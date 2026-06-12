„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur +11 foto
Ștefan Bănică Jr, în studioul de Mondial de la Antena 1 (foto: captură AntenaPlay)
Campionatul Mondial

„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur

alt-text Publicat: 12.06.2026, ora 10:28
alt-text Actualizat: 12.06.2026, ora 10:34
  • Debutul Campionatului Mondial la Antena 1 nu a adus doar interes pentru meciurile transmise, ci și un val de reacții din partea telespectatorilor față de formula aleasă pentru studioul de analiză.
  • Pe lângă criticile clasice la adresa comentatorilor, cel mai mare val de reacții l-a generat prezența unei vedete în studio. Este vorba despre Ștefan Bănică Jr.
  • Explicația prezenței lui în emisiunea inaugurală, mai jos în articol.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Antena 1 a mizat pe o combinație între divertisment și expertiză sportivă, avându-i ca moderatori pe cântărețul Ștefan Bănică Jr., jurnaliștii Dan Pavel și Olivia Păunescu, și invitați speciali pe foștii internaționali Florin Răducioiu și Bogdan Stelea.

Potrivit informațiilor apărute înaintea startului competiției, Antena 1 și-a propus să păstreze specificul unei televiziuni generaliste, combinând analiza fotbalistică cu prezențe cunoscute publicului larg.

Canada - Bosnia 1-1 Golgeterul Ligii 1, Jovo Lukic, înscrie la Mondial! Programul complet al primei faze a grupelor
Citește și
Canada - Bosnia 1-1 Golgeterul Ligii 1, Jovo Lukic, înscrie la Mondial! Programul complet al primei faze a grupelor
Citește mai mult
Canada - Bosnia 1-1 Golgeterul Ligii 1, Jovo Lukic, înscrie la Mondial! Programul complet al primei faze a grupelor

Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?! Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1

Cu toate acestea, alegerea lui Ștefan Bănică Jr. pentru rolul de moderator a stârnit numeroase comentarii critice în social media.

Mulți telespectatori au pus sub semnul întrebării legătura artistului cu fenomenul fotbalistic.

Florin Răducioiu, Dan Pavel, Olivia Păunescu, Ștefan Bănică Jr, Bogdan Stelea (foto: Facebook)
Florin Răducioiu, Dan Pavel, Olivia Păunescu, Ștefan Bănică Jr, Bogdan Stelea (foto: Facebook)

Galerie foto (11 imagini)

Ștefan Bănică Jr., în studioul de Mondial de la Antena 1 (foto: captură AntenaPlay) Ștefan Bănică Jr., în studioul de Mondial de la Antena 1 (foto: captură AntenaPlay) Ștefan Bănică Jr., în studioul de Mondial de la Antena 1 (foto: captură AntenaPlay) Ștefan Bănică Jr., în studioul de Mondial de la Antena 1 (foto: captură AntenaPlay) Ștefan Bănică Jr., în studioul de Mondial de la Antena 1 (foto: captură AntenaPlay)
+11 Foto
labels.photo-gallery

Microbiștii au criticat fără menajamente apariția cântărețului în studioul de Mondial de la Antena 1.

„Jalnici comentatori: Bănică (nu știu ce legătură are cu sportul!)”, a scris un utilizator pe pagina de Facebook a postului.

Un altul a comentat: „Ce caută Bănică acolo? Este un antifotbal”.

Nemulțumirile au continuat și în alte mesaje: „Bă, dar l-ați lăsat pe Piți și l-ați luat pe Ștefan Bănică?”, respectiv „Ștefan Bănică moderator al studioului e o altă «reușită» marca Antena. Credeam că v-ați învățat minte după experiența Mihai Morar comentator la F1, dar văd că nu e cazul”.

Alți fani ai fotbalului au fost și mai direcți: „Ce caută Ștefan Bănică la emisiune despre fotbal? Găsiți altul capabil, nu pe el. În afară de a ști că mingea este rotundă nu are alte cunoștințe”.

Alte comentarii ale microbiștilor la adresa lui Bănică jr:

„N-am nimic personal cu el și cu muzica lui, dar e ca nuca în perete să îl chemi la o emisiune de fotbal”.

„Fabulos de JENANT !!! Asta inseamna televiziunea comerciala ….; Totusi….sa-l aduci pe Banica la o asemenea emisiune ??? Este ca incercarea cu Morar la F1. A fost prezent o singura emisiune, dupa care a inteles ca NU are ce cauta acolo . Sper sa procedeze la fel !!! Jenant”.

