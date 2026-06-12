UEFA amenință CFR cu excluderea Amendă de 200.000 de euro + un ultim avertisment privind participarea în Europa

CFR Cluj a primit o amendă în valoare de 200.000 de euro de la Corpul de Control Financiar al Cluburilor UEFA (CFCB), din cauza restanțelor înregistrate în sezonul 2025/26.

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Continuă veștile proaste pentru CFR Cluj. Formația din Gruia se confruntă cu probleme financiare de mai mulți ani, iar acum a primit o lovitură cruntă.

CFR Cluj, amendată de UEFA cu 200.000 de euro! Riscă excluderea din cupele europene

În sezonul 2025/26, șapte cluburi au făcut obiectul unor proceduri în fața Organismului de Control Financiar al Cluburilor UEFA (CFCB) pentru neplata datoriilor către alte cluburi, angajați și/sau autorități sociale și fiscale.

Printre acestea se află și CFR Cluj, care a primit o amendă de 200.000 de euro!

În plus, formația din Gruia va intra sub monitorizarea UEFA în următoarele două sezoane. Astfel, în cazul în care va mai acumula datorii, CFR va fi exclusă din competițiile europene.

„Din cauza circumstanţelor agravante, şi anume recidiva şi/sau datoriile restante de peste 90 de zile, următoarelor patru cluburi li s-a impus, de asemenea, excluderea cu suspendare de la participarea la următoarea competiţie UEFA pentru care se vor califica:

CFR 1907 Cluj (ROU) şi FC Ballkani (KOS), excluderea este suspendată pentru o perioadă de probă de două sezoane şi va fi aplicată în cazul în care cluburile vor avea restanţe de plată în sezoanele 2026/27 şi 2027/28;

FK Buducnost Podgorica (MNE) şi FC Ordabasy Shymkent (KAZ), excluderea este suspendată pentru o perioadă de probă de un sezon şi va fi aplicată numai dacă cluburile au datorii restante în sezonul 2026/27”, se arată în comunicatul emis de UEFA.

Echipele sancționate de CFCB:

• CFR 1907 Cluj (ROU) - 200.000 €

• FC Ballkani (KOS) - 200.000 €

• FK Buducnost Podgorica (MNE) - 95.000 €

• FC Ordabasy Shymkent (KAZ) - 75.000 €

• FK Sarajevo (BIH) - 20.000 €

• Athletic Club (ESP) - 10.000 €

UEFA a ținut să demonstreze că nu glumește când vine vorba de excluderea din cupele europene.

„Dinamo Batumi (GEO) avea datorii restante în sezonul 2025/26 şi, prin urmare, Camera I a CFCB a aplicat excluderea prevăzută în decizia sa anterioară luată în martie 2025. Această decizie a fost contestată în faţa Camerei de Apel a CFCB.

Aceasta din urmă a respins apelul clubului şi a confirmat decizia Camerei I de a exclude clubul din următoarea competiţie de cluburi UEFA pentru care s-ar califica în următoarele trei (3) sezoane, începând cu 2026/27. Cazul poate fi încă contestat în faţa Tribunalului de Arbitraj Sportiv”, se mai arată în comunicatul emis de UEFA

CFR Cluj va juca în preliminariile Conference League

După ce a încheiat sezonul pe locul 3, CFR Cluj va reprezenta România în Conference League. Formația din Gruia își va începe parcursul din turul al doilea.

Ardelenii își vor afla adversara săptămâna viitoare, atunci când va avea loc tragerea la sorți. Vor fi cap de serie.

Posibili adversari CFR Cluj în turul 2 din Conference League:

Motherwell (Scoția)

Vikingur (Insulele Feroe)

La Fiorita (San Marino)

DAC Dunajska Streda (Slovacia)

GAIS Goteborg (Suedia)

IFK Goteborg (Suedia)

NK Varazdin (Croația)

Beitar Ierusalim (Israel)

Decic Tuzi (Muntenegru)

Dila Gori (Georgia)

MSK Zilina (Slovacia)

Vojvodina Novi Sad (Serbia)

Gzira United (Malta)

Hapoel Tel-Aviv (Israel)

Paksi FC (Ungaria)

DVSC Debrecen (Ungaria)

Polissya Zhytomyr (Ucraina)

LNZ Cherkasy (Ucraina)

Zeleznicar Pancevo (Serbia)

FK Sarajevo (Bosnia și Herțegovina)

Atletic Club d'Escaldes (Andorra)

St Joseph's FC (Gibraltar)

Urartu FC (Armenia)

FC Struga (Macedonia de Nord)

Dinamo Tbilisi (Georgia)

NK Koper (Slovenia)

NK Bravo (Slovenia)

Aluminij (Slovenia)

Turan Tovuz (Azerbaidjan)

Egnatia Rrogozhine (Albania)

Zimbru Chisinau (Moldova)

Torpedo Kutaisi (Georgia)

Valur Reykjavik (Islanda)

FK Auda (Letonia)

Velez Mostar (Bosnia și Herțegovina)

CSKA 1948 Sofia (Bulgaria)

Shelbourne (Irlanda)

Derry City (Irlanda de Nord)

Vestri (Islanda)

KF Dukagjini (Kosovo)

Coleraine (Irlanda de Nord)

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