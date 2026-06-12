Ex-atacantul „câinilor” revine A fost prezentat oficial azi: „Întors pentru a construi viitorul lui Dinamo”

Fostul atacant dinamovist Marius Alexe, 36 de ani, revine în club ca antrenor

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Acesta era deja protagonistul unui parteneriat între Udinese Academy România, pe care o coordonează, și Academia clubului alb-roșu. Acum, el a fost prezentat ca antrenor la grupa U18 a „câinilor”.

Marius Alexe – Antrenor Grupa U18 în Academia Dinamo, pentru sezonul 2026-2027

„Puțini oameni întruchipează spiritul tanar dinamovist la fel de autentic precum Marius Alexe.

Format în Academia Dinamo și lansat în fotbalul mare de clubul din Ștefan cel Mare, Marius reprezintă exemplul perfect al jucătorului care a parcurs toate etapele dezvoltării sportive până la prima echipă.

Produs 100% al școlii dinamoviste, Alexe a debutat la nivel de seniori pentru Dinamo și a adunat 161 de meciuri în tricoul alb-roșu, marcând 41 de goluri și contribuind la câștigarea Cupei României și a Supercupei României în sezonul 2012-2013.

Revenirea sa în cadrul Academiei SC Dinamo 1948 reprezintă mai mult decât o simplă numire în staff-ul tehnic. Este întoarcerea acasă a unui fost elev al academiei, care înțelege perfect valorile, tradiția și responsabilitatea pe care le presupune tricoul lui Dinamo.

În decembrie 2025, clubul a anunțat oficial integrarea lui Marius Alexe în staff-ul tehnic al Academiei Dinamo, considerându-l un model pentru noile generații de jucători.

Ca antrenor al Grupei de Tineret în sezonul 2026-2027, Marius Alexe își propune să transmită jucătorilor nu doar cunoștințe tehnico-tactice, ci și cultura performanței specifice clubului Dinamo: disciplină, caracter, spirit de sacrificiu și dorința permanentă de progres.

Experiența sa de fost atacant la nivel înalt, combinată cu activitatea desfășurată în dezvoltarea copiilor și juniorilor, oferă tinerilor fotbaliști un mentor care a trăit pe propria piele drumul de la academia clubului până la performanța de senior.

Prin profesionalism, experiență și atașamentul profund față de club, Marius Alexe reprezintă una dintre figurile care pot contribui la formarea noii generații de jucători dinamoviști și la consolidarea identității Academiei SC Dinamo 1948.

«Crescut de Dinamo. Format de Dinamo. Întors pentru a construi viitorul lui Dinamo»”, au scris roș-albii pe pagina academiei.

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