  • Bănică Jr. e suporter dinamovist declarat, prezent uneori la meciuri și autor al celebrului imn „Suntem câini până la moarte-adevărați”.

Surse din piață au explicat dedesubturile prezenței lui Ștefan Bănică la deschiderea CM 2026

În pregătirea Mondialului, șefii Antenei 1 au stabilit să nu devieze complet de la profilul postului pe întinderea competiției pentru care au plătit 20 de milioane de euro.

Mai exact, pentru că publicul apreciază formatele de entertainment care au făcut deseori Antena lider național de audiență, s-a decis ca abordarea Mondialului să nu fie una exclusiv „tacticizată”, doar cu specialiști din fotbal. „Să nu deviem complet de la ADN-ul Antenei, care include și divertisment”, a fost direcția trasată de management.

Planul este ca, alături de nume mari din fenomen, cum ar fi membrii Generației de Aur (Răducioiu, Lupescu, Stelea) sau fostul golgeter brazilian Eric de Oliveira, în studiouri să apară și vedete ale programelor de succes de la A1.

La deschidere a fost Ștefan Bănică Jr, jurat la Xfactor, iar la alte meciuri vor apărea și membri ai echipei de la „Chefi la cuțite” sau Gabi Tamaș și Dan Alexa, staruri în reality show-urile Asia Express sau Survivor.

De altfel, pe parcursul Mondialului cei doi foști fotbaliști fac și un format special difuzat exclusiv pe Antena Play.

Programul primei săptămâni la Mondial, meciurile din prima etapă a fazei grupelor

S-au jucat:

  • Mexic - Africa de Sud 2-0
  • Cehia - Coreea de Sud 1-2

12-13 iunie

  • Canada - Bosnia, 22:00
  • SUA - Paraguay, 04:00

13-14 iunie

  • Qatar - Elveția, 22:00
  • Brazilia - Maroc, 01:00
  • Scoția - Haiti, 04:00
  • Australia - Turcia, 07:00

14-15 iunie

  • Germania - Curacao, 20:00
  • Olanda - Japonia, 23:00
  • Coasta de Fildeș - Ecuador, 02:00
  • Suedia - Tunisia, 05:00

15-16 iunie

  • Spania - Cap Verde, 19:00
  • Belgia - Egip, 22:00
  • Uruguay - Arabia Saudită, 01:00
  • Iran - Noua Zeelandă, 05:00

16-17 iunie

  • Franța - Senegal, 22:00
  • Irak - Norvegia, 01:00
  • Argentina - Algeria, 04:00
  • Austria - Iordania, 07:00

17-18 iunie

  • Portugalia - Congo, 20:00
  • Anglia - Croația, 23:00
  • Ghana - Panama, 02:00
  • Columbia - Uzbekistan, 05:00

Cum ar arăta Mondialul, de la faza sferturilor, dacă s-ar respecta calculul hârtiei

SFERTURI

  • Franța - Olanda, 9 iulie, ora 23:00
  • Spania - Belgia, 10 iulie, ora 22:00
  • Brazilia - Anglia, 11 iulie, ora 00:00
  • Argentina - Portugalia, noaptea de 11 spre 12 iulie, ora 04:00

SEMIFINALE

  • Franța - Spania, 14 iulie, ora 22:00
  • Brazilia/ Anglia - Argentina, 15 iulie, ora 22:00

