Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a vorbit despre mutările care vor avea loc în această vară în Giulești.

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Mohammed Kamara, 28 de ani, extremă stânga de la CFR Cluj, va fi prezentat oficial în curând, iar vișiniii mai pregătesc și alte mutări.

Victor Angelescu: „Ni l-am dori pe Rareș Ilie”

„Îl vom anunța pe Kamara în cel mai scurt timp, dacă totul va fi ok cu vizita medicală, dacă nu mai apare nimic. Accidentarea lui e identică cu ce a avut Albion Rrahmani, l-am trimis la același doctor, l-a verificat, totul a decurs bine.

El va face extra exerciții pentru tendon, dar Pancu îl va avea repede la dispoziție. Ne vom baza pe el în cantonament. Va putea să joace din debutul sezonului.

Daniel știe cum va aborda meciurile, pe stânga avem Petrila și Talisson - care e accidentat pe termen lung, mai are 4 luni, revine Omar El Sawy, care mai poate juca acolo, dar cam aceștia erau jucătorii de bandă și trebuia să luăm una.

Kamara poate juca și dreapta, Petrila a mai jucat anumite meciuri ca număr 10. Ideea e să avem jucători buni pe fiecare poziție.

Toți jucătorii tineri, împrumutați se întorc, se antrenează și se va lua o decizie. Pop, Ignat, Ungureanu, El Sawy, toți.

Ni l-am dori pe Rareș Ilie, vom vedea ce se întâmplă cu Nice, care a jucat barajul de Ligue 1, vom discuta și cu ei, să vedem ce-și doresc cu jucătorul.

Pancu l-a antrenat la U21, îl cunoaște foarte bine, și eu am o relație bună cu el și părinții lui. E un produs al Rapidului, e rapidist, ni-l dorim foarte mult. Și el ar vrea să joace din nou la Rapid.

Cu Vladan Bubanja (n.r. mijlocaș defensiv de la Osijek, 27 de ani) nu suntem atât de aproape pe cât s-a scris. Sunt niște discuții, dar vom vedea în următoarele zile ce se va întâmplat. E un jucător interesant. Nu vine gratis, negociem anumite lucruri din contractul lui.

Nu avem discuție cu vreun alt jucător de la CFR în momentul de față, poate pe viitor. Acum nici cu clubul, nici cu vreun jucător. Doar cu fotbaliști din străinătate.

Despre plecări, la Dobre sunt tatonări, la Petrila, Borza, dar nimic concret. Am refuzat o ofertă pentru un alt jucător, nu unul dintre aceștia trei. Era prea mică față de valoarea jucătorului și am refuzat-o.

E abia începutul campaniei, vor fi și veniri, și plecări. E clar că trebuie să facem schimbări în lot. Dacă vor veni 5-6 jucători, atunci vor pleca alți 5-6”, a spus Angelescu la Prima Sport.

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