexic s-a impus în meciul inaugural de la Cupa Mondială, 2-0 împotriva Africii de Sud.

În al doilea meci, Cehia a pierdut, scor 1-2, în fața Coreei de Sud, după ce deschisese scorul.

CM 2026 are un număr record de 104 meciuri. Acestea se vor disputa între 11 iunie și 19 iulie, pe stadioane din SUA, Mexic și Canada.

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Programul este unul foarte aglomerat, iar orele de start dintre cele mai diverse, inclusiv dimineața devreme în România.

Prima fază a grupelor a început joi și se încheie pe 18 iunie, cu câte două meciuri în fiecare grupă. În total, vor fi 6 pe grupă.

Programul primei faze a grupelor CM 2026

GRUPA A

Mexic - Africa de Sud (Mexico City) 2-0

Au marcat: Quinones (min. 9), Jimenez (min. 67)

Quinones (min. 9), Jimenez (min. 67) Au fost eliminați: Montes (min. 90+2) / Sithole (min. 49), Zwane (min. 84)

Coreea de Sud - Cehia (Guadalajara) 2-1

Au marcat: Hwang Inbeom ('67), Oh Hyeongyu ('80) / Krejci ('59)

Clasament Grupa A

ECHIPĂ PUNCTE 1. Mexic 3 2. Coreea de Sud 3 3. Cehia 0 4. Africa de Sud 0

GRUPA B

12 iunie, 22:00 » Canada - Bosnia (Toronto)

13 iunie, 22:00 » Qatar - Elveția (San Francisco)

GRUPA C

14 iunie, 01:00 » Brazilia - Maroc (New York/New Jersey)

14 iunie, 04:00 » Haiti - Scoția (Boston)

GRUPA D

13 iunie, 04:00 » SUA - Paraguay (Los Angeles)

14 iunie, 07:00 » Australia - Turcia (Vancouver)

GRUPA E

14 iunie, 20:00 » Germania - Curaçao (Houston)

15 iunie, 02:00 » Coasta de Fildeș - Ecuador (Philadelphia)

GRUPA F

14 iunie, 23:00 » Olanda - Japonia (Dallas)

15 iunie, 05:00 » Suedia - Tunisia (Monterrey)

GRUPA G

15 iunie, 22:00 » Belgia - Egipt (Seattle)

16 iunie, 04:00 » Iran - Noua Zeelandă (Los Angeles)

GRUPA H

15 iunie, 19:00 » Spania - Capul Verde (Atlanta)

16 iunie, 01:00 » Arabia Saudită - Uruguay (Miami)

GRUPA I

16 iunie, 22:00 » Franța - Senegal (New York/New Jersey)

17 iunie, 01:00 » Irak - Norvegia (Boston)

GRUPA J

17 iunie, 04:00 » Argentina - Algeria (Kansas City)

17 iunie, 07:00 » Austria - Iordania (San Francisco)

GRUPA K

17 iunie, 20:00 » Portugalia - RD Congo (Houston)

18 iunie, 05:00 » Uzbekistan - Columbia (Mexico City)

GRUPA L

17 iunie, 23:00 » Anglia - Croația (Dallas)

18 iunie, 02:00 » Ghana - Panama (Toronto)

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