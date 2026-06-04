Las că știe ea ce vrea, ar fi parafrazarea unui banc comunist în care cuvântul „Dinamo” era înlocuit de „milițienii” care „știe ei ce vrea”.

Evaluat financiar, clubul clasat al 4-lea la final de sezon se află la coada clasamentului. Asta în pofida imaginii foarte bune pe care o are lumea fotbalului despre „proiectul” Dinamo.

Aceeași lume plină de bune intenții continuă să nu priceapă însă farsa cu Alex Pop, care a fost și pe foaia de joc și nuntaș la Cluj.

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Circulă o legendă urbană construită pe tema că Dinamo este un model de creștere sănătoasă, în trepte line, asumate.

Lumea fotbalului, sensibilă la axiome lansate de autoproclamați experți, a preluat vesel ideea și a ridicat ode acestui tip de manageriat.

Ni s-a spus de la vârful clubului, de regulă pe tonul acela ritos-condescendent, că Dinamo ar fi un exemplu de dezvoltare armonioasă și bună practică financiar contabilă.

Adevărul

Adevărul lovește sec și cu atât mai puternic cu cât falsul este mai mare. În evaluarea sănătății financiare, un nou criteriu adăugat la caietul de sarcini prin care FRF licențiază cluburile profesioniste (subiectul este dezvoltat în articolul lui Dan Udrea), Dinamo este la coada clasamentului, devansând doar FC Botoșani!

Cu cele 34 de puncte obținute, clubul câinilor de rit nou și siglă postmodernistă se află la mai puțin de jumătate din punctele obținute de FCSB, 83,5.

FCSB ocupă locul 3 în clasamentul stabilității și predictibilității financiare, pe prima poziție situându-se U Cluj, iar campioana Craiova pe 4.

Ce fel de însănătoșire este aceasta?!

De unde se vede că gospodărirea banilor, esențială pentru soliditatea unui club, merge mână în mână cu solvența, dar nu este chiar proiecția identică a rezultatelor din teren. Totuși, la Dinamo discrepanța între vorbe și imagine, de o parte, și realitate este uriașă.

Să fie de vină și greaua moștenire, adică punctul din care a plecat reconstruirea clubului amenințat cu extincția? Se poate, dar măcar de doi ani șefii clubului vorbesc despre însănătoșire. Despre performanță.

Aspirația către play-off, reușită de două ori, și către locurile de cupe europene, deocamdată ratată, vorbește despre ambiția de a reda demnitatea clubului.

Pacienți bine plătiți

Un alt motiv pentru locul codaș ar putea fi pasivul din buget provocat de salarii supradimensionate și suprarealiste.

Când îi dai peste 20.000 de euro salariu lunar pacientului George Pușcaș (unele surse pretind că fi vorba de 30.000?!), la care s-ar fi adăugat 50.000 ca primă de instalare, atunci începi să îți pui întrebări.

George Pușcaș (FOTO: Sport Pictures)

Cum își permite Dinamo așa ceva? Jucătorii transferați sunt pacienți activi sau în convalescență. Pușcaș, Mazilu, parțial Țicu, el prinzând totuși mai multe minute pe teren. În continuare, Dinamo nu este magnet pentru jucători transferabili, deși plafonul salarial nu este atât de jos din informațiile care circulă.

Eșecul campaniei de transferuri în pasajul dintre sezonul regulat și play-off a fost încă un semn că lucrurile evoluează într-o zonă gri. Dinamo terminase la 2 puncte de liderul Craiova sezonul regulat și cu ceva întăriri se putea implica serios în lupta pentru titlu.

Lumea, aceea care aplaudă necondiționat proiectul alb-roșiilor, a fost nedumerită. Acum probabil că s-a mai dumirit.

Să nu zici ceva de Kopic!

La ce să ne așteptăm pentru următorul an competițional? Dacă dinamica se respectă, la nimic spectaculos. Nici în materie de transferuri, nici în planul jocului.

Zeljko Kopic, despre care dacă îți exprimi o îndoială ești considerat eretic și habarnist, pare și el pe un palier de unde nu mai poate aduce plusvaloare.

Cu același material uman și cu același antrenor destoinic, dar intrat și el în rutină este greu de prevăzut progresul. Posibil să mă înșel, nu am stofă de oracol.

Zeljko Kopic (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Iar nunta

Reapare încă o dată povestea nunții lui Alexandru Pop, programată fix în ziua în care Dinamo disputa barajul pentru Conference League cu FCSB.

Președintele Andrei Nicolescu a venit cu noi explicații, care nu risipesc deloc senzația de absurd comic stârnită de trecerea pe foaia de joc a mirelui. Dimpotrivă.

„Pe foaie a fost trecut pentru că oricum nu aveam jucător suplimentar, deci nu am scos pe nimeni ca să-l trecem pe Pop. Din perspectiva asta nu este nimic amator. (...) Am încercat să vedem dacă mai avem o soluție.

Chiar și în condițiile în care ar fi venit de la nuntă, e un jucător profesionist care cred că putea să facă față 30-40 de minute.

În momentul ăla s-a pus problema dacă acomodăm orarul de zbor cu meciul și nunta lui, dar s-a decis să fie trecut pe foaie în cazul în care se întâmplă asta. Nu s-a întâmplat și asta e singura poveste, nu există altceva în spate” - Andrei Nicolescu, președinte Dinamo.

Îndrumar de bune practici pentru conducători

Singura poveste este caraghioslâcul situației. Care situație nu s-a acomodat cu realitatea.

„Ca și președinte”, cum ar spune domnul Nicolescu (siluire frecventă a limbii române acest „ca și” care ar evita cacofoniile), cel mai potrivit era să o lăsați așa cum a căzut sau să fiți autoironic.

Lumea apreciază când ești mai puțin solemn și un pic mai modest. Plus că umorul este treabă grea, nu știu dacă v-ați dat seama. Luați acest îndrumar de bune practici ca pe niște sfaturi tehnice. Doar vin de la un inginer.