FINALA MICĂ

  • 18 iulie, ora 00:00

FINALA MARE

  • 19 iulie, ora 22:00

Citește și

„FIFA i-a furat ideea lui Ceaușescu” Dan Negru, critici dure înainte de Mondial: „Eu sper să fie un eșec”
Campionatul Mondial
22:45
„FIFA i-a furat ideea lui Ceaușescu” Dan Negru, critici dure înainte de Mondial: „Eu sper să fie un eșec”
Citește mai mult
„FIFA i-a furat ideea lui Ceaușescu” Dan Negru, critici dure înainte de Mondial: „Eu sper să fie un eșec”
„Shakira de pe Temu” FOTO Controversa începutului de Mondial:  „Nu are cum să fie ea! Au venit cu o dublură”
Campionatul Mondial
21:58
„Shakira de pe Temu” FOTO Controversa începutului de Mondial: „Nu are cum să fie ea! Au venit cu o dublură”
Citește mai mult
„Shakira de pe Temu” FOTO Controversa începutului de Mondial:  „Nu are cum să fie ea! Au venit cu o dublură”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
Campionatul Mondial antena 1 cm 2026 stefan banica jr studio mondial
Știrile zilei din sport
Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!
Campionatul Mondial
12.06
Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!
Citește mai mult
Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!
Rapid e gata să renunțe la vedete  3 jucători de bază ar putea pleca! Angelescu: „Am refuzat o ofertă pentru un al patrulea”
Superliga
12.06
Rapid e gata să renunțe la vedete 3 jucători de bază ar putea pleca! Angelescu: „Am refuzat o ofertă pentru un al patrulea”
Citește mai mult
Rapid e gata să renunțe la vedete  3 jucători de bază ar putea pleca! Angelescu: „Am refuzat o ofertă pentru un al patrulea”
Interzis în Canada la Mondial! Partey e în lotul Ghanei, dar nu poate juca în primul meci. Acuzațiile de viol apasă!
Campionatul Mondial
12.06
Interzis în Canada la Mondial! Partey e în lotul Ghanei, dar nu poate juca în primul meci. Acuzațiile de viol apasă!
Citește mai mult
Interzis în Canada la Mondial! Partey e în lotul Ghanei, dar nu poate juca în primul meci. Acuzațiile de viol apasă!
„Ești beat?” Șocul jucătorului german care era în vacanță când l-a sunat selecționerul să vină urgent la Mondial
Campionatul Mondial
12.06
„Ești beat?” Șocul jucătorului german care era în vacanță când l-a sunat selecționerul să vină urgent la Mondial
Citește mai mult
„Ești beat?” Șocul jucătorului german care era în vacanță când l-a sunat selecționerul să vină urgent la Mondial
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:44
Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!
Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!
23:40
Incredibila salvare a Bosniei FOTO. Veteranul Kolasinac a respins din fața porții goale cu ajutorul transversalei!
Incredibila salvare a Bosniei FOTO. Veteranul Kolasinac a respins din fața porții goale cu ajutorul transversalei!
22:37
De ce n-a ajuns Nsimba la Dinamo Obstacolul care a blocat transferul francezului care a mers la Craiova: „Așa a fost gândit jocul”
 De ce n-a ajuns Nsimba la Dinamo Obstacolul care a blocat transferul francezului care a mers la Craiova: „Așa a fost gândit jocul”
22:13
„Sigur va fi în finală” Favorita lui Gică Hagi pentru câștigarea CM 2026: „E preferata mea” » Cea mai frumoasă amintire de la un turneu final
„Sigur va fi în finală” Favorita lui Gică Hagi pentru câștigarea CM 2026: „E preferata mea” » Cea mai frumoasă amintire de la un turneu final
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Top stiri
Kovacs la finala Mondialului? Agențiile de pariuri văd mai posibilă delegarea românului la ultimul act decât să fie Haaland, Messi sau Ronaldo golgheteri
Campionatul Mondial
12.06
Kovacs la finala Mondialului? Agențiile de pariuri văd mai posibilă delegarea românului la ultimul act decât să fie Haaland, Messi sau Ronaldo golgheteri
Citește mai mult
Kovacs la finala Mondialului? Agențiile de pariuri văd mai posibilă delegarea românului la ultimul act decât să fie Haaland, Messi sau Ronaldo golgheteri
UEFA amenință CFR cu excluderea Amendă de 200.000 de euro + un ultim avertisment privind participarea în Europa
Superliga
12.06
UEFA amenință CFR cu excluderea Amendă de 200.000 de euro + un ultim avertisment privind participarea în Europa
Citește mai mult
UEFA amenință CFR cu excluderea Amendă de 200.000 de euro + un ultim avertisment privind participarea în Europa
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
Campionatul Mondial
12.06
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
Citește mai mult
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
Mesajul constructorului pentru bucureștenii din Doamna Ghica, mulți exasperați că nu sunt muncitori pe șantier, la șinele de tramvai. Explicațiile pentru ce se vede
B365
12.06
Mesajul constructorului pentru bucureștenii din Doamna Ghica, mulți exasperați că nu sunt muncitori pe șantier, la șinele de tramvai. Explicațiile pentru ce se vede
Citește mai mult
Mesajul constructorului pentru bucureștenii din Doamna Ghica, mulți exasperați că nu sunt muncitori pe șantier, la șinele de tramvai. Explicațiile pentru ce se vede

Echipe/Competiții

fcsb 24 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 22 rapid 4 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
13.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share