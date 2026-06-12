„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur

Debutul Campionatului Mondial la Antena 1 nu a adus doar interes pentru meciurile transmise, ci și un val de reacții din partea telespectatorilor față de formula aleasă pentru studioul de analiză.

Pe lângă criticile clasice la adresa comentatorilor, cel mai mare val de reacții l-a generat prezența unei vedete în studio. Este vorba despre Ștefan Bănică Jr.

Explicația prezenței lui în emisiunea inaugurală, mai jos în articol.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Antena 1 a mizat pe o combinație între divertisment și expertiză sportivă, avându-i ca moderatori pe cântărețul Ștefan Bănică Jr., jurnaliștii Dan Pavel și Olivia Păunescu, și invitați speciali pe foștii internaționali Florin Răducioiu și Bogdan Stelea.

Potrivit informațiilor apărute înaintea startului competiției, Antena 1 și-a propus să păstreze specificul unei televiziuni generaliste, combinând analiza fotbalistică cu prezențe cunoscute publicului larg.

Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?! Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1

Cu toate acestea, alegerea lui Ștefan Bănică Jr. pentru rolul de moderator a stârnit numeroase comentarii critice în social media.

Mulți telespectatori au pus sub semnul întrebării legătura artistului cu fenomenul fotbalistic.

Microbiștii au criticat fără menajamente apariția cântărețului în studioul de Mondial de la Antena 1.

„Jalnici comentatori: Bănică (nu știu ce legătură are cu sportul!)”, a scris un utilizator pe pagina de Facebook a postului.

Un altul a comentat: „Ce caută Bănică acolo? Este un antifotbal”.

Nemulțumirile au continuat și în alte mesaje: „Bă, dar l-ați lăsat pe Piți și l-ați luat pe Ștefan Bănică?”, respectiv „Ștefan Bănică moderator al studioului e o altă «reușită» marca Antena. Credeam că v-ați învățat minte după experiența Mihai Morar comentator la F1, dar văd că nu e cazul”.

Alți fani ai fotbalului au fost și mai direcți: „Ce caută Ștefan Bănică la emisiune despre fotbal? Găsiți altul capabil, nu pe el. În afară de a ști că mingea este rotundă nu are alte cunoștințe”.

Alte comentarii ale microbiștilor la adresa lui Bănică jr:

„N-am nimic personal cu el și cu muzica lui, dar e ca nuca în perete să îl chemi la o emisiune de fotbal”.

„Fabulos de JENANT !!! Asta inseamna televiziunea comerciala ….; Totusi….sa-l aduci pe Banica la o asemenea emisiune ??? Este ca incercarea cu Morar la F1. A fost prezent o singura emisiune, dupa care a inteles ca NU are ce cauta acolo . Sper sa procedeze la fel !!! Jenant”.

Bănică Jr. e suporter dinamovist declarat, prezent uneori la meciuri și autor al celebrului imn „Suntem câini până la moarte-adevărați”.

Surse din piață au explicat dedesubturile prezenței lui Ștefan Bănică la deschiderea CM 2026

În pregătirea Mondialului, șefii Antenei 1 au stabilit să nu devieze complet de la profilul postului pe întinderea competiției pentru care au plătit 20 de milioane de euro.

Mai exact, pentru că publicul apreciază formatele de entertainment care au făcut deseori Antena lider național de audiență, s-a decis ca abordarea Mondialului să nu fie una exclusiv „tacticizată”, doar cu specialiști din fotbal. „Să nu deviem complet de la ADN-ul Antenei, care include și divertisment”, a fost direcția trasată de management.

Planul este ca, alături de nume mari din fenomen, cum ar fi membrii Generației de Aur (Răducioiu, Lupescu, Stelea) sau fostul golgeter brazilian Eric de Oliveira, în studiouri să apară și vedete ale programelor de succes de la A1.

La deschidere a fost Ștefan Bănică Jr, jurat la Xfactor, iar la alte meciuri vor apărea și membri ai echipei de la „Chefi la cuțite” sau Gabi Tamaș și Dan Alexa, staruri în reality show-urile Asia Express sau Survivor.

De altfel, pe parcursul Mondialului cei doi foști fotbaliști fac și un format special difuzat exclusiv pe Antena Play.

Programul primei săptămâni la Mondial, meciurile din prima etapă a fazei grupelor

S-au jucat:

Mexic - Africa de Sud 2-0

Cehia - Coreea de Sud 1-2

12-13 iunie

Canada - Bosnia, 22:00

SUA - Paraguay, 04:00

13-14 iunie

Qatar - Elveția, 22:00

Brazilia - Maroc, 01:00

Scoția - Haiti, 04:00

Australia - Turcia, 07:00

14-15 iunie

Germania - Curacao, 20:00

Olanda - Japonia, 23:00

Coasta de Fildeș - Ecuador, 02:00

Suedia - Tunisia, 05:00

15-16 iunie

Spania - Cap Verde, 19:00

Belgia - Egip, 22:00

Uruguay - Arabia Saudită, 01:00

Iran - Noua Zeelandă, 05:00

16-17 iunie

Franța - Senegal, 22:00

Irak - Norvegia, 01:00

Argentina - Algeria, 04:00

Austria - Iordania, 07:00

17-18 iunie

Portugalia - Congo, 20:00

Anglia - Croația, 23:00

Ghana - Panama, 02:00

Columbia - Uzbekistan, 05:00

Cum ar arăta Mondialul, de la faza sferturilor, dacă s-ar respecta calculul hârtiei

SFERTURI

Franța - Olanda, 9 iulie, ora 23:00

Spania - Belgia, 10 iulie, ora 22:00

Brazilia - Anglia, 11 iulie, ora 00:00

Argentina - Portugalia, noaptea de 11 spre 12 iulie, ora 04:00

SEMIFINALE

Franța - Spania, 14 iulie, ora 22:00

Brazilia/ Anglia - Argentina, 15 iulie, ora 22:00

FINALA MICĂ

18 iulie, ora 00:00

FINALA MARE

19 iulie, ora 22:00

